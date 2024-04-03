Автоэксперт рассказал, куда жаловаться на таксистов

Автоэксперт Лысаков призвал жаловаться на нарушения таксистов агрегатору

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) с начала года выявила в столице 1,7 тыс. нарушений в такси, передают РИА «Новости». В тройку самых частых вошли такие нарушения, как отсутствие цветографической схемы на кузове или опознавательного фонаря оранжевого цвета, отсутствие медосмотра водителя перед началом рабочего дня и предрейсового технического контроля автомобиля.



«Во-первых, если человек ездит без цветографической схемы на кузове или опознавательного фонаря, то это, скорее всего, не таксист, а бомбила. Другого объяснения у меня нет. Эти шашечки сейчас даже рисовать на машине не обязательно, их можно на магнитах прилепить. А если это не делают, то работают нелегально, по всей видимости», – рассуждает Лысаков.

Во-вторых, продолжает депутат, два других нарушения из антирейтинга МАДИ не всегда могут быть исполнены водителями такси. Например, в ночное время медицинские заведения, в которых работник должен пройти осмотр, попросту не работают. В дневное время человек отсыпается. То же самое касается технического контроля.

«В Москве и других крупных городах огромный процент таксистов. Большинство из них – мигранты, которые нередко нарушают правила дорожного движения. Причем как сознательно, так и бессознательно, потому что просто не знают ПДД. Бороться с подобными проблемами другие участники движения могут, написав агрегатору, который дает заказы таксисту», – делится эксперт.

Создавать какие-либо горячие линии для борьбы с таксистами-нарушителями на дороге, куда смогут пожаловаться автомобилисты, не имеет смысла, считает собеседник. Такие правонарушения невозможно четко зафиксировать. Поэтому, продолжает эксперт, метод «через работодателя» куда эффективнее в данном вопросе: если агрегатор будет получать большое количество жалоб на одного и того же таксиста, причем как от пассажиров, так и от других автомобилистов, то он сможет принять решение о временном или полном отстранении этого водителя.

«У агрегаторов для этого уже давно существует рейтинговая система, по которой они определяют очередность заказов. Если у водителя плохой рейтинг, много жалоб на него, штрафов, то он будет стоять в очереди на заказы. А если водитель добросовестный и хороший, то получает заказ на пассажира одним из первых. Есть и черные списки, куда попадают водители, проявившие себя худшим образом. После попадания в него, как правило, люди вынуждены уходить из такси», – заключил Лысаков.

В сентябре прошлого года Генпрокуратура России поручила региональным надзорным ведомствам проверить соблюдение закона о такси.