29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.9 комментариев
США не выдали визу российскому делегату для участия в заседании комитета ГА ООН
Полянский сообщил о невыдаче Соединенными Штатами визы российскому делегату для участия в заседании комитета ГА ООН
США злоупотребили положением страны, в которой находится штаб-квартира ООН, не выдав визу российскому делегату для участия в заседании Комитета по информации ГА ООН в Нью-Йорке, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский обвинил США в том, что американская сторона «систематически злоупотребляет» своим положением. Он подчеркнул, что документы для получения визы были поданы своевременно, передает РИА «Новости».
США в очередной раз продемонстрировали свое «истинное отношение к вопросам защиты свободы доступа к информации и плюрализма СМИ», сказал Полянский. Российская сторона ожидает, что Секретариат ООН и руководство профильных структур добьются «кардинального выправления подобной неприемлемой ситуации».
Напомним, МИД России обвинил США в неисполнении обязательств страны – хозяйки штаб-квартиры ООН, отметив, что Соединенные Штаты регулярно отказывают в выдаче виз чиновникам и техническому персоналу.
Постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что США никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка, в этом вопросе тяжело заручиться поддержкой двух третей стран-членов организации.