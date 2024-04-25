В МГУ провели исследование ценностей российской цивилизации

В МГУ им. Ломоносова провели исследование ценностей российской цивилизации

Монография носит название «Русские ценности: традиционные смыслы и их отражение в сознании современной молодежи», поддержку в ее издании оказал департамент просветительской деятельности Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Специалисты по истории социально-политической мысли России, истории российской государственности, политологии, социологии и политической психологии под руководством доктора исторических наук, профессора Сергея Перевезенцева и директора департамента просветительской деятельности ЭИСИ, доктора политических наук, доцента Антонины Селезневой в течение 15 лет изучали основополагающие ценностные понятия российской цивилизации.

Источниками стали издания X–XX веков, находящие отражение в политическом сознании современной российской молодежи.

«Наша монография – результат серьезной научной работы, проведенной большим коллективом авторов. Это не просто собрание отдельных работ, а исследования, подготовленные и написанные в едином ключе, в едином понимании, к чему мы стремимся», – сказал Перевезенцев.

При проведении исследований в рамках подготовки монографии авторами использовался традиционалистско-консервативный подход, который вносит определенную новизну в саму трактовку базисных ценностей, обычно рассматриваемых в духовно-нравственном ключе.

С точки зрения этого подхода авторы выделили еще одну группу базисных традиционных ценностей – духовно-политические ценности.

В группу духовно-политических ценностей русской цивилизации были включены важнейшие для общенационального сознания понятия, такие как: вера (духовность), государство, достоинство, единая история, жизнь, знание, культура, личность, милосердие, мир, народовластие, национальные традиции, нравственность, Отечество, правда, русский язык, самоограничение, свобода, семья, справедливость, честность.

В монографии отмечается, что духовно-нравственные и духовно-политические ценности государствообразующего русского народа стали основополагающими для России как страны-цивилизации, объединяют все народы нашего Отечества.

Рассматривая влияние базисных традиционных ценностей на российскую молодежь, авторы отметили, что психологические особенности молодых людей определяют их взгляд на мир политики и взаимодействие с ним. Как указано в монографии, традиционные ценности и смыслы, отражающие исторически сложившиеся черты нашей цивилизации, соседствуют в политическом и гражданском самосознании молодежи с новыми для нашей культуры ценностями – комфорта, самореализации, личной инициативы и прочими. Ценностные противоречия в мировоззрении молодежи зачастую приводят к смещению акцентов на уровне поведенческих установок и реальных действий.