Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.0 комментариев
В Севастополе объявлена воздушная тревога
Воздушную тревогу объявили в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Внимание! Воздушная тревога», – указал в своем Telegram-канале губернатор.
Он также заявил о применении военными средств маскировки в районе Севастопольской бухты. Кроме того сообщается, что морской и наземный общественный транспорт прекращают движение.
Ранее Развожаев сообщил о падении в Черное море военного самолета.
Напомним, в ночь на 24 марта Севастополь подвергся ракетной атаке, по информации директора департамента общественной безопасности города Алексея Краснокутского, в результате атаки пострадали около 100 жилых домов.