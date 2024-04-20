Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.15 комментариев
Коллеги рассказали о последнем репортаже погибшего в зоне СВО военкора Еремина
Последний репортаж погибшего в зоне специальной военной операции военного корреспондента «Известий» Семена Еремина был посвящен обучению российских бойцов.
В нем Еремин рассказывает, как военнослужащие ВС России на полигоне учатся сбивать дроны, передают «Известия».
«Когда такая машинка с прицепленным на нее зарядом на тебя летит, ощущения, конечно, совсем другие. <…> Звук мерзкий … Звук действительно мерзкий, а если ты слышишь этот звук на передовой ... Ух», – говорит Еремин в опубликованном фрагменте репортажа.
Напомним, корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в результате удара украинского беспилотника около села Приютное у границы ДНР и Запорожской области. Он работал в зоне СВО с февраля 2022 года, был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В ООН призвали расследовать гибель Еремина.