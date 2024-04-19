Герой России рассказал о впечатлениях от участия в программе «Время героев»

Tекст: Александра Юдина

«Это был новый для меня опыт. Особо хочу выделить эти интересные ситуационные задачи, которые требовали принятия решения за несколько минут. Надо успеть прочитать текст, проанализировать его и выстроить порядок», – указаны его слова на сайте программы.

Владислав Головин выразил уверенность в том, что участие в этой образовательной программе станет для каждого военнослужащего очередным жизненным уроком.

«Лично для себя я уже давно определился, что учиться никогда не поздно. Данная Программа даст мне больше знаний и жизненных примеров от наставников из числа руководителей правительства, федеральных министерств, ведомств, глав регионов, руководителей госкорпораций и администрации президента. Это отличный шанс для развития управленческого потенциала, а также пополнения знаний о госслужбе с дальнейшей возможностью реализовать себя в этой сфере», – отметил он.

Говоря о своем отношении к программе «Время героев», участник отбора подчеркнул, что полностью поддерживает инициативу президента Владимира Путина.

«Для каждого участника спецоперации являются большой честью внимание и поддержка со стороны нашего президента. Создавая эту программу, нацеленную на участников и ветеранов СВО, наш президент оказал нам большую честь и доверие», – сказал Головин.

Ранее стало известно, что Путин следит за кадровой программой «Время героев».