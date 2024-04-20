Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.15 комментариев
Потомок Наполеона предупредил об опасности конфликта с Россией
Внучатый племянник Наполеона предупредил о беспрецедентных последствиях конфликта с Россией
Внучатный племянник Наполеона Бонапарта Иоахим Мюрат объявил о своем участии в выборах в Европарламент и предупредил об опасности скатывания Европы в войну с Россией в условиях существования ядерного оружия.
В своей статье, опубликованной в журнале Revue Politique et Parlementaire, Мюрат выразил обеспокоенность курсом Европы, ведущим к потенциальному военному столкновению с Россией, учитывая наличие ядерного оружия.
Политик считает, что «французская нация ускоряет свое падение» и рискует быть втянутой в войну с разрушительными и беспрецедентными последствиями». По его словам, Франция разрушается сторонниками «федералистской Европы», призвав к восстановлению власти наций перед лицом «деспотичной евробюрократии», состоящей из технократов без какой-либо демократической легитимности, передает РИА «Новости».
Мюрат назвал использование украинского конфликта европейскими бюрократами нечестным аргументом, осудил «фанатиков федералистской Европы» за критику тех, кто выступает за дипломатию и переговоры. По словам политика, нужно принять все возможности для достижения прочного мира.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад находится в шаге от отправки войск на Украину, что «утянет Европу на дно».