Россия – это особая цивилизация, которая идет своим путем, или Россия – это такая недо-Европа, цель которой войти в этот самый европейский дом?6 комментариев
Уровень воды в Тоболе превысил 8 метров
Уровень воды в Тоболе за сутки поднялся на 81 см и превысил 8 метров
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана достиг отметки 804 см, свидетельствуют данные онлайн-карты, созданной местными властями.
Всего за сутки вода поднялась на 81 см, преодолев критическую отметку в 8 метров.
В пресс-службе правительства Курганской области сообщили, что в регионе подтоплены 305 жилых домов и 685 приусадебных участков в 6 муниципальных округах, передает ТАСС.
Отмечается, что в 25 населенных пунктах отключено электричество, власти призывают жителей всех поселений в пойме Тобола, включая Курган, эвакуироваться.
Губернатор Вадим Шумков предупредил об «очень сложной ситуации» и сообщил, что уровень воды в Тоболе может подняться до 11 метров.
Ранее сообщалось, что в Кетовском округе в 20 км от Кургана уровень воды в Тоболе еще днем превысил 10 метров и продолжает расти.
Глава региона Вадим Шумков посоветовал местным жителям «не надеяться на авось», забирать детей, пожилых и маломобильных родственников, документы, вещи и покинуть территории, которые может затопить.
В самом Кургане затопило почти тысячу домов и участков.