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Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее «немедленным уничтожением»
Сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон пригрозила Южной Корее «немедленным уничтожением»
Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чжон выступила с резкими заявлениями в адрес Южной Кореи, сравнив ее чиновников с лающими собаками и пообещав «немедленное уничтожение» в случае военных действий против КНДР.
«Испуганная собака хорошо лает, но в последнее время главари корейской марионеточной военной банды перешли все границы с их лаем. Если они, полагаясь на своего хозяина, попытаются предпринять военные действия против нас, они будут немедленно уничтожены», – приводит слова Ким Е Чжон Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), сообщает ТАСС.
Она также предупредила США, чтобы те не прививали Южной Корее «безрассудную храбрость», поскольку продолжение «бахвалиться силой» и угрожать безопасности Северной Кореи подвергнет опасности самих США и их союзников.
Заявление Ким Е Чжон последовало за проведенными в КНДР тактическими учениями, имитирующими ядерную контратаку, и заявлениями южнокорейских военных о готовности устранить руководство КНДР в случае конфликта.