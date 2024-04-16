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    16 апреля 2024, 23:22 • Новости дня

    Уровень воды в Тоболе превысил 8 метров

    Уровень воды в Тоболе за сутки поднялся на 81 см и превысил 8 метров

    Tекст: Денис Тельманов

    Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана достиг отметки 804 см, свидетельствуют данные онлайн-карты, созданной местными властями.

    Всего за сутки вода поднялась на 81 см, преодолев критическую отметку в 8 метров.

    В пресс-службе правительства Курганской области сообщили, что в регионе подтоплены 305 жилых домов и 685 приусадебных участков в 6 муниципальных округах, передает ТАСС.

    Отмечается, что в 25 населенных пунктах отключено электричество, власти призывают жителей всех поселений в пойме Тобола, включая Курган, эвакуироваться.

    Губернатор Вадим Шумков предупредил об «очень сложной ситуации» и сообщил, что уровень воды в Тоболе может подняться до 11 метров.

    Ранее сообщалось, что в Кетовском округе в 20 км от Кургана уровень воды в Тоболе еще днем превысил 10 метров и продолжает расти.

    Глава региона Вадим Шумков посоветовал местным жителям «не надеяться на авось», забирать детей, пожилых и маломобильных родственников, документы, вещи и покинуть территории, которые может затопить.

    В самом Кургане затопило почти тысячу домов и участков.


    15 апреля 2024, 07:00 • Новости дня
    Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос на 1,4 м
    Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос на 1,4 м
    @ 45.mchs.gov.ru

    Tекст: Антон Антонов

    За сутки уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос до 631 см, поднявшись на 140 см, свидетельствуют данные местных властей. Уровень воды в Томи в районе Томска превысил опасную отметку.

    За последние пару часов вода в Тоболе поднялась на 12 см, передает ТАСС.

    Главк МЧС по Томской области сообщил, что уровень воды в реке Томь в районе Томска за сутки повысился, несмотря на взрывные работы на реке в выходные. У Лагерного сада уровень воды достиг 860 см (опасная отметка – 890 см), у Козюлино – 956 см (опасная отметка – 980 см), у Речвокзала – 761 см (опасная отметка – 750 см), передает РИА «Новости».

    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился на 18 см, до 1169 см, у Орска – до 620 см, сообщили в оренбургском Гидрометцентре.

    Руководитель главка МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов сообщил, что угроза возникновения ЧС в связи с прохождением паводка существует на реках Иня, Бердь, Тара и Тартас.

    Напомним, глава республики Алексей Цыденов сообщил, что «проблемы паводков дошли» и до Бурятии. В Иволгинском районе из-за паводка 11 жилых домов оказались в зоне подтопления.

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    16 апреля 2024, 06:55 • Новости дня
    В Кургане затопило почти тысячу домов и участков

    В Кургане затопило почти тысячу домов и участков, дороги перекрыли для движения автомобилей

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате резкого подъема уровня воды более чем на метр в Курганской области затопило 990 домов и приусадебных участков, сообщили в МЧС России.

    «В сторону Кургана идет колоссальный объем воды. В Кургане на 16 апреля на 08:00 (06:00 мск) уровень составляет 742 см, плюс 8 см за 6 часов. Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды», – приводит ТАСС сообщение МЧС.

    Отмечается, что уровень воды в Тоболе за сутки поднялся на 111 см, вода затопила 305 жилых домов и 685 приусадебных участков в шести муниципальных округах.

    Губернатор региона Вадим Шумков заявлял, что уровень воды может подняться до 11 метров. В связи с этим власти призывают эвакуироваться жителей всех населенных пунктов в пойме Тобола.

    Ранее сообщалось, что жителей города Ишима в Тюменской области призвали срочно эвакуироваться из-за критического подъема уровня воды в реке Ишим. Соответствующие оповещения были разосланы населению. 

    Отмечается, что на реке Ишим идет критический подъем воды. 

    В ряде населенных пунктов жители возводят дамбы, чтобы защитить дома от затопления. В деревне Казанке Тюменской области возводят 10-метровое укрепление из 30 тыс. мешков, к работам подключены около 300 добровольцев.

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    15 апреля 2024, 15:48 • Новости дня
    Число подтопленных паводком домов в России превысило 15,8 тысячи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество домов, оказавшихся в зоне паводка на территории России, приблизилось к 16 тысячам, сообщили в пресс-службе МЧС.

    По данным ведомства, на территории 33 регионов подтоплены более 15,8 тыс. жилых и дачных домов, порядка 28 тыс. приусадебных участков, 111 низководных мостов и 84 участка дорог, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Оренбуржье из-за паводка эвакуировали более 16,5 тыс. человек.

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    14 апреля 2024, 07:33 • Новости дня
    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился на 2 см

    Впервые с начала паводка снизился уровень воды в реке Урал у Оренбурга

    Tекст: Антон Антонов

    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга находится на отметке 1185 см, он снизился впервые с начала паводка, сообщил руководитель пресс-службы главка МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников.

    Администрация Оренбургского района сообщала, что в течение десяти часов уровень воды оставался на отметке 1187 см. Власти сообщили об этом в 06.00 (04.00 мск).

    Как сообщил Ситников, по данным на 08.00 (06.00 мск) уровень воды опустился до отметки 1185 см, передает ТАСС.

    Напомним, накануне вечером сообщалось, что уровень воды в Орске уменьшился до 699 см.

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    14 апреля 2024, 22:33 • Новости дня
    Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 585 см

    Tекст: Антон Антонов

    За день уровень воды в реке Тобол у Кургана увеличился на 94 см, он достиг 585 см, сообщили городские власти.

    К 08.00 (06.00 мск) 14 апреля был зафиксирован уровень в 491 см, к 00.00 15 апреля (22.00 мск 14 апреля) – 585 см, передает РИА «Новости».

    Напомним, власти не исключают, что уровень воды может подняться до 10 м 70 см и оказаться выше максимума 1994 года.

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    15 апреля 2024, 03:27 • Новости дня
    Паводковые воды подтопили дома в Бурятии

    Из-за паводка в Бурятии эвакуированы 22 человека

    Паводковые воды подтопили дома в Бурятии
    @ Алексей Цыденов/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В Иволгинском районе из-за паводка 11 жилых домов оказались в зоне подтопления, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

    Цыденов сообщил в Telegram, что «проблемы паводков дошли» до Бурятии, хоть и «в гораздо меньших масштабах», чем в уральских регионах. Причиной паводка глава Бурятии назвал «затор льда на Селенге», запланирован «взрыв затора». По его словам, эвакуировано 22 человека, включая шесть детей. Два человека находятся в ПВР.

    Напомним, в Оренбургской области из-за паводка эвакуировано более 16,5 тыс. человек, предварительная сумма ущерба от паводка в Оренбуржье превысила 40 млрд рублей.

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    15 апреля 2024, 21:39 • Новости дня
    Паводковая вода ушла из 3,7 тыс. домов в Орске

    Паслер: Паводковая вода ушла из 3,7 тыс. домов в Орске

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Орске паводковая вода ушла с территорий более 3,7 тыс. домов, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

    Как написал Паслер в своем Telegram-канале, по состоянию на понедельник от воды освободилось 3763 дома на территории Орска, комиссия по оценке ущерба от паводка обследовала почти 1 тыс. домов, передает ТАСС.

    Ранее глава МЧС Александр Куренков сообщил, что в село Илек Оренбургской области направлены спасатели, там ожидается самая сложная паводковая ситуация.

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    14 апреля 2024, 12:28 • Новости дня
    Вода в Тоболе у Кургана поднялась за четыре часа до 519 см

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 519 см, сообщил первый заместитель губернатора, руководитель аппарата губернатора Курганской области Андрей Алексеев.

    По его словам, уровень воды у Кургана стремительно растет и по данным на 12.00 он составляет до 519 сантиметров, передает «Интерфакс».

    Ранее губернатор региона Вадим Шумков сообщил, что в Курганской области уровень воды в районе села Темляки Кетовского муниципального округа продолжает расти, усиливается напор и скорость течения реки.

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    15 апреля 2024, 21:04 • Новости дня
    Спасателей направили в оренбургский Илек из-за паводка

    Куренков: Спасателей направили в оренбургский Илек из-за паводка

    Tекст: Валерия Городецкая

    В селе Илек Оренбургской области ожидается самая сложная паводковая ситуация, туда направлены спасатели, сообщил глава МЧС Александр Куренков на встрече с местными жителями в Орске.

    Куренков отметил, что переброшенная в Орск группировка спасателей по-прежнему работает в регионе, передает ТАСС.

    «Они своеобразным перекатом продолжают двигаться по Оренбургской области и сейчас будут находиться в селе Илек, в котором будет самая сложная ситуация, на наш взгляд», – сказал он.

    В пятницу уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг исторического максимума.

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    16 апреля 2024, 02:26 • Новости дня
    У берегов Японии произошло землетрясение

    Tекст: Денис Тельманов

    У японского побережья зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщила Геологическая служба США.

    «Эпицентр располагался в 157 км к юго-востоку от города Нисиноомоте (остров Кюсю), где проживают 17,8 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 8 км», – передает ТАСС сообщение службы.

    Отмечается, что нформация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

    Ранее сообщалось, что два землетрясения за сутки произошли у побережья Курил, магнитуда первого составила 4,6, второго – 4,5.

    Эпицентр находился в 171 километре южнее курильского острова Симушир в Тихом океане, очаг – на глубине 63 километров.

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    16 апреля 2024, 06:42 • Новости дня
    Жителей тюменского Ишима призвали срочно эвакуироваться из-за паводка

    Tекст: Денис Тельманов

    Жителей Ишима в Тюменской области призвали срочно эвакуироваться из-за критического подъема уровня воды в реке Ишим. Соответствующие оповещения были разосланы населению, сообщили в правительстве региона.

    «Жителям Ишима в 6 часов утра (04:00 мск) пришли СМС-сообщения с призывом срочно эвакуироваться из домов, которые могут оказаться в зоне подтопления. На реке Ишим идет критический подъем воды», – приводит ТАСС сообщение правительства Тюменской области. 

    Отмечается, что ранее глава региона Александр Моор сообщал о значительном ухудшении паводкового прогноза в Тюменской области. По его данным, приход большой воды во время паводка ожидается через два-три дня в первых населенных пунктах области. Режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводкам ввели в Тюменской области заблаговременно.

    При этом в ряде населенных пунктов жители возводят дамбы, чтобы защитить дома от затопления. Так, после ухудшения прогнозов по паводку наращивают уровень дамбы в деревне Казанке Тюменской области. К работам подключены порядка 300 добровольцев. Общая высота дамбы составит 10 метров.

    «За два часа подготовлено 10 тыс. мешков, в планах еще 20 тысяч», – уточнили в правительстве региона.

    Ранее сообщалось, что в Бурятии из-за паводка, вызванного резким подъемом уровня воды в реке Селенга, затопило 420 приусадебных участков в садоводческом товариществе «Колос» в Прибайкальском районе республики.

    Из зоны бедствия были эвакуированы 23 человека, в том числе трое детей.

    Кроме того, в столице Бурятии Улан-Удэ затоплен жилой дом в микрорайоне Мостовой, а в СНТ «Академия» – 35 участков, в трех домах вода поднялась выше уровня пола.

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    15 апреля 2024, 17:52 • Новости дня
    Глава МЧС предложил создать информбригады по паводкам

    Глава МЧС Куренков предложил создать информбригады по паводкам

    Tекст: Валерия Городецкая

    В пострадавших от паводков населенных пунктах необходимо создать информационные бригады для работы с населением, заявил глава МЧС Александр Куренков.

    По итогам заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Орске Куренков призвал принять меры, чтобы горожане имели доступ к информации по всем возникающим вопросам, передает ТАСС.

    «Подключите все ресурсы и задействуйте sms-рассылку. Люди, оказавшиеся в беде, не должны оставаться с ней один на один», – подчеркнул глава МЧС.

    Главам регионов поручено усилить работу по уведомлению граждан о превентивной эвакуации, работе оценочных комиссий и раздаче гуманитарной помощи.

    Ранее сообщалось, что число подтопленных паводком домов в России превысило 15,8 тыс.

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    15 апреля 2024, 08:21 • Новости дня
    В Кургане подтопило cоединяющий два микрорайона железобетонный мост

    Соединяющий два микрорайона Кургана железобетонный мост подтопило паводком

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мало-Чаусовский железобетонный мост подтопило паводковыми водами реки Тобол в Кургане.

    Как сообщил источник ТАСС, мост соединяет два микрорайона Кургана – Мало-Чаусово и Глинки, сейчас на мосту спецтехника расчищает дорожное полотно от мусора.

    Напомним, за сутки уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос до 631 см, поднявшись на 140 см.

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    16 апреля 2024, 05:08 • Новости дня
    В Бурятии паводок затопил 420 приусадебных участков

    В Бурятии паводок затопил 420 участков, жителей эвакуировали

    Tекст: Денис Тельманов

    В Бурятии из-за паводка, вызванного резким подъемом уровня воды в реке Селенга, затопило 420 приусадебных участков в садоводческом товариществе «Колос» в Прибайкальском районе республики.

    В результате из зоны бедствия были эвакуированы 23 человека, в том числе трое детей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на республиканский главк МЧС.

    Отмечается, что в столице Бурятии Улан-Удэ затоплен жилой дом в микрорайоне Мостовой. В СНТ «Академия» затопило 35 участков, в трех домах вода поднялась выше уровня пола.

    В Иволгинском районе подтоплено более 10 жилых домов, эвакуированы 22 человека, из них шестеро детей. Два человека размещены в пунктах временного размещения.

    «Ситуация находится на контроле правительства республики. Главы районов доложили о принимаемых мерах. Ситуация сложная, но контролируемая», – написал глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

    Власти Бурятии ввели режим повышенной готовности в Иволгинском и Прибайкальском районах, а также в микрорайоне Мостовой и СНТ «Академия» Улан-Удэ.

    Для борьбы с паводком саперы Восточного военного округа и сотрудники МЧС проводят взрывные работы по освобождению русла реки Селенга от ледяных заторов.

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    14 апреля 2024, 12:07 • Новости дня
    Дополнительная группа МЧС направлена из Казани в Оренбург для борьбы с паводком

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дополнительная группировка из 52 человек, 10 единиц техники и шести плавсредств направлена из Казани в Оренбург для помощи в борьбе с паводком, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    По сообщению пресс-службы, в воскресенье из Казани в Оренбург для оказания помощи по ликвидации последствий паводка направился сводный мобильный отряд в составе 52 человек, 10 единиц техники и шести плавсредств, укомплектованных необходимым шанцевым инструментом и мотопомпами для откачки воды, передает РИА «Новости».

    Как отметили в МЧС, в селе Никольском, где начала прибывать вода, объявлена эвакуация, в Илекском районе продолжают укреплять защитную насыпь, установлена водоналивная дамба.

    Всего в Оренбургской области в зоне паводка остаются почти 13,5 тыс. жилых домов и 20,5 тыс. придомовых участка.

    Ранее в МЧС сообщили, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга находится на отметке 1185 см, он снизился впервые с начала паводка.

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