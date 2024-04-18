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Львова-Белова посетила детский социальный приют в ДНР
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова посетила с рабочей поездкой ДНР, в ходе которой встретилась с участниками спецоперации, привезла гуманитарную помощь для семей с детьми в поселок Новолуганское, а также посетила детский социальный приют в городе Енакиево.
На сайте уполномоченного при президенте по правам ребенка указано, что в ходе поездки омбудсмен встретилась с участниками спецоперации, бойцам была передана гуманитарная помощь: рюкзаки, укомплектованные сухпайками и предметами первой необходимости, бензогенераторы.
В Год семьи уполномоченный при президенте по правам ребенка учредила нагрудный знак «Защитник семьи и детей». Детский омбудсмен вручила первые знаки двум военнослужащим из ДНР. Екатерина и Роман спасли детей и семьи с детьми в зоне боевых действий.
«Очень ценно, что нагрудный знак впервые вручается здесь. Уверена, наша награда найдет еще не одного героя. И это станет новой доброй традицией института уполномоченных по правам ребенка», – отметила Львова-Белова.
В центре знака «Защитник семьи и детей» – росток с тремя лепестками, символ растущего ребенка. Он окружен тремя кольцами защиты, на них выгравированы главные ценности детства, среди которых семья, любовь, доверие, развитие, безопасность, Родина.
Также Львова-Белова вместе с командой посетила детский социальный приют в Енакиево.
«Основная задача в этот приезд – выяснить, почему дети находятся в учреждении и как помочь их семьям, чтобы ребята были дома, со своими родителями. В наш приезд мы рассказываем коллегам о способах поддержки семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Задача – найти решения там, где, как кажется, их нет. Работа ведется на территории всех наших четырех регионов, и с декабря 82 ребенка удалось передать в семью, в основном родную», – рассказала она.
Уполномоченный также привезла в приют наборы для творчества, игрушки, детские рюкзаки.
Кроме того, Львова-Белова совместно с благотворительным фондом «Страна для детей» передала гуманитарную помощь семьям с детьми в Новолуганском. Жители поселка получили продукты и детские рюкзаки с подарками. В раздаче наборов приняли участие и волонтеры «Гуманитарного добровольческого корпуса» из Ханты-Мансийского округа – Югры.
Кроме того, уполномоченный собрала заявки от семей, которым нужна помощь с ремонтом жилья, а также предложила содействие в организации отдыха.
«Повстречались с семьями с детьми. Ситуация критическая: нет света, воды, дома разрушены, но люди любят свою землю, остаются и восстанавливают ее. Договорились отвезти детей с родителями на 21 день в санаторий, пока будут вестись работы по восстановлению домов», – подчеркнула детский омбудсмен.
Еще одним пунктом программы Львовой-Беловой стало посещение Республиканского травматологического центра Минздрава ДНР в Донецке. Уполномоченный по традиции привезла подарки всем пациентам детского отделения.
В Мариуполе детский омбудсмен посетила СИЗО, где пообщалась с четырьмя подростками, находящимися под следствием, и ознакомилась с условиями их содержания.