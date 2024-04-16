Уровень воды в Тоболе превысил 8 метров

Уровень воды в Тоболе за сутки поднялся на 81 см и превысил 8 метров

Tекст: Денис Тельманов

Всего за сутки вода поднялась на 81 см, преодолев критическую отметку в 8 метров.

В пресс-службе правительства Курганской области сообщили, что в регионе подтоплены 305 жилых домов и 685 приусадебных участков в 6 муниципальных округах, передает ТАСС.

Отмечается, что в 25 населенных пунктах отключено электричество, власти призывают жителей всех поселений в пойме Тобола, включая Курган, эвакуироваться.

Губернатор Вадим Шумков предупредил об «очень сложной ситуации» и сообщил, что уровень воды в Тоболе может подняться до 11 метров.

Ранее сообщалось, что в Кетовском округе в 20 км от Кургана уровень воды в Тоболе еще днем превысил 10 метров и продолжает расти.

Глава региона Вадим Шумков посоветовал местным жителям «не надеяться на авось», забирать детей, пожилых и маломобильных родственников, документы, вещи и покинуть территории, которые может затопить.

В самом Кургане затопило почти тысячу домов и участков.



