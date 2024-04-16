Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.2 комментария
Патрушев призвал не допустить создание этнических анклавов в России
В усилении нуждается противодействие нелегальной миграции в северо-западной части страны, необходимо пресекать создание этнических анклавов, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Нелегальная миграция остается «питательной средой» для совершения правонарушений, включая преступления террористической и экстремистской направленности, заявил Патрушев, передает ТАСС.
Многочисленные нарушения в миграционной сфере и угрозы проникновения на территорию округа под видом трудовых мигрантов вынуждают усилить работу по противодействию нелегальной миграции, подчеркнул он.
Нужно пресекать попытки формирования этнических анклавов и незаконной трудовой деятельности иностранцев, выявлять среди мигрантов тех, кто склонен к совершению противоправных действий.
Он отметил, что президент Владимир Путин определил задачу по обновлению подходов к миграционной политике с учетом обеспечения национальных интересов и безопасности общества, сохранения российской культурной и языковой самобытности.
Ранее российская компания Smart Engines разработала нейросеть, способную выявлять террористов среди мигрантов.