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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как приблизит победу новая группировка войск «Север»

    В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование, или предвестник очень плохих новостей для противника?

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Отопление в доме поменять нельзя, а гендер – можно

    Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Поворот России на Восток – это возвращение к истокам

    В наше время можно слышать: «И чего добилась Россия, порвав с Западом? Всего лишь заменила зависимость от Запада зависимостью от Китая». Аналогия с выбором Александра Невского очевидна.

    10 комментариев
    20 апреля 2024, 14:31 • Новости дня

    Россия увеличила квоту на экспорт зерна из страны до 29 млн тонн

    Tекст: Кристина Цыцура

    Правительство России увеличило квоту на экспорт зерновых культур из страны в 2024 году за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба кабмина.

    Дополнительная квота на поставки пшеницы, маслина, ячменя, ржи и кукурузы составит 5 млн тонн. Срок ее действия – с 20 апреля до 30 июня 2024 года, передает RT.

    Сообщается, что увеличение квоты предоставить возможность российским аграриям осуществить дополнительные поставки своей продукции на экспорт.

    19 апреля 2024, 19:12 • Новости дня
    Палата представителей США проголосовала за законопроект о помощи Украине

    Палата представителей США на процедурном голосовании поддержала законопроект о помощи Украине

    Палата представителей США проголосовала за законопроект о помощи Украине
    @ Uwe Kazmaier/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Законопроекты, предусматривающие выделение военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, введение допсанкций против Китая, а также изъятие активов России прошли процедурное голосование в Палате представителей Конгресса США.

    Документы, по сути, объединяют в единый пакет дополнительные ассигнования из федерального бюджета США на военные нужды трех стран, передает ТАСС. Инициативу по их оформлению в таком виде выдвинул спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон.

    Первоначально президент США Джо Байден выступал против дробления запроса своей администрации на военную помощь, однако позднее одобрил предложение Джонсона.

    Ожидается, что уже в субботу пакет законопроектов будет рассмотрен Палатой представителей и поставлен на итоговое голосование, в случае принятия, он поступит на рассмотрение Сената Конгресса, где большинство принадлежит демократам. Демократическая фракция в верхней палате уже выразила готовность оперативно одобрить пакет. После этого законопроект будет подписан президентом Байденом и станет законом.

    Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон рассказал о законопроекте о помощи Украине.

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    19 апреля 2024, 16:24 • Новости дня
    Генерал ВВС предположил «титановый пожар» причиной крушения Ту-22М3 на Ставрополье

    Генерал Попов: Причиной крушения Ту-22М3 на Ставрополье мог стать «титановый пожар»

    Генерал ВВС предположил «титановый пожар» причиной крушения Ту-22М3 на Ставрополье
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дальний бомбардировщик Ту-22М3, потерпевший крушение в Ставропольском крае, мог упасть из-за «титанового пожара», заявил заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов.

    «С моей точки зрения, отказ двигателя мог произойти из-за «титанового пожара» двигателей. Такое встречается не часто, но бывает», – сказал Попов в беседе с «Московским комсомольцем».

    «Титановый пожар» может вызвать разрушение подшипников основного вала двигателя, из-за чего лопатки компрессора или турбины начинают соприкасаться с металлическими частями внутри основного корпуса, выбивая искры, которые начинают плавить металл, пояснил генерал.

    «Потушить пламя системой противопожарной безопасности на самолете практически невозможно. То есть она тушится на какую-то секунду, а затем возгорание возобновляется. Пламя превращается в раскаленный металл, который может перерезать систему управления рулями высоты или элементами крыла», – сказал он.

    Напомним, в пятницу в Красногвардейском округе Ставропольского края упал самолет Ту-22М3, один из членов экипажа погиб, двое госпитализированы, четвертого ищут.

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    19 апреля 2024, 20:39 • Новости дня
    Американский военный корреспондент Рассел Бентли погиб в Донецке

    Симоньян сообщила о гибели американского военного корреспондента Рассела Бентли

    Американский военный корреспондент Рассел Бентли погиб в Донецке
    @ @donbasstexac

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский журналист Рассел Бентли, сотрудничавший с агентством Sputnik, погиб в Донецке, сообщила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    «Рассел Бентли, он же Техас, реальный американец, реально из Техаса, погиб в Донецке. Воевал там за наших. Сотрудничал с нашим «Спутником». Ужасно. Царство Небесное», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

    64-летний Бентли, известный по позывному «Техас», с 2014 года жил в Донецкой народной республике и участвовал в ополчении. Он неоднократно заявлял о своей поддержке России и ее действий в Донбассе. Бентли называл Донецк своим домом и планировал «прожить здесь остаток своей жизни», передает РИА «Новости».

    Напомним, 12 апреля стало известно о пропаже американского военного корреспондента Рассела Бентли в Донецке.

    Ранее Рассел Бентли говорил, что обычные люди на Западе все чаще не одобряют действия своих лидеров, которые провоцируют войну с Россией. Кроме того, в 2022 году Бентли сообщил, что его фонд собрал 100 тыс. долларов в качестве помощи жителям Донбасса, пострадавшим от обстрелов украинских военных.

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    19 апреля 2024, 19:59 • Новости дня
    В ФРГ пообещали ответить на ноту по преступлениям нацистов в СССР

    В МИД Германии пообещали ответить на ноту России по преступлениям нацистов на территории СССР в годы ВОВ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство иностранных дел Германии ответит на ноту России, в которой требуется признать актами геноцида преступления, совершенные нацистами в годы Великой Отечественной войны на территории СССР.

    В ведомстве подтвердили, что о ноте российского посольства им известно, МИД ответит на нее, передает ТАСС.

    Напомним, Россия потребовала от ФРГ признать, что Германия совершила геноцид в отношении жителей советских территорий. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем спустя 80 лет судить нацистов и их пособников.

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    19 апреля 2024, 15:21 • Новости дня
    Стало известно, где задержали подозреваемого в убийстве из-за парковки

    МВД: Подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки задержали в Ростовской области

    Стало известно, где задержали подозреваемого в убийстве из-за парковки
    @ t.me/moscowproc

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подозреваемый в убийстве москвича в результате конфликта из-за парковки на тротуаре был задержан на территории Ростовской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Сотрудники МВД и ФСБ задержали предполагаемого убийцу в станице Казанской Верхнедонского района Ростовской области, его доставляют в следственные органы, сообщила Волк, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве молодого человека на юго-востоке Москвы был задержан за пределами Московского региона. До этого были задержаны отец и дядя подозреваемого. Установлено, что отец фигуранта получил гражданство по фиктивному браку.

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    19 апреля 2024, 18:03 • Новости дня
    Армения передала Баку четыре села и достигла соглашения о демаркации госграницы
    Армения передала Баку четыре села и достигла соглашения о демаркации госграницы
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Между Арменией и Азербайджаном впервые появится демаркированная граница, она будет проходить на участке в Тавушской области, заявили в аппарате армянского премьер-министра.

    Комиссии двух стран предварительно согласовали демаркацию границы между населенными пунктами Баганис (Армения) – Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) – Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) – Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) – Кызыл Гаджилы (Азербайджан), передает РИА «Новости».

    После демаркации границы контингенты вооруженных сил Армении и Азербайджана будут заменены пограничными войсками, передает ТАСС.

    МИД Азербайджана в свою очередь сообщил, что Армения согласилась вернуть Азербайджану четыре села. «Долгожданное историческое событие. По итогам 8-го заседания госкомиссий по делимитации Армения согласилась на возвращение четырех сел Азербайджана, оккупированных с начала 1990-х годов», – сообщили в азербайджанском МИД.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянские власти хотят, чтобы близость Азербайджана радовала, а не пугала жителей приграничных армянских сел.

    Коментарии (28)
    19 апреля 2024, 19:04 • Новости дня
    Стали известны тарифы на проезд по ВСМ Москва – Петербург
    Стали известны тарифы на проезд по ВСМ Москва – Петербург
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Кристина Цыцура

    Определены тарифы на проезд по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург, презентацию предоставили на стратегической сессии по ВСМ в Великом Новгороде.

    Стоимость билетов по направлению Москва – Петербург составит 8900 рублей (полный маршрут), Петербург – Великий Новгород обойдется в 1800 рублей, Тверь – Петербург будет стоить 7600 рублей, сообщает «Фонтанка».

    К 2030 году стоимость билета из Москвы в Петербург подорожает до 10 тыс. рублей.

    Запуск поезда запланирован на 2028 год. Ожидается, что магистраль станет серьезным конкурентом «Сапсану» и авиаперевозкам.

    Коментарии (15)
    20 апреля 2024, 10:06 • Новости дня
    Неизвестные в военной форме расстреляли полицейских на блокпосту на западе Украины
    Неизвестные в военной форме расстреляли полицейских на блокпосту на западе Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа неизвестных в военной форме застрелила полицейского на блокпосту между селами Флорино и Еланец в Винницкой области Украины, сообщают украинские СМИ.

    По данным журналистов, внедорожник в защитном окрасе был остановлен для проверки документов, передает РИА «Новости». Злоумышленники открыли огонь по полицейским, в результате чего один из стражей порядка погиб, а второй получил ранения и был госпитализирован.

    После нападения на блокпост мужчины на внедорожнике направились в сторону Одесской области.

    В прошлом году иностранные наемники расстреляли военных ВСУ на блокпосту в Николаевской области.

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    19 апреля 2024, 20:56 • Новости дня
    «Мебельный король» Сергей Зуев скончался в Москве
    «Мебельный король» Сергей Зуев скончался в Москве
    @ Руслан Кривобок/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Москве на 69-м году жизни скончался предприниматель Сергей Зуев, экс-владелец торгового комплекса «Три кита», сообщил адвокат бизнесмена Станислав Акимов.

    Официальная причина смерти Зуева пока не установлена. По словам адвоката, предприниматель месяц назад прошел обследование желудочно-кишечного тракта, после которого ему была проведена операция. Операция прошла успешно, Зуев быстро восстанавливался, передает РБК.

    В 2010 году Наро-Фоминский городской суд приговорил Зуева к восьми годам лишения свободы по «делу «Трех китов» за контрабанду мебели для магазинов «Гранд» и «Три кита». Бизнесмен и еще несколько человек были арестованы в 2006 году.


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    19 апреля 2024, 21:32 • Новости дня
    Россия резко повысила таможенные пошлины на пиво из недружественных стран
    Россия резко повысила таможенные пошлины на пиво из недружественных стран
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России увеличило пошлины на импорт пива из недружественных стран в 2,5 раза – с 0,04 евро до 0,1 евро за литр, сообщает Минпромторг.

    В сообщении ведомства отмечается, что повышение пошлин не является запретительной мерой, это позволит выровнять конкурентные условия для отечественных производителей, передает ТАСС.

    Кроме того, продляется действие таможенной пошлины в размере 35% на парфюмерно-косметическую продукцию и бытовую химию из недружественных стран. Действие пошлины распространено в отношении ряда новых позиций такой продукции.

    Так, под ограничения попадут в том числе зубные пасты из Испании и Японии, польские лаки для волос и средства для бритья из Германии.

    Ранее президент Владимир Путин высказался против резкого повышения ввозных пошлин на рыбу.

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    20 апреля 2024, 11:52 • Новости дня
    Нетаньяху в ходе спора о Газе напомнил Бербок о нацистах
    Нетаньяху в ходе спора о Газе напомнил Бербок о нацистах
    @ Thomas Koehler/ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поспорили из-за гуманитарного кризиса в секторе Газа, сообщил 13-й канал израильского телевидения.

    По данным телеканала, в ходе встречи с Нетаньяху Бербок предложила ему ознакомиться со снимками голодающих детей в Палестине, на что израильский премьер призвал ее взглянуть на фото с рынков и пляжей в Газе, намекая, что слухи о голоде там якобы преувеличены, передает РИА «Новости».

    В ответ на призыв главы МИД ФРГ не распространять подобные фото, не отражающие реальную ситуацию в Газе, Нетаньяху повысил голос и напомнил ей о нацистах, утверждает телеканал.

    «Это реальность. Это не похоже на то, что инсценировали нацисты, мы не похожи на нацистов, которые создавали сфабрикованные изображения фальшивой реальности», – приводит телеканал слова премьера Израиля, который, вероятно, имел в виду сокрытие нацистами ужасов в лагерях смерти.

    Немецкое издание Spiegel позже сообщило, что публикация израильского телеканала вызвала «переполох». Посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт назвал приведенные журналистами детали встречи неверными и вводящими в заблуждение.

    В марте в больнице сектора Газа 10 детей умерли от голода.

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    19 апреля 2024, 17:24 • Новости дня
    Супруга Носкова сообщила об отмирании клеток мозга певца после инсульта

    Супруга Носкова сообщила, что певец не может восстановить клетки мозга после инсульта

    Супруга Носкова сообщила об отмирании клеток мозга певца после инсульта
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Жена Николая Носкова Марина рассказала о состоянии здоровья певца после перенесенного в 2017 году инсульта.

    По ее словам, последствия инсульта дают о себе знать даже после трех лет регулярных гастролей, передает «Московский комсомолец».

    Носкова отметила, что самой серьезной проблемой является невозможность восстановления клеток мозга в речевом центре. По ее словам, из-за этого Николай с трудом читает, иногда забывает слова и не может давать развернутые ответы, именно по этой причине он отказывается от интервью.

    При этом супруга певца заверила, что в остальном он чувствует себя хорошо и продолжает активно работать. Также он занимается с инструктором по лечебной физкультуре и проходит курс массажа.

    Носков перенес инсульт в марте 2017 года. 9 декабря того же года состоялось первое выступление артиста за последние несколько лет. Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев назвал этот концерт «жалким зрелищем».

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    19 апреля 2024, 16:10 • Новости дня
    Сванидзе исключен из группы по увековечению жертв репрессий

    Путин включил Мединского вместо Сванидзе в группу по увековечению жертв репрессий

    Сванидзе исключен из группы по увековечению жертв репрессий
    @ Николай Галкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Журналиста Николая Сванидзе исключили из состава рабочей группы по увековечению памяти жертв политических репрессий, туда включен помощник президента РФ Владимир Мединский. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.

    Из состава комиссии были исключены бывший начальник Главного военно-политического управления (ГВПУ) ВС РФ, Герой России, генерал Геннадий Жидко (умер в 2023 году), глава Совета при президенте по правам человека в 2010–2019 годах Михаил Федотов, а также экс-руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, передает ТАСС.

    При этом в число членов комиссии вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, глава Национального центра исторической памяти Елена Малышева, руководитель департамента культуры столицы Алексей Фурсин, а также руководитель ГВПУ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

    Кроме того, занимавшего прежде пост первого замминистра труда Алексея Вовченко заменила действующий первый замглавы ведомства Ольга Баталин, а руководителя Русского музея Аллу Манилову сменил действующий первый замглавы Минкультуры Сергей Обрывалин.

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    19 апреля 2024, 20:07 • Новости дня
    В США назвали цель атаки Израиля на Иран

    ABC: Израиль пытался вывести из строя ПВО ядерного объекта Ирана

    В США назвали цель атаки Израиля на Иран
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные пытались поразить радиолокатор системы противовоздушной обороны в иранском городе Натанзе, сообщил телеканал ABC со ссылкой на неназванное официальное лицо из американской администрации.

    Израиль пытался ударить по радиолокатору системы ПВО, которая является частью защиты ядерного объекта в этом городе, заявил собеседник ABC, передает РИА «Новости».

    Истребитель в ходе удара выпустил три ракеты, радиолокатор, по предварительной оценке, якобы удалось вывести из строя.

    В пятницу пресса сообщала, что Израиль атаковал иранскую территорию. Дроны увидели над Исфаханом около 03.00 (02.30 мск), после чего ПВО «уничтожила их в небе».

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    19 апреля 2024, 18:19 • Новости дня
    Михалков высказался об уехавших из России деятелях культуры
    Михалков высказался об уехавших из России деятелях культуры
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Режиссер Никита Михалков высказался о деятелях культуры, покинувших Россию в 2022 году, отметив, что им безразлична судьба мирных жителей Донбасса.

    «Восемь лет бомбили мирных людей в Донецке – никто не чесался», – возмутился Михалков, передает телеканал «Звезда».

    Он посетовал, что многие из тех, кто уехал, безразличны к судьбе мирных жителей Донбасса. По словам режиссера, для них нет спецоперации, либо они просто не хотят об этом знать.

    Ранее продюсер Иосиф Пригожин, комментируя слова Аллы Пугачевой, грубо ответившей певцу Стасу Михайлову на критику уехавших артистов, отметил, что певица такого масштаба не должна опускаться до таких шуток.

    Народная артистка СССР певица Алла Пугачева дала ответ певцу Стасу Михайлову, заявившему, что уехавшие артисты «на коленях приползут» в Россию. По ее словам, «нормальные люди не возвращаются» в Россию.

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