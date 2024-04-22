В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование или предвестник очень плохих новостей для противника?8 комментариев
Эксперт: Украина готовится к контрнаступлению с новым оружием
Эксперт Ионов: Украина готовится к контрнаступлению с новым оружием
Эксперт по международным вопросам Александр Ионов заявил, что Украина готовится к контрнаступлению с помощью нового вооружения, которое страны Европы планируют передать в рамках нового пакета помощи. Однако, по его мнению, это не поможет Украине одержать победу.
Вопрос эскалации конфликта уже решен, заявил Ионов в комментарии Ura.ru.
В настоящее время идут приготовления к мобилизации на Украине, отметил эксперт.
Украинская сторона, по его словам, намеревается провести контрнаступление, по итогам которого утратит всяческий военный потенциал.
Аналитик считает, что стоит ожидать серьезного обострения на фронтах. Против России будет применяться в большом количестве современное оружие, и никто на Западе не будет этому препятствовать, подчеркнул Ионов, отметив, что западные страны, напротив, будут помогать испытывать это оружие и организовывать антироссийские операции.
По его словам, военные советники из США и Европы помогают Украине осуществлять любые атаки на Россию. «Победа в любом случае будет за Россией», – уверен Ионов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила решение Палаты представителей Конгресса США о выделении средств Украине на военные нужды, назвав его «банальным воровством» российских активов.