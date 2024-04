Захарова дала совет ЦРУ после удара Израиля по иранскому консульству

Израильский эксперт: ЦАХАЛ бил по консульству Ирана в Сирии с согласия США

Саймон Ципис: Израиль по указке США провоцирует большой конфликт на Ближнем Востоке

Tекст: Анастасия Куликова

«Если раньше разговор шел о том, что Иран хочет развязать войну с Израилем, то сегодня ситуация выглядит иначе – именно Израиль провоцирует большой конфликт на Ближнем Востоке», – считает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности. Он напомнил об ударах по целям в Бейруте (Ливане), в Дамаске (Сирии), которые ЦАХАЛ наносит на протяжении последних нескольких месяцев. Фактически Тель-Авив проводит политику ликвидации генералов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил), подчеркнул собеседник.

«При этом нынешняя атака отличается от предыдущих прежде всего тем, что ранее здания дипломатических миссий не становились целями удара. Тель-Авив нарушил целый ряд норм международного права», – указал Ципис. По его мнению, Израиль пошел на такой шаг с «молчаливой поддержки США». «Более того, именно по указке Вашингтона Израиль торопится развязать войну в регионе», – акцентировал спикер.

Он полагает, что Израиль в данном случае играет лишь роль провокатора. «Масштабную войну в регионе Израиль самостоятельно не потянет. Но за еврейским государством стоит серьезная поддержка в лице американских и западных чиновников. Как только начнется конфликт, Израиль отойдет в сторону и не станет принимать в нем прямого участия, а в игру вступят военные силы стран НАТО», – предположил собеседник. Он объясняет: Западу нужна война, чтобы свергнуть режим в Иране. «После достижения этой главной цели, по мнению западных стратегов, им удастся реализовать и другие задачи, а именно – сворачивание иранской ядерной программы и превращение Ирана в «падшую» страну по аналогии с Ираком и Ливией», – перечислил эксперт.

Очевидно, что действия Израиля не останутся без должной реакции со стороны Тегерана и его союзников в регионе. «У Ирана сильная армия, страна обладает серьезными ракетными ресурсами. Стоит ожидать, что ответные удары прежде всего будут наноситься по объектам на территории Израиля», – сказал Ципис. Он допускает, что именно этой цели и отвечает атака на иранское консульство в Дамаске – спровоцировать ответ Тегерана и формирования «Хезболла», за которым может последовать разворачивание сил НАТО и разжигание масштабного конфликта на Ближнем Востоке. При этом, добавляет спикер, проигравшей стороной может оказаться «провокатор» – Израиль, поскольку в первую очередь еврейское государство понесет потери среди военных и гражданского населения.

В понедельник около 17:00 мск ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. Сирийское агентство SANA сообщило, что здание полностью разрушено. В результате обстрела были убиты два иранских генерала – Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджа Рахими, а также пять офицеров КСИР. МИД Ирана назвал удар нарушением международных конвенций, в том числе Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года. «Иран, сохраняя за собой право принимать ответные меры, сам примет решение о способе реакции и наказании агрессора», – заявил официальный представитель МИД Насер Канани.

Министерство возложило ответственность за удар и на США, потому что они являются сторонниками «сионистского режима». В МИД вызвали сотрудника посольства Швейцарии, который представляет интересы Соединенных Штатов. Ему передали «важное сообщение» для Вашингтона. Удар также осудили в МИД России. В ведомстве подчеркнули, что «посягательства на дипломатические и консульские объекты» неприемлемы. Москва полагает, что все ответственные члены международного сообщества должны четко обозначить свою позицию и «правовую оценку» действий Израиля. По запросу России Совбез ООН проведет во вторник открытое заседание в связи с израильским ударом.

The New York Times со ссылкой на четырех израильских чиновников, пожелавших остаться анонимными, подтвердила, что удар нанес Израиль. По их словам, целью был генерал Захеди. Он командовал элитными силами спецназначения «Аль-Кудс» в Ливане и Сирии. Захеди также отвечал за связи с ливанской «Хезболлой» и курировал террористические операции, направленные против Израиля, утверждает Times of Israel. Издание называет его гибель самой значимой потерей для КСИР со времени смерти генерала Касема Сулеймани, который был убит в Ираке в результате удара США в 2020 году. Зaхеди числится в списке лиц, в отношении которых Совет Безопасности OОН в 2007 году ввел санкции в связи с ядерной программой Тегерана.

Тель-Авив удар никак не комментировал. По информации портала Ynet, израильские власти дали указания усилить меры безопасности в посольствах страны по всему миру на фоне собственного удара по иранскому консульству. Вероятно, для этого действительно есть основания. Накануне вечером в Тегеране прошел митинг, участники которого осудили удар израильских ВВС. Демонстранты расстелили на асфальте флаги США и Израиля, которые позже сожгли, предварительно вытерев о них ноги, передает РИА «Новости».