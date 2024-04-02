Так называемые православные активисты решили вдруг уличить папу римского в недостаточной любви к России и свободном отношении к нравственности. Того самого папу, который первым из политиков такого масштаба призвал Украину к переговорам. Иногда лучше молиться, чем говорить.0 комментариев
Нефть подорожала на фоне укрепления базовых факторов
Мировые цены на нефть выросли на фоне укрепления базовых факторов
Мировые цены на нефть во вторник выросли на фоне укрепления базовых факторов на рынке – сокращения поставок странами ОПЕК+ и напряженности на Ближнем Востоке.
Цена июньских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.46 растет на 0,47%, достигая 87,83 доллара за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,50%, до 84,12 доллара, передает РИА «Новости».
Трейдеры продолжают оценивать ситуацию на рынке, а также базовые факторы, способствующие подорожанию сырья.
«Усиление напряженности на Ближнем Востоке совпало с укреплением фундаментальных факторов на рынке нефти», – цитирует Bloomberg главу отдела сырьевой стратегии ING Groep NV в Сингапуре Уоррена Паттерсона. Он считает, что росту цен на нефть также способствует сокращение поставок странами ОПЕК+.