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МВД сообщило о трехкратном росте аварий с электросамокатами в 2023 году
В стране в прошлом году втрое увеличилось число аварий с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), заявил начальник научного центра безопасности дорожного движения (ЦБДД) МВД Дмитрий Митрошин.
Само число ДТП и количество погибших в авариях с участием СИМ «невелико», но трехкратный рост числа происшествий по сравнению с 2022 годом и полуторакратный рост числа погибших «пугает», сказал Митрошин, передает ТАСС.
В 2023 году произошло 3 тыс. 100 аварий с участием электросамокатов, в них погибли 43 человека, пострадали 3 тыс. 177 человек. В 2022 году зарегистрировали 941 такую аварию, 19 человек погибли и 976 человек пострадали.
В происшествиях с СИМ чаще всего жертвами становятся лица, которые ими управляют. В 2023 году из 43 погибших в таких ДТП были водители СИМ, один был сбит электросамокатом.
Самые частые происшествия с электросамокатами фиксируются в Москве, Петербурге и Краснодарском крае.
Ранее в Госдуму внесли проект закона о штрафах за нарушения при управлении электросамокатами и другими СИМ, а также велосипедами.