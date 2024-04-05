В Севастополе объявлена воздушная тревога

Tекст: Дарья Григоренко

«Внимание! Воздушная тревога», – указал в своем Telegram-канале губернатор.

Он также заявил о применении военными средств маскировки в районе Севастопольской бухты. Кроме того сообщается, что морской и наземный общественный транспорт прекращают движение.

Ранее Развожаев сообщил о падении в Черное море военного самолета.

Напомним, в ночь на 24 марта Севастополь подвергся ракетной атаке, по информации директора департамента общественной безопасности города Алексея Краснокутского, в результате атаки пострадали около 100 жилых домов.