Источник: «Макфе» разрешили проводить расчеты с поставщиками

Источник в Генпрокуратуре: «Макфе» разрешили проводить расчеты с поставщиками

Tекст: Алексей Дегтярев

Частичная замена обеспечительных мер позволит улучшить финансовую деятельность компании и сохранить принадлежащие активы, это установили надзорные мероприятия Генпрокуратуры, сказал собеседник ТАСС.

По обращению прокурора суд частично заменил обеспечительные меры в отношении АО «Макфа», АО «Новая пятилетка» и АО «Долговское» (две последних занимаются производством зерновых), им разрешено привлекать кредитные средства в банках в пределах лимитов на закупку сырья и материалов.

«Макфа» получила разрешение проводить платежи в пользу части контрагентов по договорам на поставку запчастей и комплектующих для оборудования по производству макарон и других продуктов.

Для недопущения злоупотреблений и возможного вывода средств за границу за исполнением этих решений следят судебные приставы.

Ранее Генпрокуратур опровергла информацию о приостановке работы предприятий группы «Макфа». По мнению ведомства, такую информацию распространяют, чтобы надавить на суд.