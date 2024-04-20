Внучатый племянник Наполеона предупредил о беспрецедентных последствиях конфликта с Россией

Tекст: Вера Басилая

В своей статье, опубликованной в журнале Revue Politique et Parlementaire, Мюрат выразил обеспокоенность курсом Европы, ведущим к потенциальному военному столкновению с Россией, учитывая наличие ядерного оружия.

Политик считает, что «французская нация ускоряет свое падение» и рискует быть втянутой в войну с разрушительными и беспрецедентными последствиями». По его словам, Франция разрушается сторонниками «федералистской Европы», призвав к восстановлению власти наций перед лицом «деспотичной евробюрократии», состоящей из технократов без какой-либо демократической легитимности, передает РИА «Новости».

Мюрат назвал использование украинского конфликта европейскими бюрократами нечестным аргументом, осудил «фанатиков федералистской Европы» за критику тех, кто выступает за дипломатию и переговоры. По словам политика, нужно принять все возможности для достижения прочного мира.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад находится в шаге от отправки войск на Украину, что «утянет Европу на дно».