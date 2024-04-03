На главу московского свингер-клуба поступил протокол о пропаганде ЛГБТ

Tекст: Алексей Дегтярев

Протокол на ИП Эйвазов С.Ю.О. зарегистрировали по статье КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей в интернете», сейчас материалов в суде уже нет, передает РИА «Новости».

Материалы передали в другую инстанцию по подведомственности.

Эйвазов Самир Юнис оглы – учредитель и руководитель ООО «Эдем», согласно данным БИР-Аналитик. По указанному адресу находится одноименное заведение, на его сайте указано, что это – свингер-клуб.

По этому протоколу в качестве наказания предусматривается штраф от 1 до 4 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В конце марта международное движение ЛГБТ (запрещено в России) и его структурные подразделения внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.