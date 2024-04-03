Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.0 комментариев
Мосгорсуд увеличил срок наказания соучастникам убийства Дугиной
Мосгорсуд увеличил срок наказания соучастникам убийства журналистки Дугиной
Мосгорсуд ужесточил срок наказания эск-сотруднику МВД Ивану Рыбину и безработному Даниилу Чоудхури, осужденным за предоставление данных об автомобиле и месте жительства журналистки Дарьи Дугиной, погибшей в результате покушения, следует из решения Мосгорсуда.
Как сказано в документе, приговор Нагатинского районного суда необходимо изменить и назначить окончательно Рыбину наказание в виде пяти лет общего режима, Чоудхури увеличить наказание до двух лет лишения свободы, передает ТАСС.
Осужденные не согласились с этим решением и подали на него кассационную жалобу.
Ранее подозреваемые в убийстве журналистки Дарьи Дугиной украинские граждане Богдан Цыганенко и Наталья Вовк были внесены в список террористов и экстремистов.