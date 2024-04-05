Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.0 комментариев
Лариса Гузеева начала передвигаться в инвалидной коляске
Лариса Гузеева начала передвигаться на коляске после перелома ноги
Телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в социальных сетях видео, в котором она передвигается по аэропорту в инвалидной коляске.
Гузеева сообщила, что сломала ногу, и ей предстоит встреча со своими фанатами в Ессентуках. «А я на коляске, потому что здесь такой километраж, что мне, конечно, ни на каких костылях не дойти до самолета», – передает «Московский комсомолец» слова телеведущей.
На видео рядом с Гузеевой идет актер Эвклид Кюрдзидис, который несет ее костыли. Гузеева пошутила, что он ее верный оруженосец.
Ранее Лариса Гузеева раскрыла новую концепцию шоу «Давай поженимся».