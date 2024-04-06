Получение Западом части Украины как компенсации провальных вложений – предмет переговоров с Россией на финальном этапе горячего конфликта. Но для этого Москва должна сначала определиться с тем, какие территории Украины послужат достаточной компенсацией для нее самой.5 комментариев
Выставку «Россия» на ВДНХ посетили 10 млн гостей
Международную выставку-форум «Россия» 6 апреля посетил юбилейный, десятимиллионный гость: им стал Константин Панфилов из Ярославля. На выставку он приехал с супругой Екатериной.
Константин с супругой получили от АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» и госкорпорации «Росатом» сертификат на путешествие в Мурманск с посещением первого в мире судна с ядерной энергетической установкой – атомного ледокола «Ленин» и одного из универсальных атомных ледоколов ФГУП «Атомфлот».
Кроме того, в ходе поездки они познакомятся со знаменитой Кольской атомной электрической станцией. Раньше семья никогда не была на русском Севере.
«Для нас это абсолютно неожиданно – мы на Выставке первый раз, и такой сюрприз. Я очень рад, что так получилось», – поделился Панфилов.
«Хорошо, что мы приехали именно в это время», – заключила его супруга.
Напомним, среди иностранцев лидерами по посещаемости форума стали гости из Китая. В десятку стран по числу гостей на выставке также вошли Белоруссия, Дания, Франция, Казахстан, Германия, ОАЭ, Австрия, Азербайджан и США.