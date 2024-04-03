Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.2 комментария
МИД отреагировал на отказ Армении от использования карт «Мир»
Захарова: Ереван поддался западному давлению и отказался от карт «Мир»
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Ереван под давлением Запада отказался от дальнейшего использования российской платежной системы «Мир».
Как указала Захарова на брифинге, Москва с сожалением констатирует, что «Ереван подчинился давлению Западу и в этом вопросе», передает ТАСС
Дипломат подчеркнула, что отказ от карт «Мир» нанесет Армении больше вреда, чем возможные санкции со стороны западных стран.
Напомним, с 30 марта банки Армении, входящие в национальную платежную систему Armenian Card (ArCa), прекратили обслуживание российских карт «Мир».
Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что банки Армении прекратили прием карт «Мир» с апреля не по инициативе Еревана, а под беспрецедентным давлением США.