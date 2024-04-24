В Воронежской области уничтожено два беспилотника

Tекст: Денис Тельманов

«Дежурными средствами ПВО и силами РЭБ на территории Воронежской области обнаружен и уничтожен БПЛА реактивного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле. Опасность атаки БПЛА в области пока сохраняется», – написал Гусев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в результате падения остатков еще одного украинского беспилотника в одном из воронежских сел на территории частного домовладения обнаружена воронка площадью около 1 кв. м.

«По предварительным данным, никто не пострадал. При этом в доме повреждены стекла, разрушена беседка, посечена кровля. Вся необходимая помощь для восстановления объектов будет оказана максимально оперативно», – пояснил губернатор.

В Минобороны России сообщили, что 23 апреля около 23.00 мск «пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации».

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области», – отметили в ведомстве.

Опасность атак БПЛА в Воронежской области сохраняется.