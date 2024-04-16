  • Новость часаСекретарь Совбеза России заявил о связи исполнителей теракта в «Крокусе» с украинскими националистами
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем Ватикан бросил вызов западной элите

    Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Вихри истории надо закручивать в правильном направлении

    Россия – это особая цивилизация, которая идет своим путем, или Россия – это такая недо-Европа, цель которой войти в этот самый европейский дом?

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад всегда был против России

    Алекс Токвиль, французский государственный деятель и политический философ первой половины XIX века, предсказывал, что не пройдет и столетия, и Россия – если дать ей свободно развиваться – по своему национальному богатству обгонит всю совокупную Европу.

    16 комментариев
    16 апреля 2024, 13:43 • Новости дня

    Патрушев призвал не допустить создание этнических анклавов в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В усилении нуждается противодействие нелегальной миграции в северо-западной части страны, необходимо пресекать создание этнических анклавов, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

    Нелегальная миграция остается «питательной средой» для совершения правонарушений, включая преступления террористической и экстремистской направленности, заявил Патрушев, передает ТАСС.

    Многочисленные нарушения в миграционной сфере и угрозы проникновения на территорию округа под видом трудовых мигрантов вынуждают усилить работу по противодействию нелегальной миграции, подчеркнул он.

    Нужно пресекать попытки формирования этнических анклавов и незаконной трудовой деятельности иностранцев, выявлять среди мигрантов тех, кто склонен к совершению противоправных действий.

    Он отметил, что президент Владимир Путин определил задачу по обновлению подходов к миграционной политике с учетом обеспечения национальных интересов и безопасности общества, сохранения российской культурной и языковой самобытности.

    Ранее российская компания Smart Engines разработала нейросеть, способную выявлять террористов среди мигрантов.

    15 апреля 2024, 18:54 • Новости дня
    Переодетых в российскую форму сотрудников СБУ заметили под Харьковом

    Жители Волчанска сообщили о странных военных в российской форме с шевронами «Z»

    Переодетых в российскую форму сотрудников СБУ заметили под Харьковом
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Волчанска Харьковской области заметили сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) в российской военной форме, они считают, что готовится провокация.

    В соцсетях сообщается, что в последние дни в Волчанске «гуляют» военные с шевронами «Z». По словам местных жителей, появление «российских военных» выглядит странно, потому что ВСУ стоят на месте и никаких боев не наблюдается, пишет «Московский комсомолец».

    Эксперты предположили, что «странные русские» могут быть переодетыми сотрудниками СБУ, которые готовят провокацию или ищут лояльных России жителей Волчанска.

    Ранее сообщалось, что под Волчанском была уничтожена база наемников, которых украинские спецслужбы готовили для совершения терактов в Белгородской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как ВСУ способствуют превращению Харькова в город, непригодный для проживания.

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    15 апреля 2024, 20:55 • Новости дня
    Пригожин: Пугачевой обидна потеря российской публики

    Продюсер Пригожин объяснил низкое число прослушиваний новой песни Пугачевой

    Пригожин: Пугачевой обидна потеря российской публики
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Это логичный финал, который стал следствием выбора Пугачевой – артиста, который пошел по другой дороге», – сказал газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин, комментируя низкое число прослушиваний новой песни Аллы Пугачевой на российских музыкальных сервисах, которую певица выпустила к своему 75-летию.

    Певица Алла Пугачева в день своего 75-летия выпустила на платформах «Яндекс. Музыка» и «VK Музыка» новую песню «Жизнь слишком хороша». К вечеру 15 апреля песня набрала всего чуть больше 2,5 тыс. прослушиваний. 

    «Прослушивания показывают любовь публики или отсутствие этой любви. Вернуть былую любовь поклонников в таком возрасте невозможно», – говорит Пригожин. При этом он отмечает, что аудитория певицы достаточно взрослая и не сидит в соцсетях и на музыкальных сервисах. 

    «Это логичный финал, который стал следствием выбора Пугачевой – артиста, который пошел по другой дороге. Пугачева сказала публично, что умные люди из страны уехали, и что она в нас не нуждается, по сути», – напомнил продюсер. По его словам, те поступки, которые совершила Пугачева после начала спецоперации, нельзя назвать достойными звезды такого уровня.

    Говоря об отсутствии программ на телевидении к юбилею Пугачевой, Пригожин отметил, что для певицы никто не обязан делать поздравительные спецвыпуски, хотя раньше это и было определенной традицией. «Поэтому, уверен, что внутри, хоть она это никогда не покажет, ей обидно», – полагает Пригожин.

    Ранее концертный директор артистки Сергей Лавров рассказал, что за один концерт в Германии Пугачева запросила 50 тыс. евро. При этом он уточнил, что данный гонорар слишком мал для певицы такого масштаба. Гастроли по Европе запланированы на осень.

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    15 апреля 2024, 21:12 • Новости дня
    Радикалы в Грузии пообещали «кровавую ночь» против «русского закона»
    Радикалы в Грузии пообещали «кровавую ночь» против «русского закона»
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Представители грузинской оппозиции заблокировали проспект Руставели в Тбилиси у здания парламента, где в понедельник начались комитетские слушания по законопроекту «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Несколько тысяч протестующих скандируют «Нет русскому закону!» и обещают не допустить принятия этого резонансного законопроекта, который подразумевает лишь прозрачность финансирования неправительственных организаций.

    МВД призвало протестующих соблюдать положения законов, которые регулируют проведение акций протеста.

    Тем временем член радикально оппозиционной партии «Дроа!» («Настало время!») Марика Микиашвили в социальных сетях призвала «приходить на акцию подготовленными, так как это может быть самая кровавая ночь века в Грузии».

    Слушания в парламенте продолжаются, оппозиция пытается прорвать полицейские кордоны у здания.

    Ранее сообщалось, что в Тбилиси начался митинг против «русского закона».

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    15 апреля 2024, 14:25 • Новости дня
    Минобороны сообщило о первом уничтожении украинской станции РЭБ «Хмара»
    Минобороны сообщило о первом уничтожении украинской станции РЭБ «Хмара»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска нанесли поражение ВСУ на Авдеевском направлении, в частности впервые уничтожена украинская станция радиоэлектронной борьбы «Хмара», сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 47-й, 54-й и 115-й механизированных, 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Уманское, Семеновка, Новокалиново и Очеретино в ДНР, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Также были отражены семь контратак формирований 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 23-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах Уманского, Первомайского, Новобахмутовки и Бердычей ДНР.

    Потери противника составили до 295 военнослужащих, а также уничтожены танк, четыре боевые бронированные машины, в том числе БМП Marder производства ФРГ, и четыре автомобиля.

    «В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм американская гаубица М102, а также станция радиоэлектронной борьбы «Хмара», – говорится в сообщении военного ведомства.

    На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Загоруйковка и Котляровка Харьковской области. В боях ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, два автомобиля. Также в числе потерь значится 155-мм гаубица М777, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и 155-мм гаубица М198 производства США, а также станции радиоэлектронной борьбы «Пластун» и «Анклав-Н».

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    15 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    Макрон объяснил разницу условий участия России и Израиля в Олимпиаде
    Макрон объяснил разницу условий участия России и Израиля в Олимпиаде
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о разнице подходов к участию российских спортсменов и спортсменов из Израиля в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

    По словам французского лидера, израильтянам, в отличие от атлетов из России, разрешено выступать на Играх под флагом своей страны, поскольку Израиль «нельзя назвать нападающей стороной», передает ТАСС.

    «Нельзя сказать, что Израиль является нападающей стороной, – сказал Макрон в эфире канала BFMTV. – Он подвергся террористической атаке и отвечает на нее».

    Ранее в МОК назвали число российских спортсменов на Олимпиаде-2024.

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    15 апреля 2024, 20:36 • Новости дня
    Названы преимущества российско-белорусского самолета «Освей»

    Минпромторг: Российско-белорусский самолет «Освей» сможет работать в простых и сложных метеорологических условиях

    Названы преимущества российско-белорусского самолета «Освей»
    @ Александр Астафьев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российско-белорусский самолет «Освей» сможет перевозить до 19 пассажиров, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.

    Отмечается, что самолет сможет выполнять широкий спектр авиационных работ, в том числе в отдаленных и труднодоступны районах. Новое воздушное судно будет сертифицировано по гражданским нормам летной годности и сможет работать в простых и сложных метеорологических условиях, передает ТАСС.

    15 апреля Москва и Минск заключили межправительственное соглашение о разработке и организации производства двухдвигательного легкого многоцелевого самолета «Освей».

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    15 апреля 2024, 21:30 • Новости дня
    Назван процент пригодных для выполнения боевых задач F-35 ВВС США
    Назван процент пригодных для выполнения боевых задач F-35 ВВС США
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Расходы на программу по использованию и обслуживанию истребителей F-35 до 2088 года составят 1,58 трлн долларов. Это на 44% больше оценки Пентагона 2018 года, когда прогнозировалось 1,1 трлн долларов. Этопривело к тому, что только половина этих самолетов частично пригодна для выполнения боевых задач.

    Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчет Счетной палаты США, за последние пять лет общая готовность парка F-35 к выполнению боевых задач значительно снизилась.

    Лишь 52% истребителей F-35A ВВС США частично пригодны для выполнения боевых задач, что ниже целевого показателя в 80%. Для военно-морского флота этот показатель составил 62% по сравнению с целевым показателем в 75%.

    Ранее Министерство обороны США дополнительно заказало у компании Lockheed Martin 126 истребителей F-35 для нужд вооруженных сил Соединенных Штатов и поставок союзным странам на сумму в 7,8 млрд долларов.

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    16 апреля 2024, 09:07 • Новости дня
    Мэр Орска объяснил, как сын смог позволить себе квартиру в Дубае
    Мэр Орска объяснил, как сын смог позволить себе квартиру в Дубае
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Мэр Орска Василий Козупица заявил, что его сын Николай сам добился возможности иметь квартиру в Дубае, он и сейчас работает в Саудовской Аравии.

    По его словам, Николай Козупица окончил вуз с отличием по специальности «инженер-геолог» и около десяти лет работал на Сахалине, после чего получил приглашение работать в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    Также мэр Орска отметил, что гордится сыном, его заслугами, и подчеркнул, что в Дубае – «тоже не мед», передает «Комсомольская правда».

    Ранее общественность задалась вопросом, как сын мэра смог позволить себе недвижимость в Дубае стоимостью 33 млн рублей.

    Тем временем, по данным агентства «Интерфакс», в поселке Тукай в городском округе Орск Оренбургской области из-за угрозы подтопления объявлена эвакуация. Жителей перевезут в пункты временного размещения на базе двух школ.

    Глава МЧС Александр Куренков ранее сообщил, что в село Илек Оренбургской области направлены спасатели, там ожидается самая сложная паводковая ситуация.

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    15 апреля 2024, 14:54 • Новости дня
    Губернатор заявил об идущем на город колоссальном объеме воды

    Микрорайон Нижняя Утятка в Кургане отрезало водой

    Губернатор заявил об идущем на город колоссальном объеме воды
    @ Евгений Кузьмин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Микрорайон Нижняя Утятка в Кургане полностью отрезан паводковыми водами, вода также начала подтапливать садовые и дачные товарищества на правобережье Тобола, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

    Шумков в своем Telegram-канале отметил, что уровень воды в реке Тобол стремительно поднимается, вода уже подтопила микрорайон Нижняя Утятка, подтапливает Черемухово, вода переливается через Малочаусовский мост, а также частично правобережную часть города. По его словам, под угрозой затопления находятся СНТ и ДНТ, расположенные в низменностях на правом берегу Тобола, а также часть микрорайонов, расположенных с левой стороны до дамбы.

    Глава региона уточнил, что «голова паводка» с колоссальным объемом воды на Тоболе находится в 10 км от Кургана и движется на город. Он заявил, что все то, что сейчас происходит в Кургане, когда подтапливает Черемухово, пока лишь малая часть того объема, что подходит к городу.

    Шумков призвал жителей немедленно эвакуироваться из СНТ, ДНТ и подтапливаемых частей микрорайонов, отметив, что это не просто паводок, а реальная угроза.

    Ранее сообщалось, что в Кургане из-за паводка вода перешла через мост в районе Малое Чаусово, жителей призвали эвакуироваться.

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    15 апреля 2024, 19:10 • Новости дня
    Украина предложила использовать ПВО Европы для защиты своих газохранилищ
    Украина предложила использовать ПВО Европы для защиты своих газохранилищ
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр энергетики Украины Герман Галущенко на встрече с коллегами из стран ЕС предложил использовать системы ПВО, находящиеся на территории европейских стран, для защиты украинских газохранилищ.

    Как указал Галущенко на полях неформальной встречи министров энергетики ЕС в Брюсселе, Украина предложила данное решение для того, чтобы можно было использовать европейские системы ПВО для защиты хранилищ. Он, в свою очередь, назвал это мудрым решением, передает ТАСС.

    Видео выступления министра опубликовала пресс-служба Европейского совета. По его мнению, предложение было встречено с позитивом, однако окончательное решение о его реализации должно быть принято на политическом уровне.

    В марте еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявил, что Евросоюз откажется от украинского транзита газа с 2025 года, но продолжит использовать газохранилища страны для размещения европейских запасов газа.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Украина спровоцировала дефицит систем ПВО на Западе.

    Коментарии (14)
    15 апреля 2024, 21:21 • Новости дня
    Житель Мытищ ударил ножом в шею девушку на глазах у бабушки

    Житель Мытищ ударил ножом в шею девушку в центре Москвы на глазах у ее бабушки

    Житель Мытищ ударил ножом в шею девушку на глазах у бабушки
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    В центре Москвы на улице Садовая-Кудринская 23-летний житель Мытищ ударил ножом в шею 18-летнюю девушку после ссоры с ее бабушкой. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Росгвардии.

    Как указали в пресс-службе, неадекватный мужчина начал конфликтовать с 62-летней женщиной, после чего нанес удар ножом в область горла ее 18-летней внучке и убежал на территорию детской больницы, передает Life.

    По словам бабушки пострадавшей, она сначала предложила жителю Мытищ денег, однако тот отказался и без причины перерезал внучке горло.

    Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника за несколько минут. Отмечается, что мужчина был в невменяемом состоянии и не смог объяснить, зачем напал на девушку. Его доставили в полицию. Пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказывают необходимую помощь.

    В прокуратуре Москвы уточнили, что 23-летнему жителю Мытищ предъявлено обвинение в покушении на убийство. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о заключении его под стражу. Также будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

    Ранее сообщалось, что на МЦД в столице девушка распылила газовый баллончик в лицо мужчине, а после ударила ножом вступившегося за него попутчика, он получил тяжкий вред здоровью.

    Коментарии (18)
    15 апреля 2024, 14:42 • Новости дня
    Зеленского разозлила просьба США отказаться от атак на российские НПЗ

    Washington Post: Зеленского разозлила просьба США отказаться от атак на российские НПЗ

    Зеленского разозлила просьба США отказаться от атак на российские НПЗ
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Газета The Washington Post (WP) выяснила у американских источников, что украинский президент Владимир Зеленский разозлился из-за просьбы Соединенных Штатов не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

    Как сообщили источники, воздержаться от атак на российские НПЗ Зеленского попросила в феврале вице-президент США Камала Харрис. Украинский лидер разозлился на эту просьбу, а позже и вовсе проигнорировал ее, поскольку не знал, «отражает ли она общую позицию» администрации президента США Джо Байдена, передает ТАСС.

    По словам американских чиновников, военная выгода от подобных ударов со стороны Киева имеет «сомнительную ценность».

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил: если Запад не передает Украине ЗРК Patriot, то Киев не видит смысла обсуждать возможный отказ от атак на российские НПЗ.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что США не позитивно отреагировали на атаки украинских беспилотников против топливно-энергетической инфраструктуры России. СМИ сообщали, что США призывают Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру.

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    16 апреля 2024, 07:44 • Новости дня
    Первый в мире боевой ледокол «Иван Папанин» принял экипаж
    Первый в мире боевой ледокол «Иван Папанин» принял экипаж
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Экипаж первого боевого ледокола проекта 23550 «Иван Папанин» завершил заселение на корабль, его готовят к выходу в море для заводских ходовых испытаний.

    «Завершено заселение экипажа на первый боевой ледокол «Иван Папанин», построенный для ВМФ», – передает ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

    Отмечается, что заселение экипажа проходило поэтапно и является важным шагом перед выходом ледокола на заводские ходовые испытания.

    По данным Минобороны России, моряки ледокола прошли специальное обучение, включающее отработку навыков эксплуатации техники и вооружения в условиях Арктики на учебно-тренажерных комплексах.

    «Иван Папанин» – головной корабль проекта 23550, серии многофункциональных ледоколов, способных преодолевать лед толщиной до 1,7 метра. Корабли этого проекта могут нести на борту вертолет и предназначены как для ВМФ России, так и для морских частей Пограничных войск ФСБ России.

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    15 апреля 2024, 15:28 • Новости дня
    Миллиардер Сакс: США потратили слишком много на Украину и исчерпали запасы

    Tекст: Вера Басилая

    Слова лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла об ослаблении России и Китая через помощь Украине говорят о том, что Вашингтон исчерпал все свои запасы, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Сакс написал, что послание республиканцев о том, что финансирование Украине станет сигналом для Китая, на самом деле говорит о том, что США потратили слишком много и исчерпали свои запасы, передает РИА «Новости».

    В сентябре 2023 года Макконнелл написал пост, в котором заявил, что поддержка Украины помогает ослаблять Москву и сдерживать Пекин.

    Напомним, СМИ сообщали, что сенаторы США, которые раньше прохладно встретили идеи спикера Джонсона о формате помощи Киеву, склоняются к поддержке его предложений. В частности, речь идет о «концепции кредита» для поддержки Украины.

    Между тем, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет даже обсуждать возможный отказ от атак на российские НПЗ, если Запад не передаст Украине ЗРК Patriot.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина спровоцировала дефицит систем ПВО на Западе.

    Коментарии (4)
    15 апреля 2024, 18:38 • Новости дня
    Украинцы устроили драку в очереди за загранпаспортами в Варшаве
    Украинцы устроили драку в очереди за загранпаспортами в Варшаве
    @ Архип Верещагин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В очереди за получением загранпаспортов в Варшаве произошла драка между двумя гражданами Украины, причиной конфликта, скорее всего, стало желание одного из мужчин пройти без очереди, сообщили украинские СМИ.

    Как пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на очевидца, «окружающие были в шоке», а на место происшествия прибыла полиция, передает ТАСС. Сейчас многие украинцы торопятся оформить загранпаспорта до вступления в силу закона о мобилизации.

    Стоит отметить, что попасть в паспортный сервис в Варшаве в настоящее время крайне сложно из-за огромных очередей, которые выстраиваются с ночи. Один из свидетелей произошедшего рассказал, что в час ночи уже было 150 человек записи. По его словам, в 10:00 открывается сервис и там говорят: «Мы не берем живую очередь», а здесь человек 300 стоит, и начали принимать только тех, кто по онлайн-записи.

    Уточняется, что после драки живую очередь в паспортном сервисе отменили, оставив только электронную.

    Ранее сообщалось, что украинские мужчины, пытаясь уклониться от армии и сбежать из страны, рискуют собственными жизнями, тысячи украинцев пытаются пересечь румынскую границу вплавь через реку Тиса.

    Напомним, 11 апреля Верховная рада Украины приняла закон об ужесточении мобилизации. За документ проголосовали 283 депутата. Кроме того, депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая поддержала идею отправки женщин на фронт.

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Итака Ирана на Израиль. Что это было?

      Иран все-таки ударил по Израилю в отместку за уничтожение своего консульства в Дамаске, но ударил так, что никого не задело. А самое странное, что Тегеран к этому как будто и стремился: о будущей атаке оповестили всех, даже США, разве что объявление не повесили. Чего добивается Иран?

    • СВО и судьба Харькова

      Мировые и украинские СМИ утверждают, что Россия готовит полномасштабное наступление на Харьков, причем на Западе сулят городу предельно мрачное будущее в свете регулярных атак ВСУ на Белгородчину.

    • Запад начал унижаться перед Трампом

      Акционеры проекта «Конфликт на Украине» начали активную обработку Дональда Трампа и его окружения с целью предотвратить смену курса США после возвращения эксцентричного миллиардера в Белый дом. Особенно сильно активничают британцы, подославшие к Трампу главу МИД. Чего они хотят добиться? Получится ли у них?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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