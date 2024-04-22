Масштабное поражение украинской армии и стоящего за ней западного политикума и ВПК будет наглядной демонстрацией окончания доминирования Запада и станет важным фактором в изменении геополитического мироустройства.7 комментариев
Зеленский назвал причину снижения возраста мобилизации на Украине
Зеленский объяснил снижение возраста мобилизации осведомленностью молодежи в технологиях
Возраст мобилизации на Украине снижен, поскольку молодежь лучше разбирается в современных технологиях, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
В интервью французскому блогеру Хьюго Трэверсу он объяснил, что конфликт имеет более современную форму, необходимы люди, которые «ориентируются в технологиях», например, операторы дронов, передает ТАСС.
При этом президент Украины пожелал молодежи Франции «только мира».
Напомним, Верховная рада Украины приняла закон об ужесточении мобилизации. За документ проголосовали 283 депутата.
Ранее на Украине указом президента Владимира Зеленского был снижен возраст мобилизации с 27 до 25 лет. Зеленский также подписал закон о ликвидации статуса «ограниченно годен» по отношению к воинской службе.