США не выдали визу российскому делегату для участия в заседании комитета ГА ООН

Полянский сообщил о невыдаче Соединенными Штатами визы российскому делегату для участия в заседании комитета ГА ООН

Tекст: Антон Антонов

Полянский обвинил США в том, что американская сторона «систематически злоупотребляет» своим положением. Он подчеркнул, что документы для получения визы были поданы своевременно, передает РИА «Новости».

США в очередной раз продемонстрировали свое «истинное отношение к вопросам защиты свободы доступа к информации и плюрализма СМИ», сказал Полянский. Российская сторона ожидает, что Секретариат ООН и руководство профильных структур добьются «кардинального выправления подобной неприемлемой ситуации».

Напомним, МИД России обвинил США в неисполнении обязательств страны – хозяйки штаб-квартиры ООН, отметив, что Соединенные Штаты регулярно отказывают в выдаче виз чиновникам и техническому персоналу.

Постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что США никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка, в этом вопросе тяжело заручиться поддержкой двух третей стран-членов организации.

