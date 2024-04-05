В «Любэ» опровергли госпитализацию Расторгуева

Администратор группы «Любэ» опровергла госпитализацию Николая Расторгуева

Tекст: Вера Басилая

Масленникова назвала неправдой сообщения в СМИ о том, что Расторгуев попал с сердечным приступом в больницу. «У нас все нормально», – сообщила администратор, передает ТАСС.

Позже сам артист заявил, что информация «не соответствует действительности и является обычной «желтизной».

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Николай Расторгуев госпитализирован в одну из московских больниц из-за проблем с сердцем.

До этого сообщалось, что музыканту Владимиру Кузьмину потребовалась экстренная медицинская помощь.