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Россия увеличила квоту на экспорт зерна из страны до 29 млн тонн
Правительство России увеличило квоту на экспорт зерновых культур из страны в 2024 году за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба кабмина.
Дополнительная квота на поставки пшеницы, маслина, ячменя, ржи и кукурузы составит 5 млн тонн. Срок ее действия – с 20 апреля до 30 июня 2024 года, передает RT.
Сообщается, что увеличение квоты предоставить возможность российским аграриям осуществить дополнительные поставки своей продукции на экспорт.