Пекин понимает, что Запад пытается обмануть и Россию, и Китай. Однако китайцы намерены использовать ситуацию, чтобы гарантировать себе место за столом переговоров по украинскому вопросу, где будут писаться правила миропорядка.3 комментария
Захарова: Следы в ходе расследования теракта в «Крокусе» ведут на Украину
Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге 18 апреля заявила, что следствие по теракту в «Крокус Сити Холле» 22 марта продолжается, и полученные данные указывают на причастность к нему Украины.
«Наши правоохранительные органы, руководство соответствующих структур заявили о том, что следы ведут, к сожалению, на Украину», – приводит ее слова ТАСС.
Она подчеркнула, что преждевременные заявления США о раскрытии преступления и указание на ИГИЛ* («Исламское государство*», запрещено в РФ) «только уводят от реальных событий».
Захарова напомнила слова президента Владимир Путина о том, что расследование должно быть тщательным и деполитизированным.
«Мы комментируем все материалы, которые получаем от правоохранительных органов, как это мы делаем и сегодня», – добавила дипломат, призвав «дожидаться официальной информации от следствия».
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявлял, что следствие подтвердило связь непосредственных исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» с националистами на Украине.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ