Пассажиры авиарейса Пхукет – Сочи не могут вылететь из-за технической неисправности

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, сегодня в аэропорту Пхукета (Таиланд) при подготовке к взлету воздушного судна авиакомпании Azur Air была объявлена задержка выполнения рейса в Сочи в связи с технической неисправностью самолета, передает РИА «Новости».

Там добавили, что на борту самолета находилось 276 пассажиров, в настоящее время они ожидают вылета в задании аэровокзала.

Ранее наземные службы аэропорта Пхукета повредили створку шасси самолета «Аэрофлота».