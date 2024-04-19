Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.7 комментариев
Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской и Курской областях
На территории Курской и Воронежской областей объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.
«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», – написал в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Аналогичное предупреждение опубликовано в Telegram-канале главы Курской области Романа Старовойта. Для отражения возможной атаки в регионе приведены в готовность силы и средства ПВО, сообщил он.
Ранее в пятницу ПВО сбила 25 воздушных целей на подлете к Белгороду.