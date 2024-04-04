Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.3 комментария
Генпрокуратура опровергла данные о приостановке работы предприятий «Макфы»
Генеральная прокуратура России опровергла информацию о приостановке работы предприятий группы «Макфа», отметив, что это попытка давления на суд.
Официальный представитель ведомства Андрей Иванов заявил, что информация о приостановке работы «Макфы» является «скорее пиар-фантазией некоторых юристов, растиражированной СМИ ради искусственного создания социальной напряженности и оказания давления на суд с целью вынесения решения в пользу бенефициаров холдинга», передает ТАСС.
Он напомнил, что бенефициары группы «Макфа» находятся в международном розыске, и компания продолжает функционировать в штатном режиме. По его словам, принятые обеспечительные меры (наложение ареста на активы) не препятствуют: выплате работникам заработной платы, исполнению социальных и налоговых обязательств, производству и реализации готовой продукции.
Ранее сообщалось, что по иску об изъятии имущества «Макфы» арестованы активы на 100 трлн рублей.
Напомним, в Центральный райсуд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры, в котором ведомство добивается обращения активов ряда компаний, в том числе «Макфы», «Смака» и «Челябинскоблгаза», в доход государства в связи, как считает надзор, с их коррупционным происхождением.