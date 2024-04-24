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    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия утратила комплекс собственной неполноценности

    Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.

    14 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа делает из русских «новых евреев»

    То, что было бы глупо, недопустимо и немыслимо по отношению к англиканам – да и к кому угодно еще, по отношению к русским православным становится вполне уместным.

    7 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Придет победа, и мы увидим себя другими

    Экзистенциальный характер нынешнего противостояния выражается не только во фронтовых новостях, в работе на победу, сострадании, боли и скорби. Он выражается и в повседневной жизни России за границами больших городов, такой, как она есть, где до сих пор живет большинство русских людей.

    18 комментариев
    24 апреля 2024, 02:25 • Новости дня

    В Воронежской области уничтожено два беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    Дежурные средства ПВО и силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на территории Воронежской области. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.

    «Дежурными средствами ПВО и силами РЭБ на территории Воронежской области обнаружен и уничтожен БПЛА реактивного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле. Опасность атаки БПЛА в области пока сохраняется», – написал Гусев в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что в результате падения остатков еще одного украинского беспилотника в одном из воронежских сел на территории частного домовладения обнаружена воронка площадью около 1 кв. м.

    «По предварительным данным, никто не пострадал. При этом в доме повреждены стекла, разрушена беседка, посечена кровля. Вся необходимая помощь для восстановления объектов будет оказана максимально оперативно», – пояснил губернатор.

    В Минобороны России сообщили, что 23 апреля около 23.00 мск «пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации».

    «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области», – отметили в ведомстве.

    Опасность атак БПЛА в Воронежской области сохраняется.

    23 апреля 2024, 19:36 • Новости дня
    Главком ВС Норвегии оценил скорость совершенствования российской армии

    Главком ВС Норвегии заявил, что не ожидал такой скорости совершенствования ВС России

    Главком ВС Норвегии оценил скорость совершенствования российской армии
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России совершенствуются более быстрыми темпами, чем ожидалось, заявил главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен изданию Breaking Defense.

    Кристофферсен утверждает, что Россия теперь может производить оружие быстрее, чем в прошлом году, а санкции не смогли повлиять на модернизацию российских сил, ожидаемого эффекта от рестрикций не получилось, передает РИА «Новости».

    Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о подавляющем преимуществе российских войск над украинскими.

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    22 апреля 2024, 08:45 • Новости дня
    В России создали систему защиты важных объектов от атак дронов

    В России создали систему безопасности «Пятница» для защиты объектов от БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В России создана система безопасности «Пятница», предназначенная для защиты важных масштабных объектов от атак дронов, сообщил разработчик системы Станислав (полное имя не приводится из соображений безопасности).

    По его словам, разработчик представит на «Армии-2024» цифровую систему безопасности «Пятница» – программное решение, объединяющее все в единый центр, способное «закрыть» масштабные объекты, в том числе промышленные предприятия, которые подвергаются атакам украинских беспилотников, передает РИА «Новости».

    Ранее генеральный конструктор научно-производственного предприятия «Герань» Олег Жуков сообщил, что в России был создан портативный подавитель дронов «Гюрза», оснащенный искусственным интеллектом, он уже применяется в зоне СВО.

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    21 апреля 2024, 04:50 • Новости дня
    Маск заявил об отсутствии стратегии выхода из украинского конфликта

    Илон Маск заявил, что переживает об отсутствии стратегии выхода из украинского конфликта

    Маск заявил об отсутствии стратегии выхода из украинского конфликта
    @ Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский предприниматель Илон Маск заявил, что боится отсутствия стратегии выхода из украинского конфликта.

    «Мое самое большое опасение заключается в том, что нет стратегии выхода из конфликта, это просто бесконечная война», – написал он в социальной сети, передает ТАСС.

    Маск отметил, что в результате этого конфликта гибнут дети.

    Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Объем пакета составил 95 млрд долларов, из которых 60 млрд долларов предназначены для Украины.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выделение военной помощи Украине прямым спонсированием терроризма.

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    22 апреля 2024, 07:58 • Новости дня
    Портативный антидрон с ИИ создан в России и задействован в зоне СВО

    Генеральный конструктор НПП «Герань» Жуков сообщил об использовании в зоне СВО оснащенного ИИ подавителя дронов

    Портативный антидрон с ИИ создан в России и задействован в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В России создан портативный подавитель дронов «Гюрза», оснащенный искусственным интеллектом, он уже применяется в зоне специальной военной операции на Украине, сообщил генеральный конструктор научно-производственного предприятия «Герань» Олег Жуков.

    Жуков сказал, что сейчас у «Гюрзы» нет аналогов, в «работу заложены алгоритмы искусственного интеллекта». Он пояснил, что подавитель дронов сам определяет «частоты гашения», передает ТАСС.

    Внедрение ИИ Жуков счел эффективным. По его словам, «Гюрза» автоматически реагирует на украинские БПЛА, «исключая посторонние сигналы и шумы». Когда сигнал БПЛА пропадает, подавитель дронов автоматически прекращает подавление.

    «Гюрза» весит 25 кг, действует на дистанции 1500 м (в зависимости от условий) и в 10 частотных диапазонах.

    Напомним, в России создана комплексная система защиты объектов от дронов «Ступор», способная своевременно выявлять и подавлять беспилотники сразу несколькими способами.

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    21 апреля 2024, 12:04 • Новости дня
    Специалисты по РЭБ рассказали, как подавляют самолеты ВСУ

    Оператор «Торнадо»: Комплекс РЭБ «Красуха» находит самолеты ВСУ на любой высоте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты по радиоэлектронной борьбе рассказали, как комплекс РЭБ «Красуха» позволяет подавлять самолеты Украины на любой высоте.

    Как рассказал начальник станции РЭБ «Красуха» с позывным «Торнадо», комплекс позволяет независимо от высоты полета самолета, скорости и маневренности обнаружить противника на большом расстоянии, передает РИА «Новости».

    Оператор «Красухи» с позывным «Веселый» рассказал, что недавно был обнаружен самолет ВСУ, пытавшийся вести радиолокационную разведку российских объектов, после чего ВС России применили ответную помеху, ослепили противника – и он отступил.

    Ранее Минобороны России опубликовало видео работы расчетов комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе специальной военной операции на Украине.

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    22 апреля 2024, 11:22 • Новости дня
    Лавров рассказал о шулерстве Запада в ядерной сфере

    Лавров: Запад продвигает шулерские схемы в сфере новых ограничений на ядерные арсеналы

    Tекст: Ольга Никитина

    Возглавляемый США коллективный Запад циничным образом сочетает демонтаж соглашений в области ядерного сдерживания, которые мешали Вашингтону, с продвижением откровенно шулерских схем, которые создают преимущества для американцев, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    В видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что целью США является одностороннее военное превосходство, которое возникнет в результате ограничений на ядерные арсеналы оппонентов. Текст заявления Лаврова опубликован на сайте МИД.

    Министр отметил также, что никакой основы для диалога США в условиях тотальной гибридной войны, которая ведется против России, не существует. США пытаются представить тематику контроля над вооружениями и в целом вопросы стратегической стабильности как нечто находящееся в отрыве от других аспектов межгосударственных отношений, указал Лавров.

    США и их натовские сателлиты, по словам главы внешнеполитического ведомства, по-прежнему одержимы идеей нанести России «стратегическое поражение». Западники, подчеркнул Лавров, опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав.

    По словам Лаврова, Россия готова вернуться к вопросу о ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), когда это же сделают США.

    Ранее исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд и замглавы МИД Сергей Рябков провели встречу на полях Московской конференции по нераспространению.

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    21 апреля 2024, 05:19 • Новости дня
    Лидеры Канады и Польши обсудили дальнейшую помощь Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Польши Анджей Дуда обсудили вопросы оказания дальнейшей помощи Украине. Встреча состоялась 20 апреля на базе канадских вооруженных сил в городе Эскимальт.

    «Стороны подтвердили свою неизменную поддержку Украины и обсудили варианты оказания дальнейшей помощи Киеву», – говорится в сообщении пресс-службы главы канадского правительства, передает ТАСС

    Кроме того, Трюдо и Дуда рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества Канады и Польши, а также тему укрепления трансатлантического сотрудничества в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне в июле.

    Дуда находится в Канаде с визитом с 18 по 23 апреля.

    Ранее сообщалось, что Канада решила присоединиться к коалиции по развитию дронов для Украины.

    С начала украинского конфликта Канада передала Киеву более 100 специализированных камер для дронов от компании L3 Wescam. В ближайшее время Оттава намеревается поставить Киеву более 800 дронов компании Teledyne FLIR.

    Напомним, Британия и Латвия возглавили «международную коалицию», чтобы создать Киеву «жизненно важные» возможности в области беспилотников.

    В это объединение планируется включить Германию, Грецию, Данию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Румынию, Северную Македонию, Турцию, Финляндию, Францию, Хорватию и Эстонию.

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    23 апреля 2024, 23:18 • Новости дня
    СК начал обыски по делу о взятке замминистра обороны Иванова

    Следственный Комитет России начал обыски по делу о взятке замминистра обороны Тимура Иванова

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет РФ сообщил о проведении следственных действий в отношении заместителя министра обороны Тимура Иванова, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, речь идёт о сумме более 1 млн рублей.

    «Проводятся следственные действия. Преступление относится к особо тяжким, будут ходатайствовать об аресте», – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

    Отмечается, что в рамках уголовного дела проводятся обыски по местам проживания и работы Иванова. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложено о задержании Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу.

    Тимур Иванов занимал должность заместителя министра обороны с 2016 года. Он курировал вопросы имущественных отношений, жилищного обеспечения, строительства и размещения войск.

    Иванов был задержан во вторник днем, с утра он присутствовал на коллегии Минобороны России.

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    21 апреля 2024, 04:12 • Новости дня
    При крушении вертолетов ВМС Японии один человек погиб, семеро пропали без вести

    Tекст: Денис Тельманов

    Один человек погиб, еще семеро пропали без вести в результате крушения двух патрульных вертолетов SH60K морских Сил самообороны Японии. Об этом сообщил министр обороны страны Минору Кихара.

    «Мы подтвердили гибель одного члена экипажа. Поиски еще семи продолжаются», – приводит слова министра ТАСС.

    Ранее сообщалось, что два вертолета SH60K перестали выходить на связь поздно вечером в субботу во время учебного патрулирования в районе островов Идзу. На борту каждого из вертолетов находились по четыре члена экипажа.

    Погодные условия в районе патрулирования были хорошие. Причины крушения выясняются.

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    22 апреля 2024, 04:27 • Новости дня
    Мировые траты на оборону достигли рекорда

    SIPRI сообщил о рекордных тратах государств на оборону в 2023 году

    Tекст: Антон Антонов

    В 2023 году мировые траты на оборону достигли рекордного уровня – 2,44 трлн долларов, рост составил 6,8%, сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

    Больше всего на оборону выделили США, Китай, Россия, Индия, Саудовская Аравия, Великобритания, Германия, Украина, Франция и Япония, передает РИА «Новости».

    Траты США SIPRI оценивает в 916 млрд долларов (рост на 2,3%), Китая – в 296 млрд (плюс 6%), России – 109 млрд (плюс 24% относительно 2022 года и 57% – относительно 2014 года).

    По версии SIPRI, Украина в 2023 году потратила на оборону 64,8 млрд долларов, с 2014 года траты выросли на 1270%.

    Как сообщает «Коммерсант», расходы Киева, по подсчетам SIPRI, составили 59% от российских. Однако, если учитывать военную помощь как минимум на 35 млрд долларов, то эта доля увеличивается до 91%.

    В марте SIPRI сообщал, что европейские страны в 2019–2023 годах почти удвоили (прирост на 94%) закупки вооружений в сравнении с предыдущим пятилетним периодом 2014–2018 годов.

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    21 апреля 2024, 12:31 • Новости дня
    Анонсированы учебные стрельбы в Новороссийске

    Власти Новороссийска предупредили об учебных стрельбах в акватории Черного моря

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тренировочные стрельбы пройдут в воскресенье в акватории Черного моря в Новороссийске, сообщили в администрации города.

    Как говорится в сообщении со ссылкой на информацию Новороссийской военно-морской базы, в воскресенье в акватории моря будут проводиться учебные стрельбы, передает РИА «Новости».

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    22 апреля 2024, 13:19 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос об идее приравнять военкоров к военным

    Tекст: Ольга Никитина

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что не в курсе официальных инициатив о приравнивании военкоров к участникам боевых действий.

    Эта тема поднималась неоднократно, отметил представитель Кремля.

    Песков констатировал, что есть большая разница между работой, которую выполняют военкоры, и той работой, которую выполняют непосредственно военнослужащие с оружием в руках, передает ТАСС.

    Потому на этот вопрос есть разные точки зрения, сказал Песков.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что российские военкоры стали приоритетной целью для ВСУ.

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    24 апреля 2024, 01:48 • Новости дня
    Задержанный замминистра обороны Иванов давно находился в оперативной разработке

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель министра обороны Тимур Иванов, задержанный по подозрению в получении взятки, давно находился в оперативной разработке, сообщили в правоохранительных органах.

    «Скажем так, в оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад», – приводит ТАСС слова источника.

    Он добавил, что материалы дела основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий.

    Представитель правоохранительных органов уточнил, что оперативное сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка ФСБ.

    В настоящее время с Ивановым проводятся следственные действия. Следствие будет ходатайствовать об аресте замминистра.

    Напомним, что Иванов подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

    Ранее сообщалось, что Следственный Комитет России начал обыски по делу о взятке замминистра обороны Тимура Иванова.

    В рамках уголовного дела проводятся обыски по местам проживания и работы Иванова. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложено о задержании Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу.

    Тимур Иванов занимал должность заместителя министра обороны с 2016 года. Он курировал вопросы имущественных отношений, жилищного обеспечения, строительства и размещения войск.

    Иванов был задержан во вторник днем, с утра он присутствовал на коллегии Минобороны России.



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    23 апреля 2024, 13:35 • Новости дня
    Шойгу заявил об особом внимании к обучению бойцов управлением дронами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При подготовке военных особое внимание начали уделять обучению эффективного применения беспилотных летательных аппаратов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

    В подразделениях совершенствуется уровень подготовки личного состава и органов военного управления, в практику внедряют опыт, полученный в ходе СВО, особое внимание уделяют подготовке для применения дронов, указал Шойгу. Его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

    Обучением занимаются инструкторы – участники боевых действий.

    Также он отметил, что при создании Ленинградского военного округа выполнено свыше 250 мероприятий, сформирован 44-й армейский корпус. Три мотострелковые бригады реорганизуют в мотострелковые дивизии.

    В 2024 году оргштатные мероприятия синхронизированы с поставками более 7 тыс. единиц вооружения и военной техники.

    Ранее министр сообщал, что в ведомстве создадут научно-производственный центр беспилотников и роботизированных комплексов, который объединит предприятия, лаборатории и конструкторские бюро по разработке и производству оружия.

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    24 апреля 2024, 00:27 • Новости дня
    ВСУ обстреляли территорию ДНР 22 раза за сутки, ранены два человека

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 22 раза обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики. В результате обстрелов ранены два мирных жителя, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    «Зафиксировано 22 факта вооруженных атак вооруженных формирований Украины за прошедшие сутки. Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц», – приводит сообщение ТАСС.

    Отмечается, что что обстрелы ВСУ повредили жилой дом и 4 объекта гражданской инфраструктуры. Отмечается, что всего противник выпустил по населенным пунктам ДНР 73 различных боеприпаса.

    Обстрелы территории ДНР со стороны ВСУ происходят регулярно.

    Ранее сообщалось, что за последние сутки «Южная» группировка Вооруженных сил России в районах Константиновки, Парасковиевки и Острого в ДНР поразила до 500 украинских военных.

    Группировка улучшила тактическое положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале. Украинская сторона потеряла у этих населенных пунктов до 500 человек, три танка, БМП, гаубицу «Мста-Б», гаубицу Д-30, поражены полевых склада с боеприпасами.



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