  • Новость часаВС России ударили по производству авиадвигателей и дронов для ВСУ на заводе «Мотор Сич»
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бюрократов из НАТО не пугает третья мировая война

    Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что связывает признание «Талибана» и демарш Пашиняна

    Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Человечеству нужно новое понимание человека

    Зачем вам суверенитет? Да затем, чтобы сохранить среду обитания нашего человека так, как мы это понимаем, любим и ценим. На фоне фронтального уничтожения всего еще живого и трепыхающегося, что мы видим вокруг, это – настоящий национальный проект спасения.

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    5 апреля 2024, 20:04 • Новости дня

    В Севастополе объявлена воздушная тревога

    Tекст: Дарья Григоренко

    Воздушную тревогу объявили в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «Внимание! Воздушная тревога», – указал в своем Telegram-канале губернатор.

    Он также заявил о применении военными средств маскировки в районе Севастопольской бухты. Кроме того сообщается, что морской и наземный общественный транспорт прекращают движение.

    Ранее Развожаев сообщил о падении в Черное море военного самолета.

    Напомним, в ночь на 24 марта Севастополь подвергся ракетной атаке, по информации директора департамента общественной безопасности города Алексея Краснокутского, в результате атаки пострадали около 100 жилых домов.

    4 апреля 2024, 21:15 • Новости дня
    Кучера назвал Лазареву «мразью» за поддержку атак на российские города

    Кучера раскритиковал Лазареву за ее поддержку атак на российские города

    Кучера назвал Лазареву «мразью» за поддержку атак на российские города
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российский актер Оскар Кучера публично осудил свою бывшую приятельницу, телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом), за ее откровенную радость по поводу атак беспилотников ВСУ на российские города.

    В своем посте в социальных сетях Кучера выразил недоумение и разочарование, подчеркнув, что за 20 лет знакомства он не мог представить, что Лазарева способна на подобные высказывания, пишет Газета.ру.

    «Ты мразь, Таня, ты просто конченая мразь, ничем не отличающаяся от фашистов. Как грустно», – написал Кучера.

    Ранее артистка в ходе интервью признала, что испытывает радость от атак на российские города.

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    4 апреля 2024, 20:20 • Новости дня
    Озвучен размер выплаты концерна Mitsubishi за расторжение контракта в России

    Концерн Mitsubishi выплатил почти 3 млрд рублей за расторжение контракта в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Представительство Mitsubishi в России ООО «Мицубиси Моторс Рус» разорвало контракт о соглашении по производству машин на заводе «ПСМА Рус» в Калуге и выплатило компенсацию.

    Представительство выплатило почти 3 млрд рублей компенсации за прекращение сборки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность дочернего предприятия японского концерна.

    Участие «дочки» Mitsubishi в специнвестконтракте (СПИК) с Минпромторгом России было официально прекращено в декабре 2023 года. В СПИК объемом 8,6 млрд рублей в конце прошлого года включили компанию «Автомобильные технологии», которая стала новым партнером завода в Калуге.

    Фактическая оплата в размере 2,946 млрд рублей была проведена в январе 2024 года.

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    4 апреля 2024, 21:57 • Новости дня
    Самолет с необычным крылом получил разрешение на первый полет
    Самолет с необычным крылом получил разрешение на первый полет
    @ ABACA/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) допустило ко взлету инновационный самолет-демонстратор со «смешанным крылом» Pathfinder, разработанный компанией JetZero.

    Ожидается, что Pathfinder совершит первый полет в 2027 году, пишет CNN.

    Технология «смешанного крыла» схожа со схемой «летающего крыла», используемой в военных самолетах, но «смешанное крыло» имеет больший объем в средней части, поясняет издание. НАСА заявляет, что эта технология «помогает увеличить экономию топлива и создает большие площади полезной нагрузки (грузовой или пассажирской) в центральной части корпуса самолета».

    Несмотря на огромные перспективы, конструкция «смешанного крыла» сталкивается с рядом препятствий, в частности, повышенной аэродинамической сложностью, которая может затруднить проектирование и испытания, рядом нормативных и сертификационных проблем, отметил авиационный аналитик консалтинговой фирмы AviationValues Бэйли Майлз. Кроме того, форма такого крыла может не подходить для существующей инфраструктуры аэропортов, добавил он.

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    4 апреля 2024, 21:59 • Новости дня
    Медведев предложил не брать в плен солдат НАТО

    Медведев предложил давать максимальную премию за уничтожение солдат НАТО

    Медведев предложил не брать в плен солдат НАТО
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что российских военных нужно по максимуму награждать за каждого убитого на Украине западного солдата и запретить им брать натовцев в плен.

    Как указал Медведев в соцсети «ВКонтакте», комментируя перспективы участия войск НАТО в конфликте на Украине, в отношении солдат альянса «может действовать только одно правило: в плен не брать». По его словам, «за каждого убитого, взорванного или сожженного натовца нужно давать максимальную премию».

    «И трупов им не отдавать. Пусть страдают родственники на чужбине», – подчеркнул он, передает ТАСС.

    В четверг министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страны – члены Североатлантического альянса приняли решение по вопросу создания миссии на Украине.

    Ранее Кремль предупредил о непоправимых последствиях отправки западных военных на Украину.

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    4 апреля 2024, 23:23 • Новости дня
    Губернатора Мурманской области Чибиса ранили ножом в Апатитах

    В Апатитах неизвестный нанес ножевое ранение губернатору Мурманской области Андрею Чибису

    Губернатора Мурманской области Чибиса ранили ножом в Апатитах
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ранение при нападении в Апатитах неизвестного, сообщила его пресс-служба.

    «На выходе из ДК подбежал к нему мужчина и нанес ножевое ранение», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы региона.

    Чиновника перевезли в больницу в Кировске, сейчас его оперируют.

    В пресс-службе сообщили, что в момент госпитализации Чибис был в сознании и «держался мужественно» .

    Отмечается, что нападавший задержан, детали происшествия устанавливаются.

    Андрей Чибис родился 19 марта 1979 года в городе Чебоксары, получил юридическое образование. Работал на руководящих должностях в Министерстве регионального развития Российской Федерации, Федеральном агентстве по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству,

    С 2013 по 2018 годы на должности заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства и городской среды, с ноября 2018 отвечал в Минстрое России за вопросы цифрового развития.

    21 марта 2019 года Указом Президента Российской Федерации назначен временно исполняющим обязанности Губернатора Мурманской области. 8 сентября 2019 года избран Губернатором Мурманской области.

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    5 апреля 2024, 14:19 • Новости дня
    Стало известно о проблемах с алкоголем у Юлии Навальной

    RT: Юлия Навальная может потерять роль лидера оппозиции России из-за проблем с алкоголем

    Стало известно о проблемах с алкоголем у Юлии Навальной
    @ Carsten Koall/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Супруга Алексея Навального Юлия испытывает проблемы с алкоголем, поэтому западные кураторы задумались о смене лидера несистемной российской оппозиции, сообщает RT со ссылкой на источники в окружении Навальной.

    По данным RT, новым руководителем может стать дочь Юлии Навальной Дарья. Навальная-младшая, как отмечают источники, является более выгодным кандидатом на эту роль: девушка окончила Стенфордский университет в США, лучше интегрирована в западное политическое сообщество, управляема и предсказуема.

    Тем временем Юлия отдает предпочтение организуемым спонсорами оппозиции светским мероприятиям, а активная политическая деятельность отошла на второй план.

    При этом прежние соратники Навального – Мария Певчих и Леонид Волков (признаны иноагентами в России), находящиеся в конфликте на почве лидерства в ФБК (организация признана экстремистской и запрещена в России), не хотят, чтобы несистемную российскую оппозицию возглавлял кто-то из Навальных. Они консультируются с кураторами в США и Британии, пытаясь найти альтернативные варианты.

    В феврале стало известно, что Алексей Навальный умер в колонии.

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    4 апреля 2024, 20:46 • Новости дня
    В США обнародовано обещание НАТО не вмешиваться во внутренние дела стран СНГ
    В США обнародовано обещание НАТО не вмешиваться во внутренние дела стран СНГ
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский архив национальной безопасности рассекретил документы, освещающие короткий период истории сотрудничества между НАТО и Россией в 1990-е годы.

    В частности, обнародована стенограмма разговора бывшего генсека НАТО Манфреда Вернера и экс-председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова в 1992 году в Москве, передает РИА «Новости».

    В беседе с Хасбулатовым Вернер пообещал, что НАТО не намерено «вмешиваться во внутренние дела России, а также во внутренние дела других независимых государств – членов СНГ». Экс-генсек НАТО также отмечал заинтересованность альянса в процветании и стабильности Российского государства и выстраивании отношений с Москвой, так как это отвечало бы интересам Европы и мира в целом.

    Ранее президент России Владимир Путин рассказал о переговорах в 2000 году с тогдашним президентом США Биллом Клинтоном о вступлении России в НАТО.

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    4 апреля 2024, 21:24 • Новости дня
    Пушков: Ползучее внедрение НАТО на Украину принимает официальные формы
    Пушков: Ползучее внедрение НАТО на Украину принимает официальные формы
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Североатлантический альянс продолжает поэтапно увеличивать свою вовлеченность в украинский конфликт, этот процесс принимает официальные формы, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя решение НАТО создать миссию на Украине.

    «Сначала миссия. Потом координация. Потом изучение. Потом обучение. Потом вовлечение. Такова логика процесса. Ползучее внедрение НАТО на Украину продолжается, принимая официальные формы. Именно об этом прямым текстом сообщает глава МИД Польши», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страны НАТО приняли решение по вопросу создания миссии на Украине.

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    5 апреля 2024, 08:19 • Новости дня
    СК установил связь теракта в «Крокус Сити Холле» с СВО
    СК установил связь теракта в «Крокус Сити Холле» с СВО
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Никитина

    Следственный комитет России, изучив мобильные телефоны террористов, обнаружил связь между терактом в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года и проведением специальной военной операции.

    Как сообщается в Telegram-канале СК РФ, результаты экспертизы показали, что «Крокус Сити Холл» был выбран в качестве цели по указанию куратора террористов. Один из них 24 февраля 2024 года, в годовщину начала СВО, отправил куратору скриншоты с изображениями входов в здание и подъездных путей к нему.

    В телефоне террориста также были найдены фото людей в камуфляже с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинская марка с нецензурным жестом.

    Следствие продолжает сбор доказательств причастности обвиняемых к теракту, а также ищет их соучастников и организаторов.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал очевидной причастность Киева к множественным терактам в России, в том числе в «Крокус Сити Холле».

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    5 апреля 2024, 13:22 • Новости дня
    В Новой Москве сожгли мемориал жертвам теракта в «Крокусе»
    В Новой Москве сожгли мемориал жертвам теракта в «Крокусе»
    @ t.me/moscowtop

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В московском районе Новые Ватутинки сгорел мемориал жертвам террористического акта в «Крокус Сити Холле», предполагается, что мемориал подожгли неизвестные.

    Установленный местными жителями мемориал сожгли в ночь на 5 апреля, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Москва с огоньком».

    Ранее СК России сообщил, что есть связь между террористическим актом в «Крокусе» и проведением специальной военной операции.

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    5 апреля 2024, 08:52 • Новости дня
    Подпольщики подожгли бойцов ВСУ в Купянске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На железнодорожной станции Купянск-Узловой неизвестный бросил «коктейль Молотова» в солдат ВСУ, разгружавших военный груз. В результате трое военнослужащих получили серьезные ожоги, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрея Марочко.

    По его словам, в четверг неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в группу украинских военных, разгружавших военный эшелон, в результате чего разгрузочные работы были приостановлены почти на три часа, а трое украинских боевиков получили серьезные ожоги и были отправлены в медучреждение, передает РИА «Новости».

    Ранее подпольщики сообщили об ударе ВС России по штурмовой бригаде «Лють» в Харькове.

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    5 апреля 2024, 07:10 • Новости дня
    Российские военные вошли в пригород Часова Яра

    Российские военные вошли в пригород Часова Яра и обнаружили минные заграждения

    Российские военные вошли в пригород Часова Яра
    @ Jose Colon/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    ВC России вошли в пригород Часова Яра и обнаружили, что противник за год заминировал территорию и возвел в городе серьезные укрепления, сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

    «От наших позиций до Часов Яра остается около полукилометра», – рассказал Гагин РИА «Новости».

    По его словам, продвижение российских военных тщательно выверено, чтобы сберечь личный состав.

    Гагин отметил, что ВСУ отступили в Часов Яр из Артемовска и усиливали группировку «не один месяц».

    «У них было около года для подготовки к штурму. Это существенный срок. Надо понимать, что там есть и укрепления инженерные, и минные заграждения», – подчеркнул советник Пушилина.

    Ранее сообщалось, что украинские войска перебросили резервы к Первомайскому под Авдеевкой, предпринимая безуспешные попытки вернуть утерянные ранее рубежи.

    При этом город Часов Яр теряет свое значение из-за взятия под контроль ведущих к нему дорог российскими войсками.



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    5 апреля 2024, 10:55 • Новости дня
    Ростех передал ВКС России первую в этом году партию бомбардировщиков Су-34

    Ростех передал ВКС России первую в этом году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34

    Ростех передал ВКС России первую в этом году партию бомбардировщиков Су-34
    @ Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новосибирский авиазавод им. В.П. Чкалова (в составе Объединенной авиастроительной корпорации входит в госкорпорацию «Ростех») передал Минобороны первую с начала года партию бомбардировщиков Су-34.

    Как сообщили в пресс-службе Ростеха, после завершения всего комплекса заводских испытаний первая в этом году партия фронтовых бомбардировщиков Су-34, изготовленная на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова, передана ВКС России в рамках исполнения гособоронзаказа, передает ТАСС.

    Как отметили в Ростехе, Новосибирский завод ожидает новый этап техперевооружения и модернизации производства, в связи с этим планируется привлечение более 1 тыс. новых сотрудников.

    Ранее российские Су-34 уничтожили опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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    5 апреля 2024, 14:31 • Новости дня
    Поражение Abrams с динамической защитой попало на видео
    Поражение Abrams с динамической защитой попало на видео
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уничтожение американского танка Abrams с динамической защитой ARAT-1 дронами группировки российских войск «Центр» сняли на видео.

    Танк подбили двумя FPV-дронами расчета БПЛА группировки «Центр» под Авдеевкой, эту машину уничтожили несколько недель назад, сообщил источник в Минобороны России РИА «Новости».

    На замедленном повторе заметна американская динамическая защита ARAT-1, установленная на фартуках корпуса Abrams.


    Первым дроном танк удалось остановить, пройдя сквозь его защиту. Второй дрон его добил.

    ARAT создали специально для М1А1 и М1А2 Abrams после войны в Ираке 2004 года. Система базируется на блоках динамической защиты Bradley Reactive Armor Tiles (BRAT), предназначенных для Bradley.

    По данным из открытых публикаций, изначально киевский режим не получал Abrams и Bradley с динамической защитой, но в начале 2024 года появились танки с блоками ARAT-1.

    О последнем уничтоженном Abrams Минобороны России сообщало 1 апреля.

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    5 апреля 2024, 14:49 • Новости дня
    Белоруссия начала процесс приостановки ДОВСЕ

    Лукашенко согласовал начало процесса приостановки ДОВСЕ

    Белоруссия начала процесс приостановки ДОВСЕ
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал согласие на внесение в палату представителей Национального собрания республики законопроекта о приостановлении действия ДОВСЕ.

    Договор об обычных вооруженных силах в Европе был ратифицирован Белоруссией и вступил в силу в 1992 году, напоминает БелТА.

    Ранее в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган также подписал указ о том, что республика выходит из Договора об обычных вооруженных силах в Европе с 8 апреля. А в конце марта соответствующий указ подписал президент Польши Анджей Дуда.

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