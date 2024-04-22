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    Сергей Миркин Сергей Миркин Запад толкает Украину на последнюю битву

    Масштабное поражение украинской армии и стоящего за ней западного политикума и ВПК будет наглядной демонстрацией окончания доминирования Запада и станет важным фактором в изменении геополитического мироустройства.

    7 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Зачем нам сегодня Кант

    То, что празднованию 300-летия философа присвоен федеральный статус – полностью оправдано. Разбрасываться великими соотечественниками государству не к лицу. Раз мы страна-цивилизация, у нас должно быть всё, в том числе и Кант.

    6 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хотят ли европейцы войны с Россией

    Многочисленные опросы и выборы показали, что европейцы не питают симпатий к России, поддерживают антироссийские санкции и дозированную помощь Украине. Но воевать с Россией и накачивать ВСУ особо сильным вооружением они явно не собираются.

    6 комментариев
    22 апреля 2024, 14:39 • Новости дня

    Зеленский назвал причину снижения возраста мобилизации на Украине

    Зеленский объяснил снижение возраста мобилизации осведомленностью молодежи в технологиях

    Tекст: Ольга Иванова

    Возраст мобилизации на Украине снижен, поскольку молодежь лучше разбирается в современных технологиях, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    В интервью французскому блогеру Хьюго Трэверсу он объяснил, что конфликт имеет более современную форму, необходимы люди, которые «ориентируются в технологиях», например, операторы дронов, передает ТАСС.

    При этом президент Украины пожелал молодежи Франции «только мира».

    Напомним, Верховная рада Украины приняла закон об ужесточении мобилизации. За документ проголосовали 283 депутата.

    Ранее на Украине указом президента Владимира Зеленского был снижен возраст мобилизации с 27 до 25 лет. Зеленский также подписал закон о ликвидации статуса «ограниченно годен» по отношению к воинской службе.

    22 апреля 2024, 08:33 • Новости дня
    Эксперт: Украина готовится к контрнаступлению с новым оружием

    Эксперт Ионов: Украина готовится к контрнаступлению с новым оружием

    Tекст: Ольга Никитина

    Эксперт по международным вопросам Александр Ионов заявил, что Украина готовится к контрнаступлению с помощью нового вооружения, которое страны Европы планируют передать в рамках нового пакета помощи. Однако, по его мнению, это не поможет Украине одержать победу.

    Вопрос эскалации конфликта уже решен, заявил Ионов в комментарии Ura.ru.

    В настоящее время идут приготовления к мобилизации на Украине, отметил эксперт.

    Украинская сторона, по его словам, намеревается провести контрнаступление, по итогам которого утратит всяческий военный потенциал.

    Аналитик считает, что стоит ожидать серьезного обострения на фронтах. Против России будет применяться в большом количестве современное оружие, и никто на Западе не будет этому препятствовать, подчеркнул Ионов, отметив, что западные страны, напротив, будут помогать испытывать это оружие и организовывать антироссийские операции.

    По его словам, военные советники из США и Европы помогают Украине осуществлять любые атаки на Россию. «Победа в любом случае будет за Россией», – уверен Ионов.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила решение Палаты представителей Конгресса США о выделении средств Украине на военные нужды, назвав его «банальным воровством» российских активов.

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    21 апреля 2024, 15:28 • Новости дня
    Бойцы группировки «Центр» эвакуировали трофейный танк Leopard 2
    Бойцы группировки «Центр» эвакуировали трофейный танк Leopard 2
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Бойцам группировки «Центр» удалось успешно эвакуировать танк Leopard 2 из зоны боевых действий, сообщил телеведущий Владимир Соловьев.

    В своем Telegram-канале он опубликовал кадры эвакуации, а также рассказал, что специалисты группировки тщательно спланировали и провели эту операцию.

    По словам Соловьева, чтобы сдвинуть с места немецкий танк, эвакуационной команде пришлось подорвать его гусеницы.

    Ранее военнослужащие первой отдельной гвардейской мотострелковой бригады первого армейского корпуса эвакуировали с линии боевого соприкосновения в населенном пункте Северное на Авдеевском направлении первую трофейную БМП Marder.

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    22 апреля 2024, 05:24 • Новости дня
    В Конгрессе назвали спикера Джонсона предателем США

    Конгрессвумен Грин назвала спикера Палаты представителей предателем США из-за законопроекта о помощи Украине

    В Конгрессе назвали спикера Джонсона предателем США
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Выдвинув законопроект об оказании военной помощи Украине, спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон предал США и республиканских избирателей, заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

    Конгрессвумен выразила уверенность в том, что «спикерство Джонсона закончено». По ее словам, если Джонсон не покинет пост сам, «его отстранят». Она обвинила спикера в том, что он продвигает политику Демократической партии и президента США Джо Байдена, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Напомним, Палата представителей США одобрила военную помощь Украине на сумму 60,8 млрд долларов. В ходе двухпартийного голосования 210 демократов и 101 республиканец проголосовали за, а 112 республиканцев – против.


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    22 апреля 2024, 08:37 • Новости дня
    Володин сделал три вывода на основе принятого в США решения об активах России
    Володин сделал три вывода на основе принятого в США решения об активах России
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На основе принятого парламентом США решения о замороженных активах России можно сделать три вывода, ими поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Во-первых, США пошли на откровенную кражу, их решение является неправовым, написал он в Telegram.

    По мнению Володина, такой шаг подорвет доверие к США других государств, бизнеса и частных инвесторов. Закон разрушает принцип неприкосновенности собственности, на котором базируется вся мировая финансовая система. Также спикер ГД отметил ущерб, который будет нанесен мировому праву.

    «У нашей страны теперь есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам», – подчеркнул он.

    Во-вторых, в США находится только 5-6 млрд долларов России из заблокированных по всему миру 280 млрд долларов. Основная часть активов (210 млрд евро) заморожена в Евросоюзе.

    США приняли закон о конфискации активов, чтобы вынудить ЕС пойти на аналогичный шаг, который разрушительно скажется на европейской экономике.

    В-третьих, принятие закона указывает на то, что Вашингтон уже не верит в победу Украины, поэтому готов давать деньги только в кредит, который Киеву придется возвращать, либо не свои, когда речь идет о передаче российских активов.

    Напомним, 20 апреля палата представителей конгресса США проголосовала за принятие закона, включающего положение о конфискации активов России в пользу Украины.

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    22 апреля 2024, 09:34 • Новости дня
    Украинская разведка спрогнозировала тяжелую ситуацию для ВСУ с середины мая
    Украинская разведка спрогнозировала тяжелую ситуацию для ВСУ с середины мая
    @ AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    С середины мая Украину ждет «довольно тяжелая» ситуация как на фронте, так и во внутренней политике, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) в интервью украинской службе Би-би-си.

    «Проблемы с середины мая будут», – передает его слова ТАСС.

    По словам Буданова, сложная ситуация будет как на поле боя, так и во внутренней политике. Трудный период продлится также в июне.

    Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что наиболее сложная ситуация наблюдается на Лиманском, Бахмутском (Артемовском) и Покровском (Красноармейск) направлениях.

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    22 апреля 2024, 02:19 • Новости дня
    Украинские военные застрелили полицейского в Винницкой области при перевозке гранат

    Застреливших полицейского под Винницей солдат ВСУ задержали в Одесской области Украины

    Украинские военные застрелили полицейского в Винницкой области при перевозке гранат
    @ Национальная полиция Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В Одесской области Украины задержаны украинские военные, которые под Винницей убили полицейского, решившего досмотреть их машину, когда солдаты ВСУ перевозили груз боевых гранат, сообщила пресс-секретарь полиции Елена Бережная.

    Сообщается, что военные – отец и сын – собирались «сбежать», а на полицейских напали, так как «перевозили боевые гранаты», в чем «признались во время задержания». После убийства полицейского они прятались в заброшенном здании в Одесской области, собираясь позднее уехать с Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, сообщалось, что отец и сын служат в 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. В Винницкой области Украины правоохранители попросили мужчин открыть ящики, которые были в багажнике их машины, но военные напали на полицейских.

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    21 апреля 2024, 18:54 • Новости дня
    В Сенате США заявили о возможной передаче Киеву ракет ATACMS на следующей неделе

    Сенатор допустил возобновление военных поставок США Украине до конца следующей недели

    Tекст: Ольга Иванова

    США могут возобновить военные поставки Украине, включая ракеты ATACMS, уже к концу следующей недели, заявил глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер.

    Он предположил, что сенаторы во вторник-среду утвердят и представят на подпись президенту США Джо Байдену законопроект о выделении Киеву 61 млрд долларов, сообщает РИА «Новости».

    Сенатор подтвердил, что поставки будут включать средства дальнего огневого поражения, в том числе ракеты ATACMS.

    Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Объем пакета составил 95 млрд долларов, из которых 60 млрд долларов предназначены для Украины.

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    21 апреля 2024, 22:56 • Новости дня
    НАТО заверило в отсутствии планов переброски «боевых сил» на Украину

    Генсек НАТО Столтенберг заверил в отсутствии у альянса планов направлять «боевые силы» на Украину

    НАТО заверило в отсутствии планов переброски «боевых сил» на Украину
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине есть «люди в форме» из стран НАТО, но «боевые силы» альянса направлять туда не планируется, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    Столтенберг заверил, что «планов присутствия НАТО в боевой роли» на Украине нет. Однако, отметил он, на Украине присутствуют «мужчины и женщины в форме в посольствах», эти люди «дают советы и так далее», передает РИА «Новости» со ссылкой на MSNBC

    Генсек НАТО подчеркнул, что необходимо понимать «разницу между людьми в форме, которые могут там присутствовать или присутствуют», и отправкой «боевых сил». Он заверил, что направлять «боевые силы» на Украину «не планируется».

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский признал, что не может публично попросить западных партнеров прислать войска в страну, но не откажется от такой помощи. О возможности отправки европейских войск на Украину говорил президент Франции Эммануэль Макрон.

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    22 апреля 2024, 13:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Новомихайловку в ДНР

    Минобороны: Российские войска освободили Новомихайловку в ДНР

    Российские войска освободили Новомихайловку в ДНР
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделениями Южной группировки войск полностью освобожден пункт Новомихайловка в Донецкой народной республике и улучшено тактическое положение по переднему краю, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР, Спорное, Миньковка, Клещеевка, Часов Яр, Андреевка и Острое ДНР.

    Кроме того, отражены три контратаки штурмовых групп 33-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Богдановки и Победы в ДНР.

    Потери ВСУ – до 410 военнослужащих, девять автомобилей, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», уничтожены склад боеприпасов и станция РЭБ «Анклав». Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль Богдановку в ДНР.

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    22 апреля 2024, 07:58 • Новости дня
    Портативный антидрон с ИИ создан в России и задействован в зоне СВО

    Генеральный конструктор НПП «Герань» Жуков сообщил об использовании в зоне СВО оснащенного ИИ подавителя дронов

    Портативный антидрон с ИИ создан в России и задействован в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В России создан портативный подавитель дронов «Гюрза», оснащенный искусственным интеллектом, он уже применяется в зоне специальной военной операции на Украине, сообщил генеральный конструктор научно-производственного предприятия «Герань» Олег Жуков.

    Жуков сказал, что сейчас у «Гюрзы» нет аналогов, в «работу заложены алгоритмы искусственного интеллекта». Он пояснил, что подавитель дронов сам определяет «частоты гашения», передает ТАСС.

    Внедрение ИИ Жуков счел эффективным. По его словам, «Гюрза» автоматически реагирует на украинские БПЛА, «исключая посторонние сигналы и шумы». Когда сигнал БПЛА пропадает, подавитель дронов автоматически прекращает подавление.

    «Гюрза» весит 25 кг, действует на дистанции 1500 м (в зависимости от условий) и в 10 частотных диапазонах.

    Напомним, в России создана комплексная система защиты объектов от дронов «Ступор», способная своевременно выявлять и подавлять беспилотники сразу несколькими способами.

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    22 апреля 2024, 11:52 • Новости дня
    В Киеве школьники избили сверстника за просмотр мультфильмов якобы на русском

    В Киеве школьники избили сверстника за просмотр мультфильмов якобы на русском языке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В киевской школе № 81 13-летний мальчик был жестоко избит одноклассниками из-за того, что они посчитали, будто он смотрит мультфильм на русском языке, сообщает издание «Страна» со слов матери пострадавшего ребенка.

    Женщина рассказала в соцсетях, что ее сыну нанесли «сильные удары в пах», в результате чего образовалась гематома и разрыв, потребовавшие оперативного вмешательства. «Проблема [также] с ногой. С той стороны она так и остается сильно распухшей», – передает ее слова ТАСС.

    По словам матери, травму сын скрывал десять дней, пока она сама случайно не заметила. Она также сообщила, что перед избиением ее сына запугал помощник учителя.

    В комментариях к посту матери пользователи пишут, что травля ребенка могла быть вызвана его русскоязычной речью или просмотром мультфильмов на русском языке.

    Ранее на Украине потребовали переименовать детсады с русскими названиями.

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    21 апреля 2024, 20:42 • Новости дня
    В Харькове прогремел взрыв

    Tекст: Ольга Иванова

    В Харькове прогремел взрыв, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

    По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области с 20.15 по мск объявлена воздушная тревога, передает РИА «Новости».

    Официальной информации о характере взрыва и его последствиях пока не поступало.

    Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что планы эвакуации города разработаны, но запускать их власти пока не собираются. Он назвал ситуацию в Харькове спокойной. По его словам, «волны оттока» населения не наблюдается (хотя местные риелторы еще в феврале сообщали обратное). Чиновник заверил, что «никакой паники в городе нет».

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    22 апреля 2024, 12:38 • Новости дня
    Bloomberg оценил влияние новой помощи Украине от США на ход конфликта

    Bloomberg: Новая помощь Украине от США едва ли может переломить ход конфликта

    Bloomberg оценил влияние новой помощи Украине от США на ход конфликта
    @ Kostiantyn Liberov/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Bloomberg полагает, что новый пакет военной помощи Украине, одобренный Палатой представителей Конгресса США, не позволит Киеву коренным образом изменить обстановку на поле боя.

    Новая помощь стала для ВСУ «спасательным кругом», но «сама по себе ситуация на поле боя не изменится», передает ТАСС выводы агентства.

    По мнению научного сотрудника украинского Национального института стратегических исследований Николая Белескова, Киеву потребуются дополнительные поставки американского вооружения, если он рассчитывает на нечто большее, чем просто замедлить темпы наступления российских войск.

    Однако выделение еще одного пакета помощи Украине в 2025 году или позже станет «непростой задачей» для США из-за противодействия республиканцев в Конгрессе, полагает специалист.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что президент США Джо Байден пытается затянуть конфликт на Украине до выборов главы американского государства, чтобы сохранить власть.

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    21 апреля 2024, 23:55 • Новости дня
    Власти Киева собрались закрыть две станции метро

    Власти Киева собрались закрыть станции метро «Почайна» и «Тарас Шевченко»

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с техническими неисправностями, вызванными подтоплением, планируется закрыть еще две станции метро на синей ветке, сообщил источник в Киевской городской военной администрации.

    Речь идет о станциях «Почайна» и «Тарас Шевченко», которые требуют ремонта «не из-за изношенности», а «из-за трещин и просачивания влаги», передает ТАСС со ссылкой на украинске СМИ.

    Источник признал, что «грунтовые воды, осадки, а в результате – разрушение» грозят не только указанным станциям.

    Кроме того, по его словам, «Почтовая площадь» сталкивается с высокой нагрузкой из-за автомобильного трафика, незавершенной транспортной развязки и офисных новостроек.

    Напомним, в декабре на синей ветке метро в Киеве закрыли шесть станций из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. В марте начальника КП «Киевский метрополитен» Виктора Брагинского СМИ уличили в коррупции, он написал заявление об увольнении.


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    22 апреля 2024, 09:22 • Новости дня
    Politico: Попытки НАТО сдержать Россию без перевооружения Европы обречены на провал
    Politico: Попытки НАТО сдержать Россию без перевооружения Европы обречены на провал
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейским странам – членам НАТО необходимо в срочном порядке перевооружаться, иначе все попытки альянса сдержать Россию обречены на провал, заявил директор Центра стратегии и безопасности Скоукрофта при Атлантическом совете (признан нежелательной в РФ организацией) Эндрю Михта в газете Politico.

    По его словам, Европа очень медленно наращивала производство оружия и боеприпасов, а так как ситуация на поле боя ухудшается, победа России на Украине может наступить раньше, чем многие прогнозируют, возможно, даже до истечения срока президентства Джо Байдена, передает ТАСС.

    Михта добавил, что без перевооружения Европы НАТО просто обрекает себя на провал, и если ЕС не потратит деньги на расширение своей оборонно-промышленной базы, это будет чревато неприемлемым риском.

    Ранее Politico предрекло обрушение фронта ВСУ летом.

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