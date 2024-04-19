Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.3 комментария
Подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве задержали
Столичный главк Следственного комитета сообщил о задержании мужчины, подозреваемого в убийстве москвича в ходе конфликта из-за парковочного места.
«Задержан 21-летний подозреваемый в убийстве молодого человека на юго-востоке Москвы», – сообщило ведомство, передает ТАСС.
По информации источника агентства в правоохранительных органах, фигурант был задержан за пределами Московского региона. В ближайшее время его доставят на допрос.
Суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в прокуратуре Москвы.
Напомним, преступление произошло в среду, подозреваемый напал с ножом на человека из-за перепалки о парковке на тротуаре. Пострадавший скончался в больнице. Ранее сообщалось о задержании отца и дяди предполагаемого убийцы. Установлено, что отец подозреваемого получил гражданство по фиктивному браку.