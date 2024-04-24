Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее «немедленным уничтожением»

Сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон пригрозила Южной Корее «немедленным уничтожением»

Tекст: Денис Тельманов

«Испуганная собака хорошо лает, но в последнее время главари корейской марионеточной военной банды перешли все границы с их лаем. Если они, полагаясь на своего хозяина, попытаются предпринять военные действия против нас, они будут немедленно уничтожены», – приводит слова Ким Е Чжон Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), сообщает ТАСС.

Она также предупредила США, чтобы те не прививали Южной Корее «безрассудную храбрость», поскольку продолжение «бахвалиться силой» и угрожать безопасности Северной Кореи подвергнет опасности самих США и их союзников.

Заявление Ким Е Чжон последовало за проведенными в КНДР тактическими учениями, имитирующими ядерную контратаку, и заявлениями южнокорейских военных о готовности устранить руководство КНДР в случае конфликта.

