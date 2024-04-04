  • Новость часаЗахарова перевела «с натовского языка на нормальный» итоги саммита в Брюсселе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Какими должны быть справедливые налоги в России
    Министр обороны Франции пытался убедить Шойгу в непричастности Украины к атаке на «Крокус»
    Сенатор Климов: Отказ от парада Победы – суверенное дело Казахстана
    Карлсон сообщил о многочисленных отказах Зеленского от интервью
    Уничтожен безэкипажный катер ВСУ у Кинбурнской косы
    Грушко: Базы НАТО на Украине будут гореть
    В Москве из-за непогоды погибли два человека, еще 15 пострадали
    Число желающих служить контракту резко возросло в Подмосковье и Петербурге
    В Конгрессе США заявили, что помощь Украине приближает мировую войну
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Почему СССР был идеальной капстраной

    Корпорация СССР кончила, как и все другие корпорации. Но у нее были и хорошие времена. В какой-то период это была величайшая корпорация мира. СССР, начав концентрацию капитала раньше, чем Запад, использовал все плюсы суперкапитализма.

    3 комментария
    Александр Тимохин Александр Тимохин Почему на флоте радуются новому главкому

    От военно-морского флота будет зависеть очень многое. Возможно, от него будет зависеть судьба страны, а при самых опасных сценариях развития событий – ее существование. И все это выпадает на плечи Героя России адмирала Моисеева.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израилю война не нужна, она нужна лично Нетаньяху

    Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.

    4 комментария
    4 апреля 2024, 10:19 • Новости дня

    Politico: Представители НАТО «закатили глаза» на идею учредить фонд помощи Киеву

    Politico: Представители НАТО «закатили глаза» на идею учредить фонд помощи Киеву
    @ Benoit Doppagne/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Ряд глав МИД стран НАТО «закатили глаза» на предложение генсека альянса Йенса Столтенберга создать фонд в 100 млрд евро для оплаты поставок оружия Украине в течение пяти лет, пишет газета Politico.

    По данным издания, министры не могли понять, почему Столтенберг предложил именно такую сумму. Дипломаты указали, что пока обсуждение финансирования помощи Украине находится на очень ранней стадии, передает ТАСС.

    Ранее представитель МИД Мария Захарова заявляла, что НАТО использует Украину в качестве инструмента в антироссийских действиях.

    3 апреля 2024, 14:34 • Новости дня
    Эксперт объяснил британские данные о новых планах Украины атаковать Крымский мост

    Военный эксперт Леонков назвал спланированной утечку в британских СМИ о планах Украины атаковать Крымский мост

    Эксперт объяснил британские данные о новых планах Украины атаковать Крымский мост
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    ГУР МО Украины могло намеренно рассказать The Guardian о планах ударить по Крымскому мосту, чтобы заручиться поддержкой западных стран. Также в ведомстве мог произойти раскол, и часть сотрудников хотела предотвратить теракт во избежание эскалации с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно о планах ГУР нанести повторный удар по Крымскому мосту.

    «Украинские спецслужбы привыкли анонсировать свои громкие атаки в западной прессе. Напомню, что предыдущие попытки осуществления терактов на Крымском мосту также достаточно громко обсуждались в американских и европейских изданиях. Таким образом противник пытается продемонстрировать свою силу», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Не исключаю, что утечка оказалась спланированной и в этот раз. Вполне возможно, что ГУР пытается намекнуть своим союзникам, что не станет отказываться от идеи удара. Думаю, они стараются привлечь больше ресурсов со стороны Вашингтона или Брюсселя для проведения новой террористической акции», – подчеркивает собеседник.

    «Однако рассматривать данную ситуацию можно и с другой точки зрения. Совсем недавно в Москве произошла трагедия в «Крокусе». Официальное расследование установило, что следы преступления ведут на Украину. Разумеется, данный факт заставляет западные страны с опаской относиться к дальнейшей поддержке ВСУ, СБУ и ГУР», – отмечает эксперт.

    «Если Вашингтон, Лондон и Брюссель продолжат помогать офису Зеленского в осуществлении терактов, это серьезно повысит градус эскалации. Вполне возможно, что теперь их мнение по поводу атак на Крымский мост скорректировано. Таким образом, утечка может свидетельствовать и о расхождении взглядов по поводу дальнейших действий и в самом управлении украинской разведки», – уточняет он.

    «Думаю, в ведомстве имеются люди, не желающие вынуждать Россию переходить к крайним мерам. С помощью публикации в The Guardian они попытались предотвратить усиление противоречий. Интересно, что само издание крайне скептически отзывается о способностях Украины осуществить данный теракт», – замечает собеседник.

    «Однако даже если ГУР решится на радикальные действия, Москва будет готова отбить атаку. Мы учли опыт нападений на мост 2022 и 2023 годов. Все необходимые мероприятия по улучшению обороны транспортной артерии были проведены в срок», – резюмирует Леонков.

    Ранее стало известно, что в первой половине 2024 года может состояться новая атака на Крымский мост. Об этом сообщает издание The Guardian. Ссылаясь на источники в ГУР министерства обороны Украины, газета пишет, что в настоящий момент спецслужба планирует третью попытку разрушения объекта транспортной инфраструктуры.

    Несмотря на то, что представители ведомства называют ликвидацию моста «неизбежной», издание высказывает сомнения в возможностях управления разведки осуществить данную диверсию. Подчеркивается, что за последний год Россия предприняла обширные меры по улучшению безопасности Крымского моста.

    «Усилилась противовоздушная оборона, развернута система «барж-мишеней», служащих приманкой для приближающихся управляемых ракет», – уточняет газета. При этом тема возможного теракта в данном регионе в последнее время получила достаточно широкую огласку.

    Так, в начале марта произошла утечка разговора немецких военных, в ходе которого представители бундесвера обсуждали возможность нанесения удара по Крымскому мосту с помощью дальнобойных ракет Taurus. Данное событие спровоцировало широкие дискуссии внутри ФРГ. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о последствиях произошедшего для внутригерманской политики.

    Напомним, последняя атака ВСУ по Крымскому мосту была предпринята летом прошлого года. В результате налета двух беспилотников было повреждено дорожное полотно, однако его восстановили.

    Коментарии (12)
    3 апреля 2024, 11:48 • Новости дня
    Военный аналитик оценил заявления о плане эвакуации Харькова

    Военный аналитик Онуфриенко: Мэр Харькова говорит о планах эвакуации по политическим причинам

    Военный аналитик оценил заявления о плане эвакуации Харькова
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Власти Харькова либо «хайпуют», либо хотят присвоить деньги на строительство укреплений. На данный момент армия России, вероятно, не будет штурмовать населенный пункт, так как операция потребует больших ресурсов, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в Харькове заявили, что планы эвакуации города разработаны, но запускать их пока не будут.

    «Украинские власти не верят в то, что мы сейчас будем штурмовать Харьков, поэтому не собираются претворять планы эвакуации города в жизнь. Дело в том, что такие заявления делаются по другим соображениям. Кто-то из чиновников «хайпует», другие могут пытаться получить деньги на строительство укреплений, чтобы в дальнейшем присвоить их», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Как правило, реальная эвакуация на Украине проводится по двум причинам. Например, под Купянском мы наблюдали политические соображения. Власти старались поднять панику, показать, что ситуация на фронте плохая. Тем самым они хотели получить больше средств. Также вывозить население могут при подготовке укреплений. В таком случае дома превращаются в защитные сооружения, а мебель уходит в блиндажи и на отопление», – отмечает собеседник.

    «Минировать Харьков и превращать его в «город-смертник», как это уже планируют сделать со Славянском и Краматорском, скорее всего, не будут. Здесь понадобилось бы слишком много взрывчатки, что ВСУ себе позволить не могут. Максимум, чего стоит ожидать – это подрыв отдельных домов, чтобы завалы создали препятствие для проезда военной техники», – акцентирует эксперт.

    «Сомневаюсь, что мы будем брать Харьков в лоб. Его освобождение потребует очень большой концентрации сил и займет, как минимум, полгода. В результате получится город в руинах, на который потрачено много ресурсов», – подчеркивает он.

    Отдельно собеседник обратил внимание на военную обстановку на направлении. «В целом, ситуация стабильная. На границе с Белгородской областью наблюдается снижение обстрелов со стороны ВСУ. Произошло то, о чем говорилось ранее. Перед президентскими выборами активность противника была максимальной, а сейчас начала снижаться», – поясняет спикер.

    «Под Купянском линия фронта «дышит», но практически не меняется. Боевые действия ведутся, российские войска берут опорные пункты противника, но пока что этим ограничиваются. ВСУ, в свою очередь, пробуют отбивать наши удары и пытаются контратаковать», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что планы эвакуации города разработаны, но запускать их власти пока не собираются. Он назвал ситуацию в населенном пункте спокойной. По его словам, «волны оттока» населения не наблюдается. Чиновник заверил, что «никакой паники в городе нет».

    Генерал ВСУ Кривонос, в свою очередь, назвал опасной ситуацию в Часовом Яре и призвал готовиться к обороне Харькова. По его словам, украинские военные гибнут на всех направлениях, а российская армия активно наступает. Офицер также считает, что ВСУ придется в скором времени защищать областной центр.

    Между тем военный эксперт из ЛНР, полковник Виталий Киселев сообщил, что жители Харькова массово покидают город из-за нехватки продовольствия. По его словам, на выезде из города установлены блокпосты, где людей досматривают на наличие ценностей, а ВСУ грабят брошенные квартиры.

    Напомним, в марте после серии взрывов в Харькове полностью отключилось электричество и возникли проблемы с водо- и теплоснабжением. По словам мэра, энергосистема города получила «слишком серьезные поражения». Также в населенном пункте не работали светофоры и линии связи со спасателями.

    Коментарии (5)
    4 апреля 2024, 08:27 • Новости дня
    В ВСУ заявили, что истребители F-16 «уже не нужны»

    Politico: ВСУ уже не нужны истребители F-16

    В ВСУ заявили, что истребители F-16 «уже не нужны»
    @ Msgt. Matthew Plew/U.S. Air/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Истребители F-16 производства США, которые Киев просил у Запада, уже не актуальны для нужд украинской армии в 2024 году, заявил газете Politico высокопоставленный офицер ВСУ.

    По его словам, Украине часто не передают оружие вовремя, а когда оно все же попадает в страну, оно уже «неактуально». F-16, по мнению военного, были бы востребованы в 2023 году, но сейчас они не подходят, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как передача Украине истребителей F-16 способна расширить географию СВО.

    Коментарии (9)
    3 апреля 2024, 19:48 • Новости дня
    В кабмине решили рассмотреть инициативу о пошлине в 200% на вина из стран НАТО

    Правительство пообещало рассмотреть предложение о пошлинах в 200% для вин из стран НАТО

    В кабмине решили рассмотреть инициативу о пошлине в 200% на вина из стран НАТО
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство России изучит инициативу Ассоциации виноградарей и виноделов о введении 200-процентных пошлин на вино из стран НАТО, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

    Она отметила, что инициатива будет рассматриваться в рамках подкомиссии Министерства экономического развития по таможенно-тарифному регулированию, передает ТАСС.

    По словам вице-премьера, данная мера является частью политики зеркальных контрсанкций в отношении недружественных стран.

    Ранее Роскачество рассказало, что самыми популярными у россиян иностранными винами оказались напитки из Грузии, Франции, Италии и Испании.

    Коментарии (53)
    3 апреля 2024, 21:05 • Новости дня
    Место сборки украинских беспилотников под Харьковом попало под ракетный удар

    Место сборки и хранения БПЛА ВСУ под Харьковом попало под ракетный удар

    Место сборки украинских беспилотников под Харьковом попало под ракетный удар
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская ракета поразила место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом, сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, пораженная цель находится в районе Мерефянского механического завода недалеко от Харькова, передает ТАСС.

    На прошлой неделе российские войска поразили групповым ударом объекты энергетики и ПВО ВСУ.

    Коментарии (7)
    3 апреля 2024, 15:07 • Новости дня
    Майор ВСУ предрек Часову Яру судьбу Авдеевки и Артемовска

    Майор ВСУ Лапин предрек Часову Яру судьбу Авдеевки и Артемовска

    Майор ВСУ предрек Часову Яру судьбу Авдеевки и Артемовска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Часов Яр ожидают те же события, что произошли в Авдеевке и Артемовске, заявил майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Игорь Лапин.

    «Та же история ожидает Часов Яр на фоне отчетов о наших проблемах с оборонными рубежами. Меня это не очень тешит», – сказал он в интервью бывшему депутату Верховной рады Бориславу Березе, передает РИА «Новости».

    По словам майора, украинские войска не смогут удержать город, если силы России прорвут оборону и заблокируют снабжение ВСУ в этом районе.

    Ранее военные эксперты Алексей Леонков и Константин Сивков в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснили необходимость скорого освобождения Часова Яра.

    Коментарии (10)
    3 апреля 2024, 19:02 • Новости дня
    Полковник СБУ предрек для ВСУ решающие сражения летом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В зоне спецоперации на украинской территории скоро произойдут крупномасштабные бои стратегического значения, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

    В летнюю кампанию ВСУ ожидают серьезные бои, которые будут решать вопросы «оперативно-стратегического уровня», сказал Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту (иноагент), передает РИА «Новости».

    Чиновники и СМИ на Украине врут о происходящем на фронте и реальном положении украинской армии. По этой причине военные атташе с Запада отправляют в свои страны искаженные донесения, и у Вашингтона с Брюсселем складывается впечатление, что Киеву больше не нужно оружие, считает Стариков.

    Ранее британские СМИ сообщили, что киевский режим намерен предпринять очередную атаку на Крымский мост. Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что киевские спецслужбы намеренно могли сообщить прессе о планах ударить по мосту, чтобы заручиться поддержкой Запада.

    Коментарии (2)
    3 апреля 2024, 11:41 • Новости дня
    Патрушев: Следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам
    Патрушев: Следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» ведут к украинским спецслужбам, но хорошо известно, что киевский режим полностью контролируется США, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

    Как сказал Патрушев в Астане на XIX ежегодной встреч секретарей Советов безопасности государств-членов ШОС, Запад пытается навязать ту точку зрения, что теракт был совершен не Украиной, а ИГИЛ, при этом важнее оперативно установить, кто является заказчиком и спонсором этого чудовищного преступления, следы которого ведут к украинским спецслужбам, передает ТАСС.

    По его словам, киевский режим и полностью контролируется США, а ИГИЛ, «Аль-Каиду» и другие террористические организации тоже создал Вашингтон.

    Патрушев обратил внимание на то, что еще 7 марта сначала американское и английское посольства опубликовали предупреждения для своих граждан об опасности осуществления теракта в Москве в следующие 48 часов, и именно в этот день исполнители теракта посещали «Крокус Сити Холл» для оценки ситуации на месте.

    Ранее Патрушев назвал расчленение России стратегической целью США и Британии.

    Коментарии (18)
    3 апреля 2024, 12:09 • Новости дня
    В Британии сообщили о планах Украины совершить новую атаку на Крымский мост

    Guardian: Украинские спецслужбы бросили все силы на уничтожение Крымского моста

    В Британии сообщили о планах Украины совершить новую атаку на Крымский мост
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В первой половине 2024 года может состояться новая атака на Крымский мост, такие планы вынашивает украинская сторона, пишут британские СМИ.

    Об этом сообщили источники The Guardian в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

    Издание, однако, выражает сомнения в нынешних возможностях украинской стороны по совершению подобных диверсий, передает ТАСС.

    Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов в РФ), как пишет газета, направил на «уничтожение Крымского моста» основные силы спецслужбы.

    Ранее на Украине заявляли, что железная дорога в Крым, которую Россия ведет через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области, является «серьезной угрозой» для Киева.

    Коментарии (39)
    3 апреля 2024, 14:25 • Новости дня
    Доцента из Петербурга задержали за флаг Украины на аватарке

    Доцента из Петербурга Буракова задержали за флаг Украины на аватарке

    Tекст: Ольга Никитина

    В Санкт-Петербурге задержали доцента Университета путей сообщения Дмитрия Буракова.

    Он рассказал «Газете.Ru», что обвиняется в демонстрации флага Украины в соцсети «ВКонтакте» по ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации»). Буракову грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей.

    Доцент рассказал, что уже удалил со своей страницы фото с флагом и статус, опасаясь дальнейшего преследования.

    В университете пока не отреагировали на его задержание.

    В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что Буракова, умеющего ученую степень кандидата технических наук и занимающего должность доцента на кафедре «Информатика и информационная безопасность», задержали за дискредитацию российских Вооруженных сил. Его доставили в отдел полиции и составили протокол.

    Коментарии (24)
    3 апреля 2024, 18:02 • Новости дня
    Бразилия отказала Западу в просьбе поставить боеприпасы Украине
    Бразилия отказала Западу в просьбе поставить боеприпасы Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бразильские власти отказали странам Запада в просьбе поставить Киеву боеприпасы, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейских и бразильских чиновников.

    Агентство не сообщило, от каких стран исходила просьба и когда она была отклонена, передает ТАСС.

    Ранее посол Украины в Бразилии Андрей Мельник заявил, что в этой стране об украинском конфликте никто не хочет говорить, так как тема неудобная.

    Коментарии (8)
    4 апреля 2024, 05:46 • Новости дня
    Российские мотострелки уничтожили безэкипажный катер ВСУ у Кинбурнской косы

    Мотострелки Вооруженных сил России отразили атаку безэкипажного катера ВСУ у Кинбурнской косы

    Tекст: Денис Тельманов

    Мотострелки группировки войск «Днепр» отразили атаку безэкипажного катера вооруженных сил Украины в Херсонской области у морского побережья на Кинбурнской косе, сообщили в Минобороны России.

    «Взвод был поднят по тревоге. Воины-мотострелки заняли позиции и открыли огонь по приближающемуся морскому беспилотнику ВСУ», – приводит ТАСС сообщение российского военного ведомства.

    Отмечается, что информация о приближении к береговой линии плавсредства противника поступила на командно-наблюдательный пункт от разведчиков.

    При отражении атаки российскими бойцами было использовано стрелковое вооружение, 30-мм автоматический гранатомет АГС-17 и 23-мм спаренная зенитная установка ЗУ-23-2, отметили в Минобороны.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа поручил установить на кораблях Черноморского флота дополнительные огневые средства для поражения беспилотников противника.

    По его словам, необходимо каждый день проводить тренировки с личным составом по отражению воздушной атаки и атаки безэкипажными катерами.

    Коментарии (5)
    3 апреля 2024, 14:37 • Новости дня
    Макрон заявил, что откажется от помощи НАТО при ударе по ВС Франции в зоне СВО

    Макрон заявил, что откажется от помощи НАТО при ударе по французским солдатам в зоне СВО

    Макрон заявил, что откажется от помощи НАТО при ударе по ВС Франции в зоне СВО
    @ Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он не будет обращаться к НАТО, если по французским солдатам ударят ВС России в зоне СВО, пишет The Wall Street Journal.

    По данным издания, администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что российские военные могут атаковать французские войска в случае их отправки на Украину, передает Ura.ru.

    Отмечается, что Макрон заверил западных представителей в том, что поддержка военного альянса ему не понадобится.

    Напомним, Макрон допускал возможность отправки европейских войск на Украину. Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

    Коментарии (8)
    3 апреля 2024, 14:51 • Новости дня
    Bloomberg: Украина и Запад проигрывают России по количеству боеприпасов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина и западные союзники не могут обогнать Россию по количеству боеприпасов в условиях сокращения военной помощи Киеву, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    По их информации, помощь Киеву резко сократилась, некоторые артиллерийские орудия в распоряжении ВСУ выпускают лишь один боеприпас в день, передает ТАСС.

    По словам источников, российские военные выпускают в семь раз больше снарядов, чем Украина, и это в два раза больше, чем было еще в январе.

    Как сказала агентству премьер Эстонии Кая Каллас, ВПК России работает в три смены, а Украина может проиграть войну без помощи Запада. Как отмечают источники Bloomberg, союзники Киева все больше обеспокоены летним наступлением ВС России и тем, что россияне могут прорвать линии обороны Украины.

    Ранее в военной разведке Украины признали невозможность победы на поле боя.

    Коментарии (2)
    3 апреля 2024, 13:14 • Новости дня
    Столтенберг заявил, что Украина «станет членом НАТО»

    Столтенберг заявил, что Украина «станет членом НАТО», но неизвестно, когда

    Столтенберг заявил, что Украина «станет членом НАТО»
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил позицию альянса о принятии в него Украины, однако отметил, что не знает, когда это произойдет.

    По его словам, Украина станет членом НАТО, остался вопрос «когда», передает ТАСС.

    Ранее в НАТО задумались о выделении помощи Киеву на 100 млрд долларов. Столтенберг до этого заявил о предоставлении Украине 99% всей военной помощи НАТО.

    Коментарии (21)
    Главное
    ВСУ превратили центр Часова Яра в укрепрайон
    Захарова перевела «с натовского языка на нормальный» итоги саммита в Брюсселе
    Politico: Представители НАТО «закатили глаза» на идею учредить фонд помощи Киеву
    С начала конфликта в Газе погибли девять военных ЦАХАЛ с гражданством России
    Отделку стен зала «Крокуса» обвинили в распространении пожара
    Опровергнуты слухи о концерте Ивлеевой в Мелитополе
    «Яндекс» прокомментировал пугающий ответ «Алисы» о героине «Маши и Медведя»

    Какими должны быть справедливые налоги в России

    Налоговая система должна помогать сокращать неравенство в стране, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Каким образом власти могут изменить налоги, чтобы они стали более справедливыми, в том числе для семей с детьми? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина атаковала Татарстан переделанными в дроны легкомоторными самолетами

    ВСУ впервые ударили по городам Татарстана. При помощи нескольких беспилотников были атакованы Елабуга и Нижнекамск. В результате нападения имеются пострадавшие. Ущерб нанесен нефтеперерабатывающему комплексу «Танеко», повреждено общежитие. Какие цели преследовал противник и как не допустить подобных инцидентов в глубоком тылу впредь? Подробности

    Перейти в раздел

    Миграцию оцифруют для удобства и справедливости

    Владимир Путин на расширенной коллегии МВД запустил процесс обновления миграционной политики России. Новые подходы и цифровизация данной сферы должны обеспечить главный принцип – приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает язык, культуру и традиции страны. В экспертной среде отмечают, что тема пресечения незаконной миграции принципиально важна для российского общества. Подробности

    Перейти в раздел

    НАТО намерено ввести налог на Украину

    Вашингтон может передать НАТО роль координатора военных поставок Украине. Подобное решение на Западе называют страховкой для ВСУ в случае, если в Белый дом вернется Дональд Трамп и прекратит финансирование боевых действий. Но хватит ли у стран Европы организационных и экономических ресурсов для реализации подобного замысла? Подробности

    Перейти в раздел

    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский отрезал себе «правую руку»

      Серию отставок на Украине, открытую после провала так называемого контрнаступления ВСУ, пополнил первый помощник президента Сергей Шефир, благодаря которому Владимир Зеленский вообще стал Владимиром Зеленским. Что это? Предвестие скорого краха?

    • Сербию ждут очень тяжелые времена

      В Сербии новый премьер-министр Милош Вучевич, которому предстоит провести страну через «тяжелые как никогда времена», о которых предупредил президент Александр Вучич. Что ждет страну, которая остается одним из последних союзников России в Европе?

    • Судьба Зеленского решится скоро

      Ровно пять лет назад 30% избирателей Украины проголосовали в первом туре президентских выборов за комика Владимира Зеленского. Он выступал как «кандидат мира», но в итоге привел страну к военной катастрофе и узурпировал власть. Развязка должна наступить скоро.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............