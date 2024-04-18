Львова-Белова посетила детский социальный приют в ДНР

Tекст: Александра Юдина

На сайте уполномоченного при президенте по правам ребенка указано, что в ходе поездки омбудсмен встретилась с участниками спецоперации, бойцам была передана гуманитарная помощь: рюкзаки, укомплектованные сухпайками и предметами первой необходимости, бензогенераторы.

В Год семьи уполномоченный при президенте по правам ребенка учредила нагрудный знак «Защитник семьи и детей». Детский омбудсмен вручила первые знаки двум военнослужащим из ДНР. Екатерина и Роман спасли детей и семьи с детьми в зоне боевых действий.

«Очень ценно, что нагрудный знак впервые вручается здесь. Уверена, наша награда найдет еще не одного героя. И это станет новой доброй традицией института уполномоченных по правам ребенка», – отметила Львова-Белова.

В центре знака «Защитник семьи и детей» – росток с тремя лепестками, символ растущего ребенка. Он окружен тремя кольцами защиты, на них выгравированы главные ценности детства, среди которых семья, любовь, доверие, развитие, безопасность, Родина.

Также Львова-Белова вместе с командой посетила детский социальный приют в Енакиево.

«Основная задача в этот приезд – выяснить, почему дети находятся в учреждении и как помочь их семьям, чтобы ребята были дома, со своими родителями. В наш приезд мы рассказываем коллегам о способах поддержки семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Задача – найти решения там, где, как кажется, их нет. Работа ведется на территории всех наших четырех регионов, и с декабря 82 ребенка удалось передать в семью, в основном родную», – рассказала она.

Уполномоченный также привезла в приют наборы для творчества, игрушки, детские рюкзаки.

Кроме того, Львова-Белова совместно с благотворительным фондом «Страна для детей» передала гуманитарную помощь семьям с детьми в Новолуганском. Жители поселка получили продукты и детские рюкзаки с подарками. В раздаче наборов приняли участие и волонтеры «Гуманитарного добровольческого корпуса» из Ханты-Мансийского округа – Югры.

Кроме того, уполномоченный собрала заявки от семей, которым нужна помощь с ремонтом жилья, а также предложила содействие в организации отдыха.

«Повстречались с семьями с детьми. Ситуация критическая: нет света, воды, дома разрушены, но люди любят свою землю, остаются и восстанавливают ее. Договорились отвезти детей с родителями на 21 день в санаторий, пока будут вестись работы по восстановлению домов», – подчеркнула детский омбудсмен.

Еще одним пунктом программы Львовой-Беловой стало посещение Республиканского травматологического центра Минздрава ДНР в Донецке. Уполномоченный по традиции привезла подарки всем пациентам детского отделения.

В Мариуполе детский омбудсмен посетила СИЗО, где пообщалась с четырьмя подростками, находящимися под следствием, и ознакомилась с условиями их содержания.