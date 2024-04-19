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    Пекин понимает, что Запад пытается обмануть и Россию, и Китай. Однако китайцы намерены использовать ситуацию, чтобы гарантировать себе место за столом переговоров по украинскому вопросу, где будут писаться правила миропорядка.

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    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Вторая мировая война продолжается

    Диверсии, саботаж, радикализм – стандартные методы Запада в борьбе против нашей страны, которую в ходе холодной войны он использовал на полную катушку и продолжает использовать сейчас.

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    19 апреля 2024, 11:15 • Новости дня

    В Иране заявили, что сбитые над Исфаханом БПЛА были запущены с территории страны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Беспилотники, сбитые средствами ПВО Ирана в небе над городом Исфаханом, были запущены с территории исламской республики, заявил представитель иранского Национального центра киберпространства Хосейн Далириан.

    Отвечая на вопрос, были ли эти дроны запущены из-за границы или внутри страны», Далириан сообщил, что дальность полета БПЛА очень невелика, несомненно его запускали изнутри, передает ТАСС.

    Ранее иранские СМИ сообщали, что ракетные удары по территории страны не наносились, силы противоракетной обороны не активировались, сбиты три беспилотника в небе над Исфаханом.

    19 апреля 2024, 05:09 • Новости дня
    Израиль нанес ракетный удар по Ирану

    ABC сообщил о ракетном ударе Израиля по Ирану

    Израиль нанес ракетный удар по Ирану
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль атаковал объект в Иране, сообщил американский чиновник. Иранские СМИ сообщают о взрывах в Исфахане.

    Нанесен ракетный удар, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

    CNN со ссылкой на американского чиновника заявил, что Израиль не будет наносить удары по ядерным объектам, передает ТАСС.

    Американский чиновник не сообщил, атаковал ли Израиль объекты в Сирии и Ираке, передает Reuters.

    По данным Fars, взрывы в Исфахане могли произойти недалеко от международного аэропорта и базы армейских ВВС. Иранские силы ПВО сработали в небе над городом Исфаханом. Были слышны три взрыва. По сообщению Fars, возможной целью могла быть армейская радиолокационная станция. В нескольких офисных зданиях выбило окна. ПВО среагировала на объект, которым, предположительно, является небольшой беспилотник.

    По информации IRIB, «ряд сообщений указывает, что в воздушном пространстве провинции Исфахан были атакованы несколько небольших неизвестных беспилотников».

    Fox News указывает, что Израиль нанес «ограниченный» удар. Tasnim подчеркивает, что ядерные объекты в иранской провинции находятся в полной безопасности. Сообщается, что Иран приостановил полеты над рядом городов.

    Израиль в четверг уведомил США о намерении нанести удар по Ирану в ближайшие 24–48 часов, сообщило Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

    IRNA сообщает, что «вслед за информацией о том, что звук взрыва был слышен на западе Тебриза и в районе Вади-е Рахмат, согласно данным корреспондентов IRNA, выяснилось, что ПВО Тебриза открыла огонь, выявив подозрительный объект». Взрывов в городе не произошло, в Тебризе сохраняется спокойная обстановка.

    Напомним, в ночь на 14 апреля Иран провел массированную воздушную атаку на Израиль в ответ на израильский удар по дипмиссии Ирана в Сирии. Западные союзники Израиля призывали его не предпринимать действий, способных расширить конфликт.

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    18 апреля 2024, 14:52 • Новости дня
    Иран пригрозил ударом по израильским ядерным объектам
    Иран пригрозил ударом по израильским ядерным объектам
    @ Morteza Nikoubazl/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран может пересмотреть заявленную им ранее ядерную политику на фоне угрозы агрессии Израиля, заявил командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов.

    «Угроза со стороны Израиля ядерным объектам Ирана позволяет пересмотреть и отклониться Ирану от заявленной им ядерной доктрины и политики», – приводит его слова агентство Tasnim, передает РИА «Новости».

    В КСИР также заявили, что Ирану известно местоположение «всех ядерных объектов Израиля» и он готов мгновенно атаковать их в случае агрессии Тель-Авива.

    Ранее бывший советник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон призвал Израиль уничтожить иранскую программу ядерного оружия.

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    19 апреля 2024, 07:00 • Новости дня
    В Иране опровергли ракетные удары по территории страны

    Tasnim заявило, что ракетных ударов по территории Ирана не зафиксировано

    В Иране опровергли ракетные удары по территории страны
    @ Carsten Reisinger/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иранские агентства заявляют, что ракетные удары по территории страны не наносились, силы противоракетной обороны не активировались, сбиты три беспилотника в небе над Исфаханом.

    Об этом заявили Tasnim и IRNA, передает ТАСС.

    Reuters со ссылкой на иранского чиновника сообщает, что при атаке по Ирану ракеты не использовались, а звуки взрывов стали следствием работы ПВО, передает РИА «Новости».

    По данным СМИ, беспилотники заметили над Исфаханом около 03.00 (02.30 мск), после чего ПВО «уничтожила их в небе». Позднее источники в военном командовании Ирана сообщили, что беспилотники «летели на пониженной высоте, и огонь по ним велся обычными зенитными средствами, а не системами противовоздушной обороны».

    Иранские власти также сообщили, что нефтяные объекты в провинции Тебриз на северо-западе страны не пострадали во время атаки беспилотных летательных аппаратов.

    Напомним, СМИ сообщили, что Израиль нанес ракетный удар по Ирану, взрывы произошли в Исфахане. Другие источники заявили о «небольших неизвестных беспилотниках».

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    17 апреля 2024, 21:39 • Новости дня
    Израиль отложил удар по Ирану

    Axios: Израиль планировал нанести удар по Ирану в понедельник

    Израиль отложил удар по Ирану
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Тель-Авиве планировали нанести удар по Ирану вечером 15 апреля, но передумали, пишет Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.

    Как сообщил Axios источник в вашингтонской администрации, Израиль уведомил о своем решении США, однако неизвестно, «по какой причине и насколько это могло быть приближено к реальной атаке», передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на 14 апреля Иран провел массированную воздушную атаку на Израиль. Удар Ирана по Израилю назвали крупнейшей атакой дронов в истории.

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    16 апреля 2024, 20:15 • Новости дня
    Эрдоган обвинил Израиль в провокациях

    Эрдоган обвинил Израиль в провокациях для распространения конфликта в Газе на весь регион

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израиль использует провокации, чтобы распространить конфликт в Газе на весь Ближний Восток, об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

    Он отметил, что атака Ирана на Израиль стала следствием двойных стандартов Запада. Также она продемонстрировала, что вероятность более широкомасштабной войны в регионе не так далека, передает ТАСС.

    Эрдоган обвинил Тель-Авив в провокациях. По словам турецкого лидера, атака Израиля на посольство Ирана в Сирии, осуществленная в нарушение международного права, стала последней каплей.

    Между тем ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран ведет «полномасштабную кампанию агрессии», угрожающую всему региону.

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    16 апреля 2024, 21:34 • Новости дня
    В Белом доме заявили о нежелании Байдена войны с Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава США Джо Байден не хочет войны с Ираном и углубления конфликта на Ближнем Востоке, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    На брифинге Кирби подчеркнул, что Байден уже заявлял, что не хочет войны с Ираном, передает ТАСС.

    По его словам, успешное отражение Израилем ударов «демонстрирует, насколько он силен, а также то, что (атака) Ирана полностью провалилась».

    Напомним, по данным американских СМИ, президент США Джо Байден дал понять главе правительства Израиля Биньямину Нетаньяху, что американские войска не станут участвовать в наступательных операциях против Ирана.

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    17 апреля 2024, 06:33 • Новости дня
    Палата представителей Конгресса США одобрила бессрочный режим санкций против Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий бессрочное действие закона о санкциях против Ирана.

    Документ поддержали 407 законодателей, против выступили 16 конгрессменов, передает ТАСС.

    Отмечается, что законопроект направлен на продление действия Закона о санкциях в отношении Ирана (ISA) от 1996 года, срок действия которого истекает в 2026 году.

    ISA, в частности, позволяет президенту США вводить санкции против различных секторов иранской экономики, включая энергетику, с целью предотвращения разработки ядерного оружия.

    Кроме продления ISA, Палата представителей также одобрила ряд других инициатив, направленных на усиление давления на Иран.

    Один из законопроектов предусматривает введение дополнительных ограничений на экспорт и реэкспорт в Иран товаров и технологий производства США, которые могут быть использованы для разработки ракет и беспилотников.

    Другая инициатива требует от президента ввести нормы, предотвращающие использование гуманитарных исключений в санкционном режиме против Ирана для «поддержки международного терроризма или распространения оружия массового уничтожения».

    Также в понедельник Палата представителей одобрила законопроект, который позволяет вводить санкции против китайских финансовых институтов за покупку энергоносителей из Ирана.

    Одобренные Палатой представителей законопроекты поступят на рассмотрение Сената.

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США в ближайшие дни введут дополнительные санкции против Ирана в связи с ракетным ударом по Израилю.

    В заявлении Салливана говорится, что новые санкции будут направлены против иранских программ по разработке ракет и беспилотников, а также компаний, сотрудничающих с Корпусом стражей исламской революции и Министерством обороны ИРИ.

    Отмечается, что Вашингтон рассчитывает на присоединение к санкциям союзников и партнеров США.

    Ранее сообщалось, что США ограничили передвижение главы МИД Ирана в Нью-Йорке во время саммита ООН.


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    17 апреля 2024, 03:29 • Новости дня
    США анонсировали новые санкции против Ирана из-за атаки на Израиль

    Tекст: Денис Тельманов

    США в ближайшие дни введут дополнительные санкции против Ирана в связи с ракетным ударом по Израилю, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

    В заявлении Салливана говорится, что новые санкции будут направлены против иранских программ по разработке ракет и беспилотников, а также компаний, сотрудничающих с Корпусом стражей исламской революции и Министерством обороны ИРИ, сообщает ТАСС.

    Отмечается, что Вашингтон рассчитывает на присоединение к санкциям союзников и партнеров США.

    «Давление продолжится», – заявил Салливан.

    Он добавил, что за последние три года под санкции США в отношении Ирана попали свыше 600 физических и юридических лиц.

    Напомним, что 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на «многочисленные преступления», в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске.

    Ранее сообщалось, что США ограничили передвижение главы МИД Ирана в Нью-Йорке во время саммита ООН.

    Передвижение иранской делегации и самого министра было ограничено несколькими кварталами вокруг штаб-квартиры ООН, здания иранской миссии при всемирной организации и резиденции постоянного представителя Ирана при ООН

    Также иранским дипломатам был предоставлен доступ к нескольким кварталам в районе Лонг-Айленд-Сити и возможность проезда в международный аэропорт имени Джона Кеннеди (JFK) по определенному маршруту.

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    16 апреля 2024, 17:28 • Новости дня
    МИД: Иран не будет препятствовать возвращению российского моряка

    В МИД сообщили об ответе Ирана по поводу возвращения российского моряка Колчанова

    Tекст: Кристина Цыцура

    Иранская сторона не имеет претензий к российскому моряку Тимофею Колчанову, находящемуся на задержанном коммерческом судне MSC Aries, сообщили в МИД России.

    Иран не будет препятствовать его возвращению в Россию, передает ТАСС слова представителя МИД РФ Марии Захаровой.

    По данным властей Ирана, на MSC Aries находится российский гражданин Тимофей Колчанов. В ближайшее время к моряку обеспечат консульский доступ.

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    18 апреля 2024, 05:23 • Новости дня
    В США усомнились в ударе Израиля по Ирану до праздника Песах

    ABC заявил о сомнениях в Вашингтоне относительно удара Израиля по Ирану до праздника Песах

    Tекст: Антон Антонов

    Вероятно, Израиль не станет атаковать Иран до иудейского праздника Песах (22 апреля – 30 апреля), заявил американский чиновник.

    Чиновник признал, что ситуация может измениться. По его словам, власти Ирана сохраняют повышенную готовность, некоторые руководители страны укрылись «в убежищах и подземных объектах», передает ТАСС со ссылкой на ABC.

    Напомним, СМИ со ссылкой на американских и израильских чиновников сообщали, что Израиль собирался нанести удар по Ирану вечером 15 апреля, но отложил атаку.

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    16 апреля 2024, 16:04 • Новости дня
    Путин и Раиси обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке

    Tекст: Ольга Иванова

    По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, сообщила пресс-служба Кремля.

    Они обсудили обострившуюся обстановку на Ближнем Востоке после осуществленного Израилем авиаудара по иранскому дипломатическому представительству в Дамаске и предпринятых Ираном ответных мер, говорится на сайте Кремля.

    Путин выразил надежду, что все стороны проявят разумную сдержанность и не допустят нового витка конфронтации. В свою очередь Раиси отметил, что действия Ирана были вынужденными и носили ограниченный характер.

    С обеих сторон констатировано, что первопричиной нынешних событий на Ближнем Востоке является нерешенность палестино-израильского конфликта, подтверждены принципиальные подходы России и Ирана в пользу немедленного прекращения огня в секторе Газа.

    Ранее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что Иран имел право нанести ответный удар по Израилю, так как израильская армия осуществила нападение на иранское консульство в Сирии.

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    16 апреля 2024, 16:20 • Новости дня
    Путин и Раиси отметили развитие сотрудничества России и Ирана

    Путин и Раиси обсудили по телефону развитие сотрудничества России и Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси в ходе телефонного разговора обсудили расширение совместных инфраструктурных проектов и взаимодействие в других областях Москвы и Тегерана, сообщили в Кремле.

    Путин и Раиси обменялись мнениями по актуальным вопросам российско-иранских отношений, развитию двустороннего сотрудничества в различных областях, следует из сообщения на сайте Кремля.

    Также Путин поздравил Раиси и всех мусульман Ирана с окончанием священного месяца Рамадан и отмечавшимся праздником Ураза-байрам.

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    17 апреля 2024, 13:51 • Новости дня
    Пескова спросили, уведомлял ли Иран Россию об атаке на Израиль

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не прокомментировал сообщения о том, уведомила ли иранская сторона российскую о планируемых атаках на Израиль.

    «Здесь я ничего не могу вам сказать», – цитирует Пескова ТАСС.

    При этом представитель Кремля отмечал, что в разрастании конфликта не заинтересованы ни Израиль, ни Иран, это также не соответствует интересам всего Ближнего Востока.

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    17 апреля 2024, 13:29 • Новости дня
    Песков: Разрастание конфликта не отвечает интересам ни Ирана, ни Израиля

    Tекст: Ольга Никитина

    В разрастании конфликта не заинтересованы ни Израиль, ни Иран, ни весь регион в целом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Конфликт Ирана и Израиля вряд ли можно назвать косвенным, отметил Песков, комментируя высказывания о начале «прямого конфликта» между двумя этими странами. «Когда уничтожается консульство одной страны, тоже вряд ли можно назвать косвенным конфликтом», – приводит его слова ТАСС.

    Россия продолжает конструктивные рабочие контакты с Тегераном и имеет контакты с Израилем, которые также носят конструктивный характер, отметил представитель Кремля. Ведется диалог о необходимости скорейшей деэскалации, сообщил он.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Совет Безопасности ООН должен работать так, чтобы предотвратить дальнейшие эскалацию обстановки на Ближнем Востоке.

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    19 апреля 2024, 10:35 • Новости дня
    Израильские СМИ об атаке по Ирану: Око за око, зуб за зуб

    JPost: Израиль не возьмет на себя ответственность за атаку по Ирану

    Tекст: Ольга Никитина

    Израильские власти не станут брать на себя ответственность за атаку по территории Ирана, пишет израильская газета The Jerusalem Post.

    «Око за око, зуб за зуб», – заявили источники издания в правительстве и в службах безопасности еврейского государства. По их словам, Израиль нанес ответный удар, так как был атакован сам, передает ТАСС.

    Тегеран называет произошедшее «взрывом на заводе», пытаясь избежать эскалации. Поэтому, по словам источников газеты, ответственность за атаку еврейское государство брать не будет.

    Источники в Израиле признаются, что не понимают, почему Пентагон раскрыл СМИ информацию о причастности еврейского государства к атаке.

    Ранее американский чиновник сообщил, что Израиль атаковал объект в Иране.

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