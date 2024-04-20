Володин призвал не превращать споры вокруг школы Ильина в РГГУ в скандал

Tекст: Вера Басилая

Володин написал в своем Telegram-канале, что споры вокруг русского философа Ивана Ильина показывают, какой общественный диалог нужен сегодня в нашей стране, и каким он быть не должен. По его словам, нельзя превращать научную дискуссию в «политические скандалы и дрязги», не время и неуместно затевать подобные споры и а зачастую «свои заблуждения» выше интересов страны.

Спикер Госдумы напомнил, что опасность для России представляют внутренние распри, потому что победить извне страну невозможно. Володин призвал пресекать любые попытки расколоть российское общество изнутри, отказаться от навязываемых «разрушающей повестки и искусственных противоречий».

«Ни на классовой, ни на расовой, ни на партийной ненависти Россию нам не возродить и не построить. Знаем мы, что иностранцы будут поддерживать и разжигать в нас все эти виды ненависти, для того чтобы ослабить, расшатать, расчленить и покорить нас. А мы должны очистить и освободить себя от этих разрушительных сил и погасить, искоренить в себе этот дух грозящих нам гражданских войн», – процитировал Володин философа Ивана Ильина.

Ранее появилась петиция «Против учебно-научного центра имени Ивана Ильина в РГГУ», авторы возмущаются тем, что якобы Ильин «потворствовал деятельности немецко-фашистского режима, оправдывал преступления Гитлера противостоянием с большевизмом и писал о необходимости русского фашизма».