Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.0 комментариев
На главу московского свингер-клуба поступил протокол о пропаганде ЛГБТ
На владельца свингер-клуба «Эдем» Самира Эйвазова в Лефортовский суд столицы поступил протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных ценностей.
Протокол на ИП Эйвазов С.Ю.О. зарегистрировали по статье КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей в интернете», сейчас материалов в суде уже нет, передает РИА «Новости».
Материалы передали в другую инстанцию по подведомственности.
Эйвазов Самир Юнис оглы – учредитель и руководитель ООО «Эдем», согласно данным БИР-Аналитик. По указанному адресу находится одноименное заведение, на его сайте указано, что это – свингер-клуб.
По этому протоколу в качестве наказания предусматривается штраф от 1 до 4 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
В конце марта международное движение ЛГБТ (запрещено в России) и его структурные подразделения внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.