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Алаев счел теорией заговора мнение о причастности «Ахмата» к отравлению игроков «Сочи»
Футбольный клуб «Сочи», несмотря на массовое отравление своих игроков, сам принял решение провести матч Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом», рассказал президент РПЛ Александр Алаев.
В четверг «Сочи» на выезде проиграл «Ахмату» в гостевом матче 21-го тура РПЛ (0:1). В день матча 14 игроков сочинской команды отравились.
По словам Алаева, было письмо с просьбой перенести матч, но в регламенте прописано, что перенос матча возможен только при форс-мажоре, передает ТАСС.
Он добавил, что может согласовать и завизировать, но не может перенести матч. Глава РПЛ сообщил, что была консультация с «Сочи», они приняли волевое решение играть».
«Не знаю, что случилось с футболистами. Я теории заговора не хочу обсуждать. «Ахмат» самая гостеприимная команда. Всякое в жизни бывает», – добавил президент РПЛ.