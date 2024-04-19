Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.7 комментариев
Президент ЦАР не исключил создания российской военной базы в стране
Президент ЦАР не исключил создания российской военной базы на востоке страны
Российская военная база может появиться в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), заявил президент страны Фостен-Арканж Туадера в интервью.
База может появиться в восточном регионе ЦАР, он находится на большом удалении, и там «много негативных сил», сказал глава центральноафриканского государства в интервью RTVI, передает ТАСС.
Такая база позволит обеспечить безопасность границ ЦАР, руководство страны проанализирует этот вопрос в ходе развития сотрудничества с Россией, добавил он.
Также в интервью он сообщал, что ЦАР направила президенту России Владимиру Путину и главе МИД Сергею Лаврову приглашения посетить страну.