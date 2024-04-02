Подросток погиб в результате стрельбы в школе в Финляндии

Нейросети идут по планете семимильными шагами. Но они способны не только нарисовать красивую аватарку или написать сочинение за восьмиклассника. Еще они могут распознать цель и нанести удар.5 комментариев
Нейросети идут по планете семимильными шагами. Но они способны не только нарисовать красивую аватарку или написать сочинение за восьмиклассника. Еще они могут распознать цель и нанести удар.5 комментариев
Так называемые православные активисты решили вдруг уличить папу римского в недостаточной любви к России и свободном отношении к нравственности. Того самого папу, который первым из политиков такого масштаба призвал Украину к переговорам. Иногда лучше молиться, чем говорить.8 комментариев
Поддавшись эмоциям – совершенно справедливому чувству гнева и ярости – мы, как и Израиль, тут же останемся один на один со своим чувством утоленного отмщения. И как Израиль, проиграем, даже если победим в войне.25 комментариев
Interia: ВС России подготовили для прорыва обороны Украины новейшую САО «Лотос»
Российская сторона готовит «Лотосы» для прорыва обороны украинских военных, испытания этой установки прошли всего четыре года назад, сообщает Interia, передает РИА «Новости».
Эта машина имеет гаубицу 2А80-1 калибра 120 мм, она может запускать новые управляемые ракеты, их дальность полета – до 25 км. «Лотос» может быть десантирован с воздуха, а также может проходить водные преграды.
Боекомплект 2С42 «Лотос» увеличен вдвое по сравнению с орудием предыдущего поколения «Нона», дальность стрельбы – 13 км. САО может вести огонь как минами, так и артиллерийскими снарядами.
Масса машины не более 18 тонн, максимальная скорость – 70 км/ч, запас хода – не менее 500 км. Скорострельность – шесть-восемь выстрелов в минуту.
Напомним, САО «Лотос», разработанную для ВДВ, начали испытывать в 2020 году. Первые изображения установки опубликовали в январе 2019 года, позже самоходку показали в действии.
ОДКБ: Зона ответственности организации проходит вдоль урегулированных границ Армении
В заявлении говорится, что зона ответственности ОДКБ включает суверенную территорию Армении и заканчивается там, где проходит государственная граница, которая урегулирована на двусторонней основе между Арменией и ее соседями, пишет News.ru.
В ОДКБ также пояснили, что формулировка премьер-министра Армении Никола Пашиняна о зоне ответственности «достаточно сложная, и она больше имеет целью привлечь внимание к ситуации в республике, нежели получить предметный ответ», передает РБК.
В публикации уточняется, что «в соответствии с соглашением 2010 года о принципах взаимодействия, которое подписали в ОДКБ, зоной ответственности является суверенная территория государств-членов», сообщает ТАСС.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов юридически «заморозить» участие Армении в ОДКБ. Газета ВЗГЛЯД писала, как жители Армении реагируют на антироссийские шаги премьера страны.
13 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена ультимативной и оскорбительной риторикой Еревана относительно ОДКБ.
Кривонос: Залужного могли заставить молчать о причине отставки
По словам Кривоноса, реальную причину могут знать только сам Залужный и президент Украины Владимир Зеленский, однако ни тот ни другой не расскажет об этом, передает РИА «Новости».
«Зеленский никогда не скажет и никогда не признается в своем предвзятом отношении к популярности того самого Залужного. Ну а Залужный будет молчать. Видимо, в определенных моментах на него осуществляется давление», – полагает Кривонос.
В феврале президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского вместо Валерия Залужного новым главнокомандующим ВСУ, а также провел ряд других кадровых перестановок в ВСУ.
По его словам, из-за сокращения подвоза продуктов питания в Харькове наблюдается снижение их количества. Это вынуждает людей покидать город. Эксперт не исключает, что такая ситуация создается умышленно, чтобы спровоцировать массовый отток населения, передает ТАСС.
Киселев также отметил, что на выезде из города установлены блокпосты, где людей досматривают на наличие ценностей, создавая километровые очереди. Кроме того, ВСУ проводят рейды по брошенным квартирам, грабя их.
По информации из подполья, в центре Харькова наблюдается скопление военнослужащих из националистического формирования «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в РФ).
Ссылаясь на данные местных жителей, представитель подполья Сергей Лебедев сообщил, что «азовцы» передвигаются по городу небольшими группами по два-три человека, особенно активны они в вечернее время.
Мэр Харькова Игорь Терехов ранее заявил, что на данный момент нет необходимости в эвакуации жителей города, несмотря на серьезные проблемы с энергоснабжением.
Хебештрайт отметил, что люди сильно волнуются из-за возросшей точности российских ракет и их разрушительной силы. Он подчеркнул, что удары наносятся по объектам критической инфраструктуры Украины, что еще больше усугубляет ситуацию, передает РИА «Новости».
Журналист добавил, что для подобных операций Россия использует различные виды дронов и ракет. Это позволяет наносить удары с высокой точностью и по минимально защищенным целям.
Накануне ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобычи Украины.
По словам Лебедева, удар был нанесен в 16.45, произошел взрыв с повторной детонацией, передает РИА «Новости».
«В течение дня подполье фиксировало там активность ВВС Украины, были замечены несколько полетов самолетов и вертолетов», – рассказал он.
Ранее российские вертолеты уничтожили бронетехнику ВСУ в Запорожской области.
СК решил проверить певицу Манижу на оправдание терроризма
Карабанов обвиняет Манижу в оправдании терроризма. В своем обращении в СК он ссылается на видео, в котором певица рассуждает о последствиях теракта в «Крокусе» для таджиков, передает RT в Telegram-канале.
В видео Манижа, сдерживая слезы, говорит о «публичной пытке» террористов. Карабанов считает, что в этих словах содержится «не просто поощрение терроризма, а даже некая жалость к ним».
Ранее суд Петербурга заключил под стражу до 25 мая 2024 года Николая Конашенка, обвиняемого в оправдании терроризма после неоднозначных комментариев в Сети о теракте в «Крокус Сити Холле».
Информация об обрушении моста через реку Молодильная в деревне Троица в городском округе Истра поступила в 13.30 мск, указали в ведомстве, передает ТАСС.
В результате происшествия никто не пострадал.
В 2019 году у подмосковного города Волоколамск частично обрушился мост через реку Лама.
Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова сообщила, что все службы находятся в повышенной готовности, передает ТАСС.
Накануне российская ПВО уничтожила два беспилотника вооруженных сил Украины над Белгородской областью.
Турецкий оппозиционный политик погиб, празднуя победу на выборах
О гибели политика сообщила партия в соцсетях, инцидент произошел в одном из районов провинции Денизли, передает РИА «Новости».
По информации агентства IHA, Палаз был госпитализирован с еще восемью людьми после того, как балкон, на котором они отмечали успех партии на выборах перед сторонниками, внезапно обрушился.
МИД: Кровавая инсценировка в Буче была топорно выполнена Киевом
В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, говорится, что 3 апреля исполняется два года с постановки, которую поспешили, не проверив, распространять западные политики и СМИ.
Данная провокация, по словам спикера МИД РФ, носила очевидно заказной и срежиссированный характер. Она напомнила, что пока российские силы сохраняли присутствие в городе вплоть до 30 марта 2022 года, жители свободно передвигались по населенному пункту, пользовались интернетом и связью. Жалоб на действия ВС РФ не поступало, что публично подтвердил мэр города Анатолий Федорук на следующий день после ухода российских сил.
Первые видеокадры с разложенными по городу телами появились только после того, как в него вошли украинские вооруженные формирования, напомнила Захарова. Она обратила внимание, что ВСУ сопровождали не криминалисты и судмедэксперты, а ангажированные представители СМИ, задачей которых было рассказать публике сфабрикованную историю.
Люди в Буче погибли не от пуль из огнестрельного оружия, в чем пытаются обвинить российских военнослужащих, а в результате артиллерийских ударов украинской армии по Буче. Расследование, согласно которому большинство жителей погибли от осколков противопехотных 122-мм снарядов, которые подходят к гаубицам Д-30, стоящим на вооружении ВСУ, было опубликовано в британской The Guardian 24 апреля 2022 года, напомнила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Целью провокации в Буче был срыв российско-украинских переговоров в Стамбуле 28 марта 2022 года. Делалось это по указке из Лондона, подчеркнула Захарова.
Она напомнила также, что российская сторона неоднократно запрашивала списки погибших в Буче через международные организации, в том числе у генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, однако запросы Москвы остаются без ответа. «Это говорит о том, что организаторам этой чудовищной постановки есть что скрывать», – сделала вывод Захарова.
Она призвала к тщательному расследованию событий в Буче, выявлению имен жертв, времени и причин их гибели, а также изучению следов перемещения тел. Кроме того, Захарова призвала установить лиц, ответственных за это страшное преступление, осуществленное Киевом.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, как на Востоке подрывают пропаганду Запада о Буче.
КСИР подтвердил гибель генералов в результате израильского удара по генконсульству Ирана в Сирии
Убиты генерал Мохаммад Реза Захеди и бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Кроме того, погибли еще пять «сопровождавших их офицеров КСИР»: Хосейн Эман-Эллахи, Сейед Мехди Джалати, Мохсен Седакат, Али-Ага Бабайи и Сейед Али Салехи-Рузбахани.
Подчеркивается, что Захеди и Рахими были «ветеранами священной обороны», то есть Ирано-Иракской войны 1980–1988 годов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.
Захеди и Рахими названы высокопоставленными военными советникми Ирана в Сирии, передает ТАСС.
Напомним, в понедельник Израиль нанес удар по генконсульству Ирана в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска. Сообщалось, что в результате был убит высокопоставленный командир КСИР Мохаммад Реза Захеди.
Авария произошла в селе Берендеево, там на железнодорожном переезде столкнулись рейсовый автобус и скорый поезд, погибли семь человек, двое пострадали, сообщил собеседник ТАСС.
В ноябре 2023 года в Приангарье столкнулись грузовик и поезд, погибли три человека.
Российская ПВО отразила атаку ВСУ с применением РСЗО Vampire над Белгородской областью
В Минобороны России сообщили, что 1 апреля около 16.00 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены 17 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire, передает РИА «Новости».
В ведомстве отметили, что киевский режим пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации.
Ранее российские системы ПВО в ночь на понедельник сбили два украинских дрона в небе над Белгородской областью.
Патрушев заявил о стремлении США и Британии удалить Россию с политической карты мира путем расчленения
Патрушев в интервью «Аргументам и фактам» заявил, что НАТО позволяет США сохранять американское вооруженное присутствие в Европе, а также осуществлять «неправомерное давление» со стороны Запада на суверенные страны.
Также НАТО используется Вашингтоном для «гибридных войн», санкций, разведки, кибератак, «акций подрыва и дезорганизации системы государственного управления стран, не согласных с политикой англосаксов». НАТО готово задействовать для достижения своих целей даже террористические организации, сказал Патрушев.
Он подчеркнул, что за 75 лет «НАТО провело более 20 крупных военных операций», также следует помнить о «военных коалициях, формируемых США для удовлетворения своих глобальных амбиций».
По словам Патрушева, «нелепо звучат попытки блока отречься от имеющихся фактов разрушения городов и стран, уничтожения тысяч мирных людей, а тем более замалчивать их».
Он указал, что создание НАТО пытались объяснить противодействием «агрессивным устремлениям» Организации Варшавского договора, хотя Варшавский пакт подписали через несколько лет после образования НАТО. Организация Варшавского договора позволила добиться военного паритета в Европе и установить мир, сказал он.
При этом, как отметил Патрушев, до завершения холодной войны в НАТО вступили всего четыре новых члена, а после распада СССР и роспуска Организации Варшавского договора произошло несколько волн расширения альянса. Патрушев сказал, что в 1990-е годы НАТО делало вид, что им управляют «прагматики, заинтересованные в едином военно-политическом сотрудничестве с Россией». Однако, отметил он, Запад видел в распаде СССР только «этап противостояния с Россией».
Он считает ослабление России «как экономического и политического конкурента, а в дальнейшем ее удаление с политической карты мира путем расчленения» многолетними «стратегическими целями Вашингтона, Лондона и подконтрольных им стран коллективного Запада».
«Именно поэтому чиновники в Брюсселе определили наше государство в качестве основного источника угроз для европейской безопасности и прямо закрепили это в стратегической концепции НАТО», – сказал он.
Напомним, Патрушев заявил, что Запад не остановит прокси-войну против России и после «горячей фазы» конфликта на Украине.