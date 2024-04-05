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Пассажиры авиарейса Пхукет – Сочи не могут вылететь из-за технической неисправности
Более 270 пассажиров авиарейса Пхукет – Сочи не могут вылететь из Таиланда из-за технической неисправности воздушного судна, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Как говорится в сообщении, сегодня в аэропорту Пхукета (Таиланд) при подготовке к взлету воздушного судна авиакомпании Azur Air была объявлена задержка выполнения рейса в Сочи в связи с технической неисправностью самолета, передает РИА «Новости».
Там добавили, что на борту самолета находилось 276 пассажиров, в настоящее время они ожидают вылета в задании аэровокзала.
Ранее наземные службы аэропорта Пхукета повредили створку шасси самолета «Аэрофлота».