Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).5 комментариев
В Кремле разъяснили судьбу контрактов, выполнение которых курировал Иванов
Песков: Контракты, которые курировал Иванов, будут выполняться и дальше
Все контракты, которые курировал задержанный замминистра обороны Тимур Иванов, будут исполняться дальше, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он указал, что точно пока не может сказать, так как идет работа. Однако те контракты, исполнение которых уже начато, будут выполнены, передает ТАСС.
Напомним, суд арестовал Иванова до 23 июня 2024 года, он подозревается в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России. Также арестован предполагаемый друг и соучастник Иванова.