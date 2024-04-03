Володин раскритиковал создание медфакультетов в непрофильных вузах

Tекст: Валерия Городецкая

Володин указал, что в последнее время в ряде вузов и университетов, которые стали таковыми после преобразования из педагогических институтов, были созданы медицинские факультеты, передает ТАСС.

«Когда речь идет о медицине, это в первую очередь научные школы, которые формируются десятилетиями. Нам надо думать о качестве медицинского образования», – сказал он.

Большое количество медфакультетов в непрофильных вузах может привести к появлению неквалифицированных специалистов, считает Володин.

«Сейчас министерство высшей школы (высшего образования и науки) понаоткрывает факультетов, а кто там потом выпустится – неизвестно, и диагнозы, которые ставятся, могут быть самыми разными. У нас даже есть медицинский факультет в МГИМО, вдумайтесь», – отметил он, добавив, что контролировать вопрос создания таких факультетов должен Минздрав.