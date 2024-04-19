Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.3 комментария
Герой России рассказал о впечатлениях от участия в программе «Время героев»
Герой России Владислав Головин рассказал о своих впечатлениях от прохождения тестирования в рамках отбора на Программу «Время героев».
«Это был новый для меня опыт. Особо хочу выделить эти интересные ситуационные задачи, которые требовали принятия решения за несколько минут. Надо успеть прочитать текст, проанализировать его и выстроить порядок», – указаны его слова на сайте программы.
Владислав Головин выразил уверенность в том, что участие в этой образовательной программе станет для каждого военнослужащего очередным жизненным уроком.
«Лично для себя я уже давно определился, что учиться никогда не поздно. Данная Программа даст мне больше знаний и жизненных примеров от наставников из числа руководителей правительства, федеральных министерств, ведомств, глав регионов, руководителей госкорпораций и администрации президента. Это отличный шанс для развития управленческого потенциала, а также пополнения знаний о госслужбе с дальнейшей возможностью реализовать себя в этой сфере», – отметил он.
Говоря о своем отношении к программе «Время героев», участник отбора подчеркнул, что полностью поддерживает инициативу президента Владимира Путина.
«Для каждого участника спецоперации являются большой честью внимание и поддержка со стороны нашего президента. Создавая эту программу, нацеленную на участников и ветеранов СВО, наш президент оказал нам большую честь и доверие», – сказал Головин.
Ранее стало известно, что Путин следит за кадровой программой «Время героев».