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    Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.

    2 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Почему СССР был идеальной капстраной

    Корпорация СССР кончила, как и все другие корпорации. Но у нее были и хорошие времена. В какой-то период это была величайшая корпорация мира. СССР, начав концентрацию капитала раньше, чем Запад, использовал все плюсы суперкапитализма.

    19 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Почему на флоте радуются новому главкому

    От военно-морского флота будет зависеть очень многое. Возможно, от него будет зависеть судьба страны, а при самых опасных сценариях развития событий – ее существование. И все это выпадает на плечи Героя России адмирала Моисеева.

    10 комментариев
    4 апреля 2024, 15:28 • Новости дня

    Захарова дала совет ЦРУ после удара Израиля по иранскому консульству

    Захарова заявила, что ЦРУ должно было посоветовать Израилю не атаковать консульство Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    ЦРУ нужно было посоветовать израильской стороне воздержаться от удара по консульству Ирана в Дамаске, если, конечно, спецслужбы США понимают, что происходит в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Захарова считает, что США следовало бы отговорить Израиль от ударов по консульству Ирана, если ЦРУ все-таки имеет свое мнение на этот счет и знает глубинную ситуацию, передает ТАСС.

    ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. В результате действий Тель-Авива были убиты два иранских генерала.

    Постпред России при ООН Василий Небензя призвал страны осудить Израиль, ведь «в следующий раз авианалету может подвергнуться диппредставительство любого другого государства».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как США и Израиль провоцируют большой конфликт на Ближнем Востоке.

    1 апреля 2024, 22:20 • Новости дня
    Иран подтвердил убийство Израилем генералов при ударе по генконсульству в Сирии

    КСИР подтвердил гибель генералов в результате израильского удара по генконсульству Ирана в Сирии

    Иран подтвердил убийство Израилем генералов при ударе по генконсульству в Сирии
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) подтвердил, что жертвами израильского удара по генеральному консульству в Дамаске стали два генерала.

    Убиты генерал Мохаммад Реза Захеди и бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Кроме того, погибли еще пять «сопровождавших их офицеров КСИР»: Хосейн Эман-Эллахи, Сейед Мехди Джалати, Мохсен Седакат, Али-Ага Бабайи и Сейед Али Салехи-Рузбахани.

    Подчеркивается, что Захеди и Рахими были «ветеранами священной обороны», то есть Ирано-Иракской войны 1980–1988 годов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

    Захеди и Рахими названы высокопоставленными военными советникми Ирана в Сирии, передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник Израиль нанес удар по генконсульству Ирана в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска. Сообщалось, что в результате был убит высокопоставленный командир КСИР Мохаммад Реза Захеди.

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    1 апреля 2024, 19:16 • Новости дня
    При израильском ударе по посольству Ирана в Сирии погиб генерал КСИР

    Reuters: При израильском ударе по Дамаску погиб генерал КСИР

    При израильском ударе по посольству Ирана в Сирии погиб генерал КСИР
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате атаки Израиля на Дамаск погиб высокопоставленный командир Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Мохаммад Реза Захеди, сообщает Reuters со ссылкой на источники в силах безопасности Ливана.

    Также погибли несколько иранских дипломатов, передает РИА «Новости».

    Напомним, в понедельник Израиль нанес удар по посольству Ирана в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска.

    Коментарии (38)
    2 апреля 2024, 04:27 • Новости дня
    Россия созвала СБ ООН после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске
    Россия созвала СБ ООН после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске
    @ Hummam Sheikh Ali/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По запросу России Совбез ООН проведет во вторник открытое заседание в связи с израильским ударом по консульству Ирана в Сирии, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский в Telegram сообщил, что Россия направила запрос «в развитие письма иранцев», которые призвали СБ осудить действия Израиля. Указывается, что председательствующая в Совбезе ООН Мальта назначила заседание «на 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве)».

    Напомним, Иран призвал СБ ООН осудить удар Израиля по иранскому консульству, а также предпринять меры по созыву срочного заседания Совбеза. МИД России заявил, что агрессивные действия Израиля являются абсолютно недопустимыми и должны быть прекращены.

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    2 апреля 2024, 12:16 • Новости дня
    Израильский эксперт: ЦАХАЛ бил по консульству Ирана в Сирии с согласия США

    Саймон Ципис: Израиль по указке США провоцирует большой конфликт на Ближнем Востоке

    Израильский эксперт: ЦАХАЛ бил по консульству Ирана в Сирии с согласия США
    @ Omar Sanadiki/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    ЦАХАЛ последние месяцы периодически наносит удары по объектам в Ливане и Сирии. Однако прежде здания дипломатических миссий не становились целями атак. Израиль нарушил ряд норм международного права и действовал с молчаливой поддержкой США, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске.

    «Если раньше разговор шел о том, что Иран хочет развязать войну с Израилем, то сегодня ситуация выглядит иначе – именно Израиль провоцирует большой конфликт на Ближнем Востоке», – считает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности. Он напомнил об ударах по целям в Бейруте (Ливане), в Дамаске (Сирии), которые ЦАХАЛ наносит на протяжении последних нескольких месяцев. Фактически Тель-Авив проводит политику ликвидации генералов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил), подчеркнул собеседник.

    «При этом нынешняя атака отличается от предыдущих прежде всего тем, что ранее здания дипломатических миссий не становились целями удара. Тель-Авив нарушил целый ряд норм международного права», – указал Ципис. По его мнению, Израиль пошел на такой шаг с «молчаливой поддержки США». «Более того, именно по указке Вашингтона Израиль торопится развязать войну в регионе», – акцентировал спикер.

    Он полагает, что Израиль в данном случае играет лишь роль провокатора. «Масштабную войну в регионе Израиль самостоятельно не потянет. Но за еврейским государством стоит серьезная поддержка в лице американских и западных чиновников. Как только начнется конфликт, Израиль отойдет в сторону и не станет принимать в нем прямого участия, а в игру вступят военные силы стран НАТО», – предположил собеседник. Он объясняет: Западу нужна война, чтобы свергнуть режим в Иране. «После достижения этой главной цели, по мнению западных стратегов, им удастся реализовать и другие задачи, а именно – сворачивание иранской ядерной программы и превращение Ирана в «падшую» страну по аналогии с Ираком и Ливией», – перечислил эксперт.

    Очевидно, что действия Израиля не останутся без должной реакции со стороны Тегерана и его союзников в регионе. «У Ирана сильная армия, страна обладает серьезными ракетными ресурсами. Стоит ожидать, что ответные удары прежде всего будут наноситься по объектам на территории Израиля», – сказал Ципис. Он допускает, что именно этой цели и отвечает атака на иранское консульство в Дамаске – спровоцировать ответ Тегерана и формирования «Хезболла», за которым может последовать разворачивание сил НАТО и разжигание масштабного конфликта на Ближнем Востоке. При этом, добавляет спикер, проигравшей стороной может оказаться «провокатор» – Израиль, поскольку в первую очередь еврейское государство понесет потери среди военных и гражданского населения.

    В понедельник около 17:00 мск ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. Сирийское агентство SANA сообщило, что здание полностью разрушено. В результате обстрела были убиты два иранских генерала – Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджа Рахими, а также пять офицеров КСИР. МИД Ирана назвал удар нарушением международных конвенций, в том числе Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года. «Иран, сохраняя за собой право принимать ответные меры, сам примет решение о способе реакции и наказании агрессора», – заявил официальный представитель МИД Насер Канани.

    Министерство возложило ответственность за удар и на США, потому что они являются сторонниками «сионистского режима». В МИД вызвали сотрудника посольства Швейцарии, который представляет интересы Соединенных Штатов. Ему передали «важное сообщение» для Вашингтона. Удар также осудили в МИД России. В ведомстве подчеркнули, что «посягательства на дипломатические и консульские объекты» неприемлемы. Москва полагает, что все ответственные члены международного сообщества должны четко обозначить свою позицию и «правовую оценку» действий Израиля. По запросу России Совбез ООН проведет во вторник открытое заседание в связи с израильским ударом.

    The New York Times со ссылкой на четырех израильских чиновников, пожелавших остаться анонимными, подтвердила, что удар нанес Израиль. По их словам, целью был генерал Захеди. Он командовал элитными силами спецназначения «Аль-Кудс» в Ливане и Сирии. Захеди также отвечал за связи с ливанской «Хезболлой» и курировал террористические операции, направленные против Израиля, утверждает Times of Israel. Издание называет его гибель самой значимой потерей для КСИР со времени смерти генерала Касема Сулеймани, который был убит в Ираке в результате удара США в 2020 году. Зaхеди числится в списке лиц, в отношении которых Совет Безопасности OОН в 2007 году ввел санкции в связи с ядерной программой Тегерана.

    Тель-Авив удар никак не комментировал. По информации портала Ynet, израильские власти дали указания усилить меры безопасности в посольствах страны по всему миру на фоне собственного удара по иранскому консульству. Вероятно, для этого действительно есть основания. Накануне вечером в Тегеране прошел митинг, участники которого осудили удар израильских ВВС. Демонстранты расстелили на асфальте флаги США и Израиля, которые позже сожгли, предварительно вытерев о них ноги, передает РИА «Новости». 


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    2 апреля 2024, 17:59 • Новости дня
    Иран заявил о праве на ответные меры после израильского удара

    Иран заявил о праве на ответные меры после израильского удара по консульству в Сирии

    Tекст: Ольга Иванова

    Иранское министерство иностранных дел осудило удары израильских ВВС по консульству в Сирии и заявило о законном праве Тегерана на ответные меры.

    В заявлении говорится, что Иран оставляет за собой законное право реагировать на подобные террористические акты в соответствии с международным правом и Уставом ООН, передает ТАСС.

    В понедельник около 17.00 ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. Сирийское агентство SANA сообщило, что здание полностью разрушено.

    В результате обстрела были убиты два иранских генерала – Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджа Рахими, а также пять офицеров КСИР. МИД Ирана назвал удар нарушением международных конвенций, в том числе Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.

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    3 апреля 2024, 02:30 • Новости дня
    Небензя назвал «кощунством» попытку оправдать удар Израиля по консульству Ирана

    Небензя раскритиковал попытку Запада возложить на Дамаск и Тегеран ответственность за удар Израиля по консульству Ирана

    Небензя назвал «кощунством» попытку оправдать удар Израиля по консульству Ирана
    @ Hummam Sheikh Ali/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия подготовит в СБ ООН документ с осуждением израильского удара по иранскому консульству в Сирии, сообщил постпред России при организации Василий Небензя.

    Небензя призвал осудить атаку Израиля, ведь «в следующий раз авианалету может подвергнуться диппредставительство любого другого государства». По его словам, необходимо «безоговорочно осудить безрассудные действия Израиля, нарушающие суверенитет Сирии», передает ТАСС.

    Как заявил Небензя, ответственность за возможную эскалацию на Ближнем Востоке будет полностью лежать на совести США, Великобритании и Франции, которые намекают, что «Иран и Сирия сами виноваты». «Большего кощунства себе трудно представить», – сказал он.

    По его словам, у всех стран Совбеза, кроме трех западных постоянных членов СБ, «хватило мужества признать недопустимость атак на дипломатические объекты». Выступления представителей США, Великобритании и Франции он назвал «не двойными, а тройными стандартами».

    Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан также заявил, что «Китай резко осуждает данную атаку», которая «грубо нарушает» Устав ООН, международное право, суверенитет Сирии и Ирана. По его словам, израильские власти должны прекратить удары по целям в Ливане и Сирии. Дипломат напомнил об ударе НАТО по посольству Китая в Югославии 25 лет назад, в результате той атаки погибли сотрудники китайской дипмиссии.

    Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что у США нет подтверждения, что здание, по которому ВВС Израиля нанесли удар в Дамаске, имело статус дипломатической миссии. Небензя в ответ заявил, что у США «всегда есть информация по любому поводу из первых рук», а «тут вот как удивительно, у Соединенных Штатов до сих пор нет подтверждения». «Так и хочется сказать, не верю», – заявил он.

    В понедельник ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. В результате обстрела были убиты два иранских генерала – Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджа Рахими, а также пять офицеров КСИР.

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    1 апреля 2024, 18:53 • Новости дня
    Израиль нанес удар по району посольства Ирана в Сирии

    При ударе Израиля по зданию у посольства Ирана в Сирии погибли два человека

    Израиль нанес удар по району посольства Ирана в Сирии
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израиль нанес удар по зданию около посольства Ирана в Дамаске, погибли два человека, сообщил источник в органах безопасности Сирии.

    Один человек получил ранения, передает РИА «Новости». Удар был нанесен по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии. Само задние посольства также получило повреждения.

    Ранее Израиль также наносил ракетные удары по Сирии.

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    2 апреля 2024, 00:58 • Новости дня
    Жертвами израильского удара по генконсульству Ирана в Сирии стали 11 человек

    Al Hadath сообщил о гибели как минимум 11 человек в результате израильского удара по генконсульству Ирана в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    После разбора завалов выяснилось, что число жертв израильского удара по генконсульству Ирана в Сирии оказалось выше, чем сообщалось ранее, погибли как минимум 11 человек, пишут СМИ.

    Семь погибших – иранские военные советники, трое – граждане Сирии, также погиб гражданин Ливана. Сообщается, что рядом с комплексом иранской дипмиссии находятся дома, в которых живут иранские военные, помогающие армии Сирии, передает ТАСС со ссылкой на Al Hadath.

    При этом New York Times со ссылкой на израильских чиновников утверждает, что Израиль нанес удар по зданию, которое не принадлежало дипломатической миссии и было штаб-квартирой Корпуса стражей Исламской революции, то есть являлось военной целью, передает РИА «Новости».

    Как пишет New York Times, иранский член КСИР заявил, что целью удара стала встреча иранской разведки и палестинских боевиков. New York Times признает, что не может установить, действительно ли здание находилось в пользовании КСИР. Сообщается, что погибший генерал Мохаммад Реза Захеди курировал тайные военные операции Ирана в Сирии и Ливане.

    Напомним, в понедельник Израиль нанес удар по генконсульству Ирана в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска. Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) подтвердил, что жертвами израильского удара по генеральному консульству в Дамаске стали два генерала и пять «сопровождавших их офицеров КСИР».

    Коментарии (7)
    2 апреля 2024, 01:54 • Новости дня
    Иран заявил о праве ответить Израилю на удар по генконсульству в Сирии

    Постпредство Ирана заявило о праве Тегерана ответить на израильский удар по генконсульству в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Иран оставляет за собой право в рамках международных норм и Устава ООН решительно ответить на израильский удар по генконсульству в Сирии, заявило иранское постпредство при ООН.

    Тегеран заявил, что «сионистский агрессивный режим несет полную ответственность за последствия», передает ТАСС.

    В письме постпредства, адресованном генсеку организации и председателю Совета безопасности, Иран назвал атаку Израиля трусливым терактом, который создает «угрозу региональному миру и безопасности», передает РИА «Новости».

    Иран призывает СБ ООН осудить удар Израиля по иранскому консульству, а также предпринять меры по созыву срочного заседания Совбеза. Председательствующая в Совбезе ООН постпред Мальты Ванесса Фрезиер заявила, что рассмотрит просьбу Ирана провести срочное заседание.

    Напомним, в понедельник Израиль нанес удар по генконсульству Ирана в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска. Жертвами израильского удара стали 11 человек, в том числе два иранских генерала и пять «сопровождавших их офицеров КСИР».

    Коментарии (0)
    3 апреля 2024, 10:00 • Новости дня
    Россия внесла в СБ ООН проект заявления об ударе Израиля по консульству Ирана
    Россия внесла в СБ ООН проект заявления об ударе Израиля по консульству Ирана
    @ Ammar Safarjalani/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия по договоренности с иранскими и сирийскими коллегами распространила в Совете Безопасности ООН проект заявления Совбеза, предназначенного для прессы, в котором осуждается удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

    В своем Telegram-канале он написал, что это станет возможностью протестировать истинные намерения западных коллег. Дипломат предложил понаблюдать за тем, как будет проходить работа над документом.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как США и Израиль провоцируют большой конфликт на Ближнем Востоке.

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    2 апреля 2024, 02:24 • Новости дня
    МИД России назвал недопустимым удар Израиля по консульству Ирана в Сирии

    МИД России призвал власти Израиля прекратить силовые провокации в Сирии

    МИД России назвал недопустимым удар Израиля по консульству Ирана в Сирии
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя израильский удар по консульству Ирана в Сирии, МИД России заявил, что агрессивные действия Израиля являются абсолютно недопустимыми и должны быть прекращены.

    В сообщении на сайте МИД России говорится, что ВВС Израиля нанесли удар по зданию консульства Ирана в Дамаске, по имеющейся информации, есть большое число «погибших и раненых, в том числе дипломатов».

    Москва осуждает действия Израиля, поскольку «посягательства на дипломатические и консульские объекты» неприемлемы. Подчеркивается, что цель удара находилась в «густонаселенном столичном районе», это «создало высокие риски массовых жертв среди» мирных жителей. Россия полагает, что все ответственные члены международного сообщества должны четко обозначить свою позицию и «правовую оценку» действий Израиля.

    МИД призвал власти Израиля прекратить силовые провокации в Сирии и других государствах. По мнению Москвы, действия Израиля грозят «опасными последствиями в масштабах всего региона».

    Напомним, Иран заявил, что оставляет за собой право в рамках международных норм и Устава ООН решительно ответить на израильский удар по консульству в Сирии.

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    4 апреля 2024, 09:29 • Новости дня
    С начала конфликта в Газе погибли девять военных ЦАХАЛ с гражданством России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Девять мобилизованных военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с российским гражданством погибли за время последнего обострения палестино-израильского конфликта, сообщили в посольстве Израиля в Москве.

    Как сообщил источник ТАСС, речь идет о девяти погибших военнослужащих в рядах ЦАХАЛ с гражданством России. Там добавили, что среди израильских военных есть россияне с двойным гражданством.

    Ранее израильский посол Александр Бен Цви заявил, что россияне, переехавшие в Израиль и получившие гражданство, сейчас могут быть призваны в армию еврейского государства на общих основаниях.

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    2 апреля 2024, 22:52 • Новости дня
    США заявили об отсутствии свидетельств передачи Ираном ракет России

    Представитель Белого дома Кирби заявил об отсутствии свидетельств передачи Ираном ракет России для использования в СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон не получал сведений, указывающих на то, что Иран передавал России ракеты для использования в ходе специальной военной операции на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби заявил, что ему о таких поставках «ничего не известно». Однако он заявил, что Москва получает от Ирана беспилотники, а также ракеты от КНДР, передает ТАСС.

    В январе Тегеран в очередной раз опроверг поставки России БПЛА для использования на Украине. При этом в Белом доме заявляли, что Иран якобы может изучать перспективу передачи России баллистических ракет.

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    3 апреля 2024, 08:45 • Новости дня
    Израиль назвал удар, при котором погибли члены НКО, серьезной ошибкой

    ЦАХАЛ: Удар, в ходе которого погибли члены НКО, был серьезной ошибкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля назвала «серьезной ошибкой» удар по Газе, в результате которого погибли члены некоммерческой организации «Всемирная центральная кухня».

    Ранее канал Al Jazeera сообщил, что при израильском ударе в Газе погибли сотрудники организации «Всемирная центральная кухня», среди которых были граждане Британии, Польши, Австралии.

    Как заявил глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви, удар был ошибкой из-за неправильной идентификации ночью, в очень сложных условиях, передает РИА «Новости».

    Напомним, в понедельник Израиль нанес удар по генконсульству Ирана в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска. Жертвами израильского удара стали 11 человек.

    Коментарии (1138)
    2 апреля 2024, 13:54 • Новости дня
    В Совфеде осудили Израиль за атаку на консульство Ирана в Дамаске

    Сенатор Долгов: Совбез ООН обязан осудить атаку Израиля на консульство Ирана в Дамаске

    В Совфеде осудили Израиль за атаку на консульство Ирана в Дамаске
    @ Ammar Safarjalani/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Диппредставительства защищены Венской конвенцией. Совбезу ООН следует осудить атаку Израиля на консульство Ирана в Дамаске. В этом вопросе иной позиции быть не может. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Константин Долгов. В понедельник ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске.

    «Удар Израиля по консульскому учреждению Ирана в Дамаске рискует вызвать опасное развитие событий на Ближнем Востоке. Речь может идти вплоть до серьезной эскалации напряженности в регионе», – подчеркнул сенатор Константин Долгов. Он напомнил, что дипломатические представительства защищены Венской конвенцией.

    Сенатор осудил атаку и добавил, что с соответствующей реакцией должен выступить Совбез ООН. Отметим, Россия уже запросила заседание. Оно состоится во вторник в 22.00 мск. Долгов убежден: члены Совета Безопасности ООН должны выступить с призывом не допускать подобных ударов, а также послать сигнал израильскому руководству. «Посмотрим, какую позицию займут западные страны», – сказал спикер.

    По мнению парламентария, прогнозировать итоги Совбеза пока сложно. «СБ ООН состоит из 15 суверенных государств. Какой должна быть их позиция, нам понятно. В этом вопросе не может быть двух мнений – удары по дипломатическим учреждениям недопустимы», – акцентировал Долгов.

    В понедельник около 17.00 мск ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. Сирийское агентство SANA сообщило, что здание полностью разрушено. В результате обстрела были убиты два иранских генерала – Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджа Рахими, а также пять офицеров КСИР. МИД Ирана назвал удар нарушением международных конвенций, в том числе Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года. «Иран, сохраняя за собой право принимать ответные меры, сам примет решение о способе реакции и наказании агрессора», – заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.  

    Тегеран возложил ответственность за удар и на США, потому что они являются сторонниками «сионистского режима». В иранский МИД вызвали сотрудника посольства Швейцарии, который представляет интересы Соединенных Штатов. Ему передали «важное сообщение» для Вашингтона. Удар также осудили в МИД России. В ведомстве подчеркнули, что «посягательства на дипломатические и консульские объекты» неприемлемы. Москва полагает, что все ответственные члены международного сообщества должны четко обозначить свою позицию и «правовую оценку» действий Израиля.

    The New York Times со ссылкой на четырех израильских чиновников, оставшихся анонимными, подтвердила, что удар нанес Израиль. По их словам, целью был генерал Захеди. Он командовал элитными силами спецназначения «Аль-Кудс» в Ливане и Сирии. Захеди также отвечал за связи с ливанской «Хезболлой» и курировал террористические операции, направленные против Израиля, утверждает Times of Israel. Издание называет его гибель самой значимой потерей для КСИР со времени смерти генерала Касема Сулеймани, который был убит в Ираке в результате удара США в 2020 году. Зaхеди числится в списке лиц, в отношении которых Совет Безопасности OОН в 2007 году ввел санкции в связи с ядерной программой Тегерана.

    Израиль удар никак не комментировал. По информации портала Ynet, израильские власти дали указания усилить меры безопасности в посольствах страны по всему миру на фоне собственного удара по иранскому консульству. Вероятно, для этого действительно есть основания. Накануне вечером в Тегеране прошел митинг, участники которого осудили удар израильских ВВС. Демонстранты расстелили на асфальте флаги США и Израиля, которые позже сожгли, предварительно вытерев о них ноги, передает РИА «Новости». 

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