  • Новость часаЛавров заявил о бессмысленности переговоров с Зеленским
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    Германский политолог: США заблокировали принятие Палестины в ООН по двум причинам
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Отопление в доме поменять нельзя, а гендер – можно

    Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Поворот России на Восток – это возвращение к истокам

    В наше время можно слышать: «И чего добилась Россия, порвав с Западом? Всего лишь заменила зависимость от Запада зависимостью от Китая». Аналогия с выбором Александра Невского очевидна.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Китай и Запад перетягивают украинский канат

    Пекин понимает, что Запад пытается обмануть и Россию, и Китай. Однако китайцы намерены использовать ситуацию, чтобы гарантировать себе место за столом переговоров по украинскому вопросу, где будут писаться правила миропорядка.

    5 комментариев
    19 апреля 2024, 13:40 • Новости дня

    Песков: Путин следит за кадровой программой «Время героев»

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин инициировал программу обучения госслужащих из числа ветеранов спецоперации на Украине, он внимательно следит за ее развитием, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, президент весьма внимательно отслеживает, как система развивается, передает ТАСС.

    Песков добавил, что механизм программы довольно быстро набирает обороты, что подтверждает большое количество проявивших заинтересованность.

    Также представитель Кремля отметил, что скорость обучения по программе «Время героев» при этом не должна вредить качеству.

    Песков подчеркнул, что назначенцев из числа выпускников программы необходимо сначала обучить.

    Ранее для кандидатов в программу «Время героев» в зоне СВО увеличили сроки тестирования.

    18 апреля 2024, 20:14 • Новости дня
    Шольц назвал число найденных НАТО для передачи Киеву систем Patriot

    Шольц: НАТО может поставить Украине шесть систем Patriot

    Шольц назвал число найденных НАТО для передачи Киеву систем Patriot
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Страны НАТО могут поставить Украине шесть систем противовоздушной обороны Patriot, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции, посвященной итогам двухдневного саммита ЕС.

    Пресс-конференция транслировалась на телеканале Phoenix. Шольц отметил, что в рамках НАТО есть возможность передать на Украину дополнительные системы Patriot. По его словам, вместе с уже поставляемой системой из Германии общее число ЗРК Patriot, которые могут быть переданы Украине, составит семь, передает РИА «Новости».

    Шольц уточнил, что во время саммита он выступил с соответствующей инициативой.

    Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса располагают достаточным количеством систем ПВО, которые можно было бы передать Украине.

    Ранее Германия подтвердила решение направить Киеву еще одну систему ПВО Patriot.

    Позже представитель командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сообщил, что точные сроки доставки на Украину зенитного ракетного комплекса Patriot, который обещала передать Киеву Германия, назвать невозможно.

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    18 апреля 2024, 17:23 • Новости дня
    ПАСЕ призвала к «деколонизации» России

    ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к «деколонизации» России

    ПАСЕ призвала к «деколонизации» России
    @ IMAGO/Kira Hofmann/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой призвала к «деколонизации» России.

    Соответствующий текст документа опубликован на сайте ПАСЕ. В резолюции говорится, что «ассамблея заявляет о необходимости действий стран Евросоюза в поддержку политических заключенных и гражданского общества в России, а также о том, что деколонизация РФ является необходимым условием установления демократии», передает «Рен-ТВ».

    Кроме того, ПАСЕ выступила за создание контактной платформы для диалога с «российскими демократическими силами».

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что стремление Запада нанести России поражение в конфликте с Украиной связано с желанием «убрать» конкурента США на нефтяных рынках. По его словам, этим они надеются ослабить Россию, вывести из числа глобальных игроков, более того – многие неправительственные организации и политические деятели заявляют о необходимости «деколонизации» России.

    Кроме того, в мае президент России Владимир Путин дал совет собирающимся в Праге политэмигрантам, которые организовывают форумы по «деколонизации России».

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    19 апреля 2024, 05:09 • Новости дня
    Израиль нанес ракетный удар по Ирану

    ABC сообщил о ракетном ударе Израиля по Ирану

    Израиль нанес ракетный удар по Ирану
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль атаковал объект в Иране, сообщил американский чиновник. Иранские СМИ сообщают о взрывах в Исфахане.

    Нанесен ракетный удар, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

    CNN со ссылкой на американского чиновника заявил, что Израиль не будет наносить удары по ядерным объектам, передает ТАСС.

    Американский чиновник не сообщил, атаковал ли Израиль объекты в Сирии и Ираке, передает Reuters.

    По данным Fars, взрывы в Исфахане могли произойти недалеко от международного аэропорта и базы армейских ВВС. Иранские силы ПВО сработали в небе над городом Исфаханом. Были слышны три взрыва. По сообщению Fars, возможной целью могла быть армейская радиолокационная станция. В нескольких офисных зданиях выбило окна. ПВО среагировала на объект, которым, предположительно, является небольшой беспилотник.

    По информации IRIB, «ряд сообщений указывает, что в воздушном пространстве провинции Исфахан были атакованы несколько небольших неизвестных беспилотников».

    Fox News указывает, что Израиль нанес «ограниченный» удар. Tasnim подчеркивает, что ядерные объекты в иранской провинции находятся в полной безопасности. Сообщается, что Иран приостановил полеты над рядом городов.

    Израиль в четверг уведомил США о намерении нанести удар по Ирану в ближайшие 24–48 часов, сообщило Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

    IRNA сообщает, что «вслед за информацией о том, что звук взрыва был слышен на западе Тебриза и в районе Вади-е Рахмат, согласно данным корреспондентов IRNA, выяснилось, что ПВО Тебриза открыла огонь, выявив подозрительный объект». Взрывов в городе не произошло, в Тебризе сохраняется спокойная обстановка.

    Напомним, в ночь на 14 апреля Иран провел массированную воздушную атаку на Израиль в ответ на израильский удар по дипмиссии Ирана в Сирии. Западные союзники Израиля призывали его не предпринимать действий, способных расширить конфликт.

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    18 апреля 2024, 20:37 • Новости дня
    Панда Катюша ранила сотрудника Московского зоопарка
    Панда Катюша ранила сотрудника Московского зоопарка
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Московском зоопарке панда Катюша во время игры расцарапала руку и живот сотрудника, сообщила директор зоосада Светлана Акулова.

    В своем Telegram-канале она поделилась фото, на котором кипер показывает полученные раны. «Многие спрашивают, почему мы не тискаем Катюшу. Вот потому и не тискаем. Она просто играла, но ее игры уже опасны», – написала Акулова.

    Ранее сообщалось, что панда Катюша впервые вышла к посетителям Московского зоопарка. 8 марта панду переселили в большой вольер на территории павильона «Фауна Китая». 9 апреля панда Катюша сбежала из своего вольера.

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    18 апреля 2024, 21:28 • Новости дня
    Госдеп раскрыл позицию США по принятию Палестины в ООН

    США не поддержат резолюцию по принятию Палестины в члены ООН

    Госдеп раскрыл позицию США по принятию Палестины в ООН
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    США выступают против проекта резолюции Совбеза ООН по принятию Палестины в полноправные члены организации, заявил замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

    «США намерены проголосовать против предложенного проекта резолюции СБ ООН», – передает ТАСС его слова.

    Также Пател заявил, что Вашингтон предостерегает ООН от преждевременных действий, которые никак не помогут Палестине обрести государственность.

    Россия ранее призвала Совбез ООН проголосовать за членство Палестины в организации.


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    19 апреля 2024, 08:40 • Новости дня
    У подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки изъята большая сумма денег

    У подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве изъяты 44 млн рублей и 300 тыс. долларов

    У подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки изъята большая сумма денег
    @ t.me/skmoscowgsu

    Tекст: Александра Юдина

    В рамках расследования дела об убийстве молодого человека на юго-востоке Москвы следователи столичного СК провели обыск в квартире подозреваемого.

    В Telegram-канале столичного СК указано, что в ходе ночного обыска были обнаружены и изъяты крупные суммы наличных денег – более 44 млн рублей и 300 тыс. долларов.

    Следствию предстоит установить происхождение этих средств, а также законность их получения и оборота.

    В данный момент следователи продолжают работу по расследованию преступления.

    Накануне в Москве произошло убийство из-за замечания о парковке. Подозреваемый напал с ножом на человека из-за перепалки о парковке на тротуаре. Пострадавший умер позже в больнице. Нападавший оказался жителем Закавказья. Как сообщали в ГСУ СК по Москве, по этому делу задержаны отец и друг подозреваемого.

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    18 апреля 2024, 20:55 • Новости дня
    Трубопровод взорвался в Харьковской области
    Трубопровод взорвался в Харьковской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Взрыв прогремел в Харьковской области, пострадал газовый трубопровод, сообщило издание «Страна».

    По данным СМИ, в радиусе 40 метров от места взрыва плавится асфальт, высота столба пламени достигает 70 метров, передает ТАСС.


    О причинах происшествия и местоположении трубопровода не сообщается.

    Ранее сообщалось, что на Украине произошел взрыв в многоэтажном доме после того, как мужчина выстрелил из гранатомета.

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    19 апреля 2024, 01:26 • Новости дня
    Небензя заявил о практически полной изоляции США

    Небензя обвинил Вашингтон в попытке сломить волю палестинцев и заявил о практически полной изоляции США

    Небензя заявил о практически полной изоляции США
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США, пытаясь сломить волю палестинцев, оказались практически в полной изоляции, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя результаты голосования в СБ по проекту резолюции о принятии Палестины во всемирную организацию.

    Небензя упрекнул США в готовности «до последнего закрывать глаза на преступления» Израиля в отношении мирных жителей Газы. По его мнению, это делается, чтобы «сломать волю палестинцев, заставить их безоговорочно подчиниться оккупирующей державе», передает ТАСС.

    Он указал, что страданиям палестинцев сочувствуют по всему миру, в том числе в государствах, которые поставляют оружие Израилю – «все громче звучат голоса сторонников запрета таких поставок».

    «Результаты голосования, когда Вашингтон остался практически в полной изоляции, говорят сами за себя», – сказал Небензя, посчитав действия США «бесплодной попыткой остановить неумолимый ход истории». По его словам, политика США – «прямой путь к дальнейшему скатыванию в пучину войны» на Ближнем Востоке. Небензя заявил: «История вам этого не простит».

    Первый заместитель постпреда Дмитрий Полянский заявил: «Исторический момент. Совет Безопасности ООН проголосовал по членству Палестины в ООН: 12 – за, 2 – воздержались (Великобритания, Швейцария). Один постоянный член СБ ООН против: США применили вето».

    Он раскритиковал объяснения США причин блокирования резолюции: «Сбивчиво объясняли, что не время и что сначала нужна нормализация отношений Израиля с арабскими соседями». Полянский считает, что объяснения «выглядели жалко».

    Кроме того, постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун заявил, что принятие Палестины в качестве полноправного члена ООН сейчас актуально как никогда.

    Алжир пообещал, что вернется к вопросу полноправного членства Палестины во всемирной организации.

    Напомним, США наложили вето на подготовленный Алжиром проект резолюции СБ ООН, в котором Генассамблее ООН рекомендовалось принять Палестину в состав организации как полноправного члена.

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    18 апреля 2024, 19:56 • Новости дня
    За подготовку покушения на Зеленского задержали поляка

    СБУ заявила о предотвращении покушения на Зеленского

    За подготовку покушения на Зеленского задержали поляка
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что на украинского лидера Владимира Зеленского якобы готовилось покушение, которое удалось предотвратить совместно с правоохранительными органами Польши.

    «По результатам тесного взаимодействия Службы безопасности [Украины], офиса генерального прокурора Украины и органов правопорядка Польши задержан гражданин Польши», – сообщила СБУ в Telegram-канале, передает ТАСС.

    В сообщении говорится, что задержанный якобы имеет связи с Россией. Следствие полагает, что он намеревался собрать информацию о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка для помощи в организации покушения.

    По данным СБУ, польская прокуратура взяла задержанного под стражу, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Сбор или хранение сведений, передача которых может нанести ущерб Республике Польша» польского Уголовного кодекса.

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    18 апреля 2024, 13:59 • Новости дня
    Подозреваемый в убийстве из-за парковки в Москве оказался жителем Закавказья
    Подозреваемый в убийстве из-за парковки в Москве оказался жителем Закавказья
    @ t.me/moscowproc

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Устанавливается законность пребывания в российской столице жителя одной из стран Закавказья Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве мужчины в ходе конфликта из-за парковочного места, сообщил источник в правоохранительных органах.

    По предварительным данным, регистрация в Москве у Аббасова отсутствовала, сказал собеседник ТАСС.

    Отмечается, что он мог скрыться с места на белой иномарке, из-за парковки которой начался конфликт.

    Ранее ГСУ СК по Москве сообщал, что установлена личность мужчины, подозреваемого в убийстве человека из-за парковочного места. Источник в правоохранительных органах сообщал, что подозреваемый является иностранным гражданином.

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    18 апреля 2024, 14:25 • Новости дня
    Российские войска поразили пункт командования ВСУ «Север»
    Российские войска поразили пункт командования ВСУ «Север»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили пункт командования украинских вооруженных сил «Север», склад боеприпасов украинской оперативно-тактической группировки «Донецк», сообщило Минобороны России.

    Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили пункт управления командования ВСУ «Север», две пусковых установки с радиолокатором подсвета и наведения ЗРК С-300, склад боеприпасов группировки «Донецк», склады вооружения и топлива 101-й бригады теробороны, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 251 украинский дрон, две тактических ракеты «Точка-У» и 33 снаряда чешской РСЗО Vampire.

    С начала СВО уничтожено 583 самолета, 270 вертолетов, 21 734 дрона, 504 ЗРК, 15 801 танк и другие бронемашины, 1267 машин РСЗО, 8945 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    18 апреля 2024, 19:53 • Новости дня
    Генерал МВД дал совет, как прекращать бытовые конфликты

    Генерал МВД Ворожцов дал рекомендации, как вести себя с незнакомцами при возникновении бытовых конфликтов

    Генерал МВД дал совет, как прекращать бытовые конфликты
    @ t.me/moscowproc

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Делая замечание нарушителю, необходимо максимально постараться не доводить ситуацию до прямого конфликта, а тем более до физического взаимодействия, потому что любой, даже самый законопослушный водитель может нарваться на неадекватного человека», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов, комментируя убийство мужчины в ходе конфликта из-за парковочного места в Москве.

    «Практика возникновения конфликтов в местах парковки автотранспорта, к сожалению, достаточно значительна и латентна одновременно. Даже по внешнему наблюдению эти случаи довольно часты, но, к счастью, в большинстве своем они не выходят за рамки словесных перепалок, оскорблений, поэтому до обращения в правоохранительные органы мало когда дело доходит», – говорит Ворожцов, поясняя, что четкой статистики по этому вопросу нет. 

    По словам собеседника, во многих российских регионах, в первую очередь в таких крупных городах, как Москва, вопросы парковки и парковочных мест в полной мере не урегулированы. Более того, жители многоэтажек очень часто сталкиваются с ситуацией, когда придомовая парковка полностью заполнена. А поэтому случается, что водители нарушают правила парковки, что нередко приводит к конфликтам с прохожими, соседями или другими владельцами автотранспорта. Сейчас нет эффективного органа, который мог бы тут же повлиять на нарушителя правил дорожного движения, например, после соответствующей жалобы наблюдающего за теми, кто неправильно паркуется.

    «Поэтому, делая замечание нарушителю, необходимо максимально постараться не доводить ситуацию до прямого конфликта, а тем более до физического взаимодействия, потому что любой, даже самый законопослушный человек может нарваться на неадекватного гражданина. Соответственно, речь должна быть спокойная, вежливая, а в случае обострения ситуации разговор следует немедленно закончить», – рекомендует генерал-майор полиции.

    Он подчеркивает, что в крупных городах от 7 до 12% граждан имеют определенные особенности психологической и психиатрической регуляции поведения. Поэтому стоит держать в голове, что каждый десятый незнакомец может оказаться психически неуравновешенным человеком, способным нанести телесные повреждения.

    Напомним, на юго-востоке Москвы 17 апреля мужчина припарковал автомобиль на тротуаре у дома, из-за чего другой мужчина решил сделать замечание, в результате завязался конфликт. В итоге один из участников ссоры нанес своему сопернику не менее одного удара ножом и сбежал. Пострадавший скончался от полученных повреждений в больнице.

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    18 апреля 2024, 14:52 • Новости дня
    Иран пригрозил ударом по израильским ядерным объектам
    Иран пригрозил ударом по израильским ядерным объектам
    @ Morteza Nikoubazl/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран может пересмотреть заявленную им ранее ядерную политику на фоне угрозы агрессии Израиля, заявил командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов.

    «Угроза со стороны Израиля ядерным объектам Ирана позволяет пересмотреть и отклониться Ирану от заявленной им ядерной доктрины и политики», – приводит его слова агентство Tasnim, передает РИА «Новости».

    В КСИР также заявили, что Ирану известно местоположение «всех ядерных объектов Израиля» и он готов мгновенно атаковать их в случае агрессии Тель-Авива.

    Ранее бывший советник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон призвал Израиль уничтожить иранскую программу ядерного оружия.

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    19 апреля 2024, 09:03 • Новости дня
    В Часовом Яре уничтожен укрепрайон ВСУ с иностранными наемниками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Укрепрайон украинских войск, в котором находились, предположительно, иностранные наемники, уничтожен в Часовом Яре, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВКС России в Часовом Яре уничтожили укрепрайон ВСУ, находившийся далеко от первой линии обороны, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что, предположительно, в числе личного состава были и иностранные наемники.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что дополнительные силы ВСУ прибыли в Часов Яр для удержания одного из ключевых районов в обороне города.

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    18 апреля 2024, 20:20 • Новости дня
    Онуфриенко: ВСУ не станут размещать F-16 в Староконстантинове

    Военный аналитик назвал возможные цели удара ВС России по аэродромам в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях

    Онуфриенко: ВСУ не станут размещать F-16 в Староконстантинове
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Истребители F-16, в случае их поставок на Украину, не будут размещать на аэродроме в Староконстантинове, поскольку, как показывают нынешние удары, российские войска могут до него дотянуться, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ВС России ударили по аэродромам в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

    «ВС России регулярно наносят удары по военным аэродромам Украины. Выбор цели и времени зависит от того, какими разведданными располагает наше Минобороны», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он не исключил, что на территории аэродромов в пригороде Староконстантинова и в Коломые было зафиксировано сосредоточение сил и техники противника.

    Вместе с тем собеседник усомнился, что площадки готовили для размещения там F-16. Несмотря на то, что местный аэродром еще в 2021 году был переоборудован под стандарты НАТО, он вряд ли может стать местом базирования американских истребителей, поскольку, как показывают нынешние удары, российские войска могут до них дотянуться. «Я думаю, что истребители, в случае их поставок на Украину, будут располагаться вблизи западноукраинской границы, прежде всего в Закарпатье», – считает Онуфриенко.

    При этом спикер допускает, что украинское командование рассматривало площадку в Староконстантинове в качестве аэродрома подскока для F-16.

    Ранее ВС России нанесли удар в районе военного аэродрома в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области Украины, а также по аэродрому в Ивано-Франковской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, площадки готовили для принятия американских истребителей F-16.

    «В Староконстантинове в направлении аэродрома прилет, был очень мощный взрыв», – цитирует его РИА «Новости». Российские войска не первый раз наносят удар по этой цели. Один из прилетов был зафиксирован в марте. В начале апреля российские военные также ударили по объекту. Тогда сообщалось, что, возможно, было попадание по месту расположения западных и украинских военных летчиков. В районе военного аэродрома расположены электрическая подстанция, бомбовый склад, полигон, железобетонный и асфальтовый заводы.

    Лебедев уточнил, что также в ночь на 18 апреля российские войска нанесли удар по аэродрому в городе Коломыя в Ивано-Франковской области, в результате чего произошла детонация, а через несколько минут взрывы прогремели в Ивано-Франковске, где под удар попали военные склады. «Потом было три прилета в город Ивано-Франковск, недалеко от центра. Один из прилетов попал в расположение военных. Свидетели пишут о множестве скорых и о том, что кварталы почти сразу оцепили», – отметил координатор.

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    Латвия провоцирует этнические чистки русских в Совете Европе

    Сотрудники аппарата Совета Европы (СЕ) с российскими паспортами должны быть уволены, потому что якобы дискредитируют эту структуру. Об этом заявила министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере на встрече с генсеком СЕ. В России Либиня-Эгнере объявлена в розыск по делу об уничтожении советских памятников в Прибалтике. Эксперты говорят, что подобные предложения министра не только противозаконны, но и копируют методы нацистов. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Операция по спасению Майи Санду

      В октябре в Молдавии пройдет референдум, на котором гражданам предложат внести изменения в конституцию, подрывающие молдавский суверенитет, и определиться со вступлением в ЕС. По сути, этот плебисцит – операция по спасению президента Майи Санду, которая очень нужна и Киеву, и НАТО.

    • Как Китай унизил Шольца

      Канцлер Германии Олаф Шольц завершил трехдневный визит в Китай, который начался для него с унижения в аэропорту, а закончился переговорами с председателем Си Цзиньпином. Си явно не внял доводам Шольца по теме конфликта с Россией. Впрочем, эта тема для канцлера была лишь прикрытием: ему нужно другое.

    • Макрон хочет от России не того перемирия

      Президент Франции Эммануэль Макрон добивается того, чтобы на период Олимпиады в Париже бои на Украине прекратились. За помощью в этом деле он планирует обратиться к председателю Китая Си Цзиньпину. Пафос у логики Макрона вроде как благородный, однако прислушиваться к нему не нужно.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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