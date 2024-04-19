Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.7 комментариев
МВФ спрогнозировал рост российской экономики
МВФ спрогнозировал рост российской экономики в 2024 году
Международный валютный фонд (МВФ) зафиксировал сильный рост российской экономики благодаря высокой экономической активности в стране, сообщил директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер на брифинге, посвященном экономическому развитию региона.
Он заявил, что МВФ в прошлом году также отмечал довольно сильный рост экономики России, передает ТАСС. Это объяснялось тем, что экономическая активность оставалась высокой, так как объемы экспорта нефти сохранялись на фоне высоких цен.
«Мы увидели восстановление объемов потребления, рынки труда устойчивы, и реальные зарплаты растут», – подчеркнул Каммер.
Эксперт МВФ добавил, что инфляция в России остается высокой, но постепенно замедляется. ЦБ России предпринял решительные меры по ужесточению денежно-кредитной политики, это должно помочь обуздать инфляционные ожидания.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подтверждал, что российская экономика продолжает расти и развиваться.