Выставку «Россия» на ВДНХ посетили 10 млн гостей

Tекст: Александра Юдина

Константин с супругой получили от АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» и госкорпорации «Росатом» сертификат на путешествие в Мурманск с посещением первого в мире судна с ядерной энергетической установкой – атомного ледокола «Ленин» и одного из универсальных атомных ледоколов ФГУП «Атомфлот».

Кроме того, в ходе поездки они познакомятся со знаменитой Кольской атомной электрической станцией. Раньше семья никогда не была на русском Севере.

«Для нас это абсолютно неожиданно – мы на Выставке первый раз, и такой сюрприз. Я очень рад, что так получилось», – поделился Панфилов.

«Хорошо, что мы приехали именно в это время», – заключила его супруга.

Напомним, среди иностранцев лидерами по посещаемости форума стали гости из Китая. В десятку стран по числу гостей на выставке также вошли Белоруссия, Дания, Франция, Казахстан, Германия, ОАЭ, Австрия, Азербайджан и США.

