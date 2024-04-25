Захарова назвала причины блокировки резолюции ООН о ядерном оружии в космосе

Мария Захарова объяснила, почему Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН о запрете ядерного оружия в космосе

Tекст: Денис Тельманов

Как следует из заявления Захаровой, размещенном на официальном сайте МИД России, было несколько ключевых причин, по которым Россия выступила против предложенного проекта.



В частности, Россия настаивала на включении в резолюцию положений о необходимости сохранения космоса свободным от любого вида оружия, а не только оружия массового уничтожения.

Также российская сторона предлагала включить пункты, гарантирующие неприменение силы или угрозы силой в отношении космических объектов.

«Эти предложения были проигнорированы», – подчеркнула Захарова.

Кроме того, Россия считает, что США пытаются использовать площадку СБ ООН для создания новых международно-правовых обязательств в области космической безопасности, которые выходят за рамки действующих договоров, таких как Договор о космосе 1967 года, и должны решаться на специализированных «разоруженческих» площадках, с привлечением экспертов.

«Принятие резолюции, содержащей подобные положения, создало бы негативный прецедент, подрывающий деятельность не только Совета Безопасности ООН, но и соответствующих форумов, включая Первый комитет ГА ООН, Конференцию по разоружению, Комитет ООН по космосу. Одобрение проекта предоставило бы США фактически полную «свободу рук» для легитимизации подобным образом любых отвечающих американским интересам пониманий по вопросам международной безопасности и стратегической стабильности», – говорятся в заявлении.

При этом Захарова подчеркнула, что Россия подтвердила свою приверженность международно-правовым обязательствам в области космического права и готовность к разработке всеобъемлющей международной юридически обязывающей договоренности по предотвращению гонки вооружений в космосе.

Она также пообещала в ближайшее время представить собственный проект резолюции СБ ООН, учитывающий результаты обсуждения американо-японского документа и наработки, одобренные большинством государств-членов ООН.

Голосование по принятию проекта резолюции США и Японии о неразмещении оружия массового уничтожения в космосе состоялось 24 апреля. В этот же день Совет Безопасности ООН не принял поправку России и Китая к резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе. Москва и Пекин настаивали на том, что документ должен включать запрет на все виды вооружений.