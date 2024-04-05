Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.0 комментариев
В «Любэ» опровергли госпитализацию Расторгуева
Администратор группы «Любэ» опровергла госпитализацию Николая Расторгуева
Администратор группы «Любэ» Ирина Масленникова опровергла информацию об экстренной госпитализации народного артиста России Николая Расторгуева, сообщила представитель коллектива.
Масленникова назвала неправдой сообщения в СМИ о том, что Расторгуев попал с сердечным приступом в больницу. «У нас все нормально», – сообщила администратор, передает ТАСС.
Позже сам артист заявил, что информация «не соответствует действительности и является обычной «желтизной».
Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Николай Расторгуев госпитализирован в одну из московских больниц из-за проблем с сердцем.
До этого сообщалось, что музыканту Владимиру Кузьмину потребовалась экстренная медицинская помощь.