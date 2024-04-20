ВС России поразили хранилище авиатоплива ВСУ

Неизвестные в военной форме расстреляли полицейских на блокпосту на западе Украины

Tекст: Валерия Городецкая

По данным журналистов, внедорожник в защитном окрасе был остановлен для проверки документов, передает РИА «Новости». Злоумышленники открыли огонь по полицейским, в результате чего один из стражей порядка погиб, а второй получил ранения и был госпитализирован.

После нападения на блокпост мужчины на внедорожнике направились в сторону Одесской области.

В прошлом году иностранные наемники расстреляли военных ВСУ на блокпосту в Николаевской области.