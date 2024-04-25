Блогосферу назвали способом продвижения русской культуры

«Важно сегодня продвигать русскую культуру и использовать все возможные способы, включая мягкую силу, для взаимодействия официальных институтов с блогосферой. Это очень важный момент, когда блогеры и представители госорганов продвигаете всё русское на других площадках», – указала Сидоренко на I Форуме «Право цифровой безопасности» в МГИМО РФ, передает РАПСИ.

Эксперт отметила вклад Министерства иностранных дел РФ в продвижение русской культуры на мировой площадке, указав, что социальные сети представителей МИД РФ пользуются популярностью и формируют положительный облик России.

«Блогеры, можно сказать, что работают на иностранной территории и пытаются пробить эту блокаду, которая выстроена сейчас крупными западными IT-корпорациями вокруг России. Поэтому, естественно, мы приветствуем любую внешнеполитическую активность народных блогеров, которые рассказывали миру о том, что на самом деле происходит», – отметил начальник Отдела цифровой дипломатии МИД России Сергей Налобин.

При этом попытки установить жесткие рамки блогосферы негативно скажутся на экономическом потенциале государства, заявил сооснователь «Ассоциации Блогеров и Агентств» Максим Перлин.

Защита интересов блогеров и создание справедливого рынка видеомаркетинга способствует поддержке малого и среднего бизнеса, который видит в них единственный доступный способ рекламы, отметил он.

«Объем рынка блогеров в России по 2023 году составил порядка 30 миллиардов рублей. Это больше, чем печатная пресса и это больше, чем радиореклама вместе. Это действительно огромная часть рынка и действительно это самый удобный способ рекламы для небольших предпринимателей. Поэтому, когда мы говорим о некой ответственности блогеров, мы должны помнить о 80% малого и среднего бизнеса, который видит единственную возможность рекламы», – отметил Перлин.