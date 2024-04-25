Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).6 комментариев
Источник: «Макфе» разрешили проводить расчеты с поставщиками
Источник в Генпрокуратуре: «Макфе» разрешили проводить расчеты с поставщиками
Компании «Макфа» дозволили проводить расчеты с поставщиками для обеспечения своей деятельности, так решил суд Челябинска, сообщил источник в Генеральной прокуратуре.
Частичная замена обеспечительных мер позволит улучшить финансовую деятельность компании и сохранить принадлежащие активы, это установили надзорные мероприятия Генпрокуратуры, сказал собеседник ТАСС.
По обращению прокурора суд частично заменил обеспечительные меры в отношении АО «Макфа», АО «Новая пятилетка» и АО «Долговское» (две последних занимаются производством зерновых), им разрешено привлекать кредитные средства в банках в пределах лимитов на закупку сырья и материалов.
«Макфа» получила разрешение проводить платежи в пользу части контрагентов по договорам на поставку запчастей и комплектующих для оборудования по производству макарон и других продуктов.
Для недопущения злоупотреблений и возможного вывода средств за границу за исполнением этих решений следят судебные приставы.
Ранее Генпрокуратур опровергла информацию о приостановке работы предприятий группы «Макфа». По мнению ведомства, такую информацию распространяют, чтобы надавить на суд.