Казахстан запретил ввоз и продажу вейпов и ужесточил контроль над медициной

Tекст: Кристина Цыцура

Ввоз, производство и продажа электронных сигарет, а также ароматизаторов и жидкостей для них будут запрещены. Реклама вейпов, а также некурительных табачных изделий, изделий с нагреваемым табаком, кальяна и систем для нагрева табака станет незаконной, передает ТАСС.

За нарушение запрета предусмотрена уголовная ответственность.

Также вводится обязательное страхование профессиональной ответственности медицинских работников. Каждая медицинская организация должна будет заключить договор со страховой компанией. Создается механизм досудебного урегулирования споров между пациентами и медучреждениями.

В случае причинения вреда здоровью или жизни пациента в результате врачебной ошибки жалоба будет рассматриваться независимой экспертной комиссией. Заключение комиссии станет основанием для страховой выплаты пациенту.

Новые правила вступят в силу через 60 дней после их официального опубликования.