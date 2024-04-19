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    19 апреля 2024, 20:07 • Новости дня

    В США назвали цель атаки Израиля на Иран

    ABC: Израиль пытался вывести из строя ПВО ядерного объекта Ирана

    В США назвали цель атаки Израиля на Иран
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные пытались поразить радиолокатор системы противовоздушной обороны в иранском городе Натанзе, сообщил телеканал ABC со ссылкой на неназванное официальное лицо из американской администрации.

    Израиль пытался ударить по радиолокатору системы ПВО, которая является частью защиты ядерного объекта в этом городе, заявил собеседник ABC, передает РИА «Новости».

    Истребитель в ходе удара выпустил три ракеты, радиолокатор, по предварительной оценке, якобы удалось вывести из строя.

    В пятницу пресса сообщала, что Израиль атаковал иранскую территорию. Дроны увидели над Исфаханом около 03.00 (02.30 мск), после чего ПВО «уничтожила их в небе».

    19 апреля 2024, 05:09 • Новости дня
    Израиль нанес ракетный удар по Ирану

    ABC сообщил о ракетном ударе Израиля по Ирану

    Израиль нанес ракетный удар по Ирану
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль атаковал объект в Иране, сообщил американский чиновник. Иранские СМИ сообщают о взрывах в Исфахане.

    Нанесен ракетный удар, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

    CNN со ссылкой на американского чиновника заявил, что Израиль не будет наносить удары по ядерным объектам, передает ТАСС.

    Американский чиновник не сообщил, атаковал ли Израиль объекты в Сирии и Ираке, передает Reuters.

    По данным Fars, взрывы в Исфахане могли произойти недалеко от международного аэропорта и базы армейских ВВС. Иранские силы ПВО сработали в небе над городом Исфаханом. Были слышны три взрыва. По сообщению Fars, возможной целью могла быть армейская радиолокационная станция. В нескольких офисных зданиях выбило окна. ПВО среагировала на объект, которым, предположительно, является небольшой беспилотник.

    По информации IRIB, «ряд сообщений указывает, что в воздушном пространстве провинции Исфахан были атакованы несколько небольших неизвестных беспилотников».

    Fox News указывает, что Израиль нанес «ограниченный» удар. Tasnim подчеркивает, что ядерные объекты в иранской провинции находятся в полной безопасности. Сообщается, что Иран приостановил полеты над рядом городов.

    Израиль в четверг уведомил США о намерении нанести удар по Ирану в ближайшие 24–48 часов, сообщило Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

    IRNA сообщает, что «вслед за информацией о том, что звук взрыва был слышен на западе Тебриза и в районе Вади-е Рахмат, согласно данным корреспондентов IRNA, выяснилось, что ПВО Тебриза открыла огонь, выявив подозрительный объект». Взрывов в городе не произошло, в Тебризе сохраняется спокойная обстановка.

    Напомним, в ночь на 14 апреля Иран провел массированную воздушную атаку на Израиль в ответ на израильский удар по дипмиссии Ирана в Сирии. Западные союзники Израиля призывали его не предпринимать действий, способных расширить конфликт.

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    19 апреля 2024, 12:14 • Новости дня
    Политолог объяснил логику ответного удара Израиля по Ирану

    Политолог Ципис: Израиль нанес символический удар по территории Ирана, чтобы «сравнять счет» с Исламской республикой

    Политолог объяснил логику ответного удара Израиля по Ирану
    @ Jamal Awad/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Ответная атака Израиля по территории Ирана была исключительно символической, так как не затронула ядерные объекты Исламской республики. После обмена ударами конфликт, вероятно, будет спущен на тормозах, так как эскалация приведет к большому ущербу для обеих сторон, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее Израиль нанес удар по территории Ирана.

    «Удар по Ирану, судя по всему, все же был нанесен дронами. Их преимущество в том, что они могут пролететь большое расстояние на низкой высоте. Это затрудняет их обнаружение. Кроме того, движение БПЛА можно корректировать с земли», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Нанесение удара в районе Исфахана, скорее всего, обусловлено нахождением там авиабазы. Вероятно, Израиль атаковал самолеты, которые потенциально способны долететь до его территории в случае полномасштабной войны. Кроме того, нельзя исключать вероятность наличия на территории объекта склада с иранскими дронами», – отмечает собеседник.

    «Атаку я бы назвал символической. Израиль «сравнял счет» с Ираном и показал, что имеет оружие, способное поразить территорию Исламской республики. Кроме того, не были задеты ядерные объекты Тегерана, расположенные глубоко в горах. Для их уничтожения необходимо применять специальные ракеты, но еврейское государство не пошло на данный шаг. Это также подтверждает тезис о символизме», – подчеркивает он.

    «Теперь, вероятно, конфликт будет «спущен на тормозах». Однако если Тегеран все же решит ответить, это грозит дальнейшей серьезной эскалацией. Она, в свою очередь, способна нанести Израилю и самому Ирану огромный ущерб», – заключил Ципис.

    Ранее СМИ сообщили, что Израиль атаковал территорию Ирана. Агентство Fars на своей странице в X (ранее Твиттер, соцсеть заблокирована в России) отметило, что иранские силы ПВО сработали в небе над городом Исфаханом недалеко от международного аэропорта и базы армейских ВВС. Были слышны три взрыва. Возможной целью могла быть радиолокационная станция. В нескольких офисных зданиях выбило окна.

    Беспилотники заметили над Исфаханом около 03.00 (02.30 мск), после чего ПВО «уничтожила их в небе». Позднее источники в военном командовании Ирана сообщили, что БПЛА «летели на пониженной высоте и огонь по ним велся обычными зенитными средствами, а не системами противовоздушной обороны». Нанесение ракетного удара по стране было опровергнуто.

    Иранские военные сообщают, что звуки взрывов стали следствием работы ПВО, передает IRNA. Также в агентстве отмечают, что сам город и провинция в результате атаки не пострадали, на данный момент даже аэропорт восстановил свою работу.

    Представитель иранского Национального центра киберпространства Хосейн Далириан в свою очередь заявил, что беспилотники, сбитые средствами ПВО в небе над городом Исфаханом, были запущены с территории Исламской республики.

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не зарегистрировало ущерба иранской ядерной инфраструктуре после сообщений о возможном ударе Израиля. Глава организации Рафаэль Гросси при этом призвал к деэскалации напряженности и подчеркнул, что такие объекты не должны становиться мишенями военных действий.

    Одна из крупнейших израильских газет Yedioth Ahronoth пишет, что удар по Ирану был нанесен таким образом, чтобы руководство Исламской республики смогло его «стерпеть» и воздержаться от новых раундов эскалации с еврейским государством.

    «Око за око, зуб за зуб», – сказали источники издания The Jerusalem Post в службе безопасности и правительстве еврейского государства. Тем не менее эти люди отмечают, что израильские власти не станут брать на себя ответственность за атаку по территории Ирана.

    Напомним, ранее Иран предпринял атаку по территории Израиля. Телеканал CNN назвал произошедшее крупнейшим налетом дронов в истории. По данным ЦАХАЛ, в обстреле принимали участие 185 БПЛА типа Shahed 238 и 110 баллистических ракет. Об этом сообщало местное издание Ynet. Отмечается, что подавляющая часть снарядов была перехвачена ПВО страны и ее союзниками.

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    19 апреля 2024, 16:46 • Новости дня
    Россия по дипканалам передала Израилю позицию Ирана

    Лавров: Россия передала Израилю, что Иран не хочет эскалации

    Россия по дипканалам передала Израилю позицию Ирана
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Между руководством России и Ирана были телефонные контакты, после которых российская сторона передала израильтянам, что Иран не хочет эскалации, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Глава российского внешнеполитического ведомства в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда» заявил, что Иран не может не ответить на грубейшее нарушение международного права и статуса дипломатического представительства, но эскалации он не хочет, передает РИА «Новости».

    В Кремле заявляли ранее, что Россия выступает за сдержанность сторон в конфликте Ирана и Израиля.

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    19 апреля 2024, 07:00 • Новости дня
    В Иране опровергли ракетные удары по территории страны

    Tasnim заявило, что ракетных ударов по территории Ирана не зафиксировано

    В Иране опровергли ракетные удары по территории страны
    @ Carsten Reisinger/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иранские агентства заявляют, что ракетные удары по территории страны не наносились, силы противоракетной обороны не активировались, сбиты три беспилотника в небе над Исфаханом.

    Об этом заявили Tasnim и IRNA, передает ТАСС.

    Reuters со ссылкой на иранского чиновника сообщает, что при атаке по Ирану ракеты не использовались, а звуки взрывов стали следствием работы ПВО, передает РИА «Новости».

    По данным СМИ, беспилотники заметили над Исфаханом около 03.00 (02.30 мск), после чего ПВО «уничтожила их в небе». Позднее источники в военном командовании Ирана сообщили, что беспилотники «летели на пониженной высоте, и огонь по ним велся обычными зенитными средствами, а не системами противовоздушной обороны».

    Иранские власти также сообщили, что нефтяные объекты в провинции Тебриз на северо-западе страны не пострадали во время атаки беспилотных летательных аппаратов.

    Напомним, СМИ сообщили, что Израиль нанес ракетный удар по Ирану, взрывы произошли в Исфахане. Другие источники заявили о «небольших неизвестных беспилотниках».

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    19 апреля 2024, 00:46 • Новости дня
    США наложили вето на проект резолюции Совбеза о принятии Палестины в ООН

    США наложили вето на проект резолюции СБ ООН с рекомендацией принять Палестину в состав всемирной организации

    США наложили вето на проект резолюции Совбеза о принятии Палестины в ООН
    @ Xie E/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США наложили вето на проект резолюции СБ ООН, в котором Генассамблее ООН рекомендовалось принять Палестину в состав организации как полноправного члена.

    Швейцария и Великобритания воздержались при голосовании, остальные страны СБ ООН проголосовали за подготовленный Алжиром документ, передает РИА «Новости».

    Если бы рекомендация СБ была принята, предложение поступило бы в Генассамблею. Чтобы Палестину приняли в ООН как полноправного члена, за нее должны были бы проголосовать две трети стран ГА. Сейчас у Палестины статус наблюдателя.

    Заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд заявил, что США проголосовали против, так как Палестинская администрация не провела реформы, к которым призывает Вашингтон. По мнению США, эти реформы должны «помочь создать атрибуты готовности к государственности», передает ТАСС.

    Кроме того, по словам Вуда, «террористическая организация ХАМАС в настоящее время имеет власть и влияние в Газе, которая является неотъемлемой частью государства, предусмотренного в этой резолюции».

    Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац приветствовал решение США заблокировать резолюцию, передает РИА «Новости».

    Напомним, Госдеп заявлял, что «США намерены проголосовать против предложенного проекта резолюции СБ ООН». Россия призывала Совбез ООН проголосовать за членство Палестины в организации.

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    19 апреля 2024, 02:53 • Новости дня
    Половина дипломатов покинула зал СБ ООН перед выступлением постпреда Израиля

    Около половины присутствовавших дипломатов покинули зал СБ ООН и не стали слушать выступление постпреда Израиля Эрдана

    Tекст: Антон Антонов

    После того, как израильскому постпреду Гиладу Эрдану было предоставлено слово, около половины присутствовавших представителей делегаций покинули зал СБ ООН.

    Эрдан выступал последним после голосования по вопросу о принятии Палестины в ООН. Свободных мест в зале СБ ООН почти не было, но перед его выступлением около половины присутствовавших, в основном из арабских стран, вышли из зала, передает ТАСС.

    Десятки дипломатов встали посреди заседания со своих мест и направились к двум выходам по обе стороны от «стола-подковы», передает РИА «Новости».

    Напомним, США наложили вето на подготовленный Алжиром проект резолюции СБ ООН, в котором Генассамблее ООН рекомендовалось принять Палестину в состав организации как полноправного члена.

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    19 апреля 2024, 17:16 • Новости дня
    Маск: США нанесли удар по американским «деньгам» в Иране

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Помощь США Израилю использовали для удара по американским «деньгам» в Иране, считает бизнесмен Илон Маск, об этом он заявил в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Маск отреагировал на сообщение о том, что ВВС Израиля могли нанесли удар по восьмой авиабазе ВВС Ирана, где базируются истребители F-14 производства США, передает РИА «Новости».

    «Доллары наших налогоплательщиков каким-то образом взрывают доллары наших налогоплательщиков», – пояснил свою мысль Маск.

    Напомним, Израиль нанес ракетный удар по Ирану.

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    19 апреля 2024, 09:51 • Новости дня
    Израильские ВВС атаковали аэродром на юге Сирии одновременно с ударом по Ирану

    Al Arabiya: Израильские ВВС атаковали аэродром на юге Сирии одновременно с ударом по Ирану

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самолеты израильских ВВС атаковали позиции сирийских войск в южных провинциях Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, один из ударов был нанесен по военному аэродрому Талаа, где раздалось несколько взрывов, сообщил телеканал Al Arabiya.

    По его информации, налет был совершен примерно в 03.00 по местному времени (совпадает с московским) одновременно с атакой израильских беспилотников на территорию Ирана, передает ТАСС.

    Местные источники сообщили, что в результате нападения была уничтожена радиолокационная станция, расположенная на военном объекте на шоссе между городами Корфа и Эзраа.

    Ранее американский чиновник сообщил, что Израиль атаковал объект в Иране.

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    19 апреля 2024, 10:35 • Новости дня
    Израильские СМИ об атаке по Ирану: Око за око, зуб за зуб

    JPost: Израиль не возьмет на себя ответственность за атаку по Ирану

    Tекст: Ольга Никитина

    Израильские власти не станут брать на себя ответственность за атаку по территории Ирана, пишет израильская газета The Jerusalem Post.

    «Око за око, зуб за зуб», – заявили источники издания в правительстве и в службах безопасности еврейского государства. По их словам, Израиль нанес ответный удар, так как был атакован сам, передает ТАСС.

    Тегеран называет произошедшее «взрывом на заводе», пытаясь избежать эскалации. Поэтому, по словам источников газеты, ответственность за атаку еврейское государство брать не будет.

    Источники в Израиле признаются, что не понимают, почему Пентагон раскрыл СМИ информацию о причастности еврейского государства к атаке.

    Ранее американский чиновник сообщил, что Израиль атаковал объект в Иране.

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    19 апреля 2024, 06:50 • Новости дня
    S&P понизило кредитный рейтинг Израиля

    S&P понизило кредитный рейтинг Израиля с «AA-» до «A+»

    Tекст: Антон Антонов

    Долгосрочный кредитный рейтинг Израиля изменен с «AA-» до «A+», прогноз негативный, сообщило международное рейтинговое агентство Standard & Poor's.

    Понижены как долгосрочные рейтинги в иностранной и местной валюте, так и краткосрочные (с «А-1+» до «А-1»). Указывается, что дефицит бюджета Израиля в 2024 году поднимется до 8% от ВВП, основная причина – траты на оборону. Снижение рейтинга объясняется геополитическими рисками, передает ТАСС.

    Напомним, Иран провел массированную воздушную атаку на Израиль в ответ на израильский удар по дипмиссии Ирана в Сирии. В пятницу утром, по данным СМИ, Израиль нанес ракетный удар по Ирану.

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    19 апреля 2024, 08:23 • Новости дня
    Tasnim: Спокойная обстановка сохраняется в Исфахане на фоне сообщений о работе ПВО

    Tasnim: Спокойная обстановка сохраняется в иранском Исфахане на фоне сообщений о работе ПВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спокойная обстановка сохраняется в иранском Исфахане на фоне сообщений о работе средств противовоздушной обороны, кадры из города публикует иранское агентство Tasnim.

    На кадрах видно, что движение на дорогах происходит в обычном режиме, подчеркивается, что ядерным объектам города не был нанесен ущерб.

    Как сообщил телеканал Press TV, информированные источники опровергли информацию о нападении на иранские города, в том числе на Исфахан, передает ТАСС.

    Как сообщил генерал иранской армии Сиявуш Михандуст, громкие звуки в городе были связаны со стрельбой ПВО Исфахана по подозрительным объектам, никаких повреждений нет.

    Ранее в Иране опровергли ракетные удары по территории страны.

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    19 апреля 2024, 11:15 • Новости дня
    В Иране заявили, что сбитые над Исфаханом БПЛА были запущены с территории страны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Беспилотники, сбитые средствами ПВО Ирана в небе над городом Исфаханом, были запущены с территории исламской республики, заявил представитель иранского Национального центра киберпространства Хосейн Далириан.

    Отвечая на вопрос, были ли эти дроны запущены из-за границы или внутри страны», Далириан сообщил, что дальность полета БПЛА очень невелика, несомненно его запускали изнутри, передает ТАСС.

    Ранее иранские СМИ сообщали, что ракетные удары по территории страны не наносились, силы противоракетной обороны не активировались, сбиты три беспилотника в небе над Исфаханом.

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    19 апреля 2024, 11:25 • Новости дня
    Ирак зафиксировал «неопознанные объекты» в воздушном пространстве

    Tекст: Ольга Никитина

    Министерство внутренних дел Ирака сообщило об обнаружении «неопознанных объектов» в воздушном пространстве страны.

    В то же время ведомство опровергло информацию о взрывах, которые якобы прозвучали в Ираке во время предполагаемого удара Израиля по иранской территории, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky news – Arabiya.

    Ранее американский чиновник сообщил, что Израиль атаковал объект в Иране.

    Израильские власти, по информации СМИ, не станут брать на себя ответственность за атаку по территории Ирана.

    Коментарии (0)
    19 апреля 2024, 09:24 • Новости дня
    МАГАТЭ не подтвердило удар по ядерным объектам Ирана

    Tекст: Александра Юдина

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не зарегистрировало ущерба иранским ядерным объектам после сообщений о возможном ударе Израиля.

    Таким образом, агентство подтвердило, что ущерб иранским ядерным объектам не причинен, передает ТАСС.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси при этом призвал к деэскалации напряженности и подчеркнул, что ядерные объекты не должны становиться мишенями военных действий.

    Ранее в Иране опровергли ракетные удары по территории страны.

    Напомним, СМИ сообщили, что Израиль нанес ракетный удар по Ирану, взрывы произошли в Исфахане. Другие источники заявили о «небольших неизвестных беспилотниках».

    Коментарии (0)
    19 апреля 2024, 17:48 • Новости дня
    Блинкен высказался против операции Израиля в Рафахе

    Госсекретарь США Блинкен заявил о возможности Израиля достичь целей в Газе без операции в Рафахе

    Tекст: Александра Юдина

    Израильская армия может достичь своих целей в секторе Газа без проведения крупной военной операции в городе Рафахе, выразил мнение госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По его словам, в США не поддерживают планы крупной военной операции в Рафахе, цель может быть достигнута другими способами, передает ТАСС.

    Ранее правительство Израиля утвердило оперативные планы по наземной операции в Рафахе на юге сектора Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ликвидация оставшихся батальонов ХАМАС в секторе Газа не представляется возможной без наземной операции в городе Рафахе.

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