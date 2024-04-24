Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.14 комментариев
В Воронежской области уничтожено два беспилотника
Дежурные средства ПВО и силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на территории Воронежской области. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Дежурными средствами ПВО и силами РЭБ на территории Воронежской области обнаружен и уничтожен БПЛА реактивного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле. Опасность атаки БПЛА в области пока сохраняется», – написал Гусев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в результате падения остатков еще одного украинского беспилотника в одном из воронежских сел на территории частного домовладения обнаружена воронка площадью около 1 кв. м.
«По предварительным данным, никто не пострадал. При этом в доме повреждены стекла, разрушена беседка, посечена кровля. Вся необходимая помощь для восстановления объектов будет оказана максимально оперативно», – пояснил губернатор.
В Минобороны России сообщили, что 23 апреля около 23.00 мск «пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации».
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области», – отметили в ведомстве.
Опасность атак БПЛА в Воронежской области сохраняется.