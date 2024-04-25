Выставку «Россия» посетил 11-миллионный гость

Tекст: Валерия Городецкая

«На Выставку мы приехали из Орловской области. Очень рады, что попали сюда! Здесь мы можем посмотреть все регионы нашей страны, узнать о них подробности, выбрать, куда можно отправиться путешествовать», – отметила Ольга.

Гостям вручили подарок от Дирекции выставки «Россия» и администрации Томской области – сертификат на четырехдневное путешествие в «Изумрудный» Томск, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В поездке семья узнает, почему Томск называют «Изумрудным», посетит самые красивые и знаковые места города, попробует местные угощения и сделает фото с известным 36-литровым угольным трактирным самоваром. Также гостей ждут посещение первого за Уралом сельского парка, экскурсия в галерею «Аниматроник» и мастер-класс по созданию деревянного Дровосека.

Для них также проведут мастер-класс по лепке изумрудных пельменей, экскурсии на эко-фабрику «Территория тайги» и в тайные подземелья. В завершение путешествия семья посетит театральную постановку Театра «2+КУ» и мастер-класс в Первом музее славянской мифологии.

В начале апреля сообщалось, что выставку «Россия» на ВДНХ посетили 10 млн гостей.