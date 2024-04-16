В Копенгагене из-за пожара обвалился шпиль здания фондовой биржи

Tекст: Алексей Дегтярев

Пожар начался на крыше, пламя разошлось по всему зданию, передает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Строение расположено у дворца, где проходят заседания парламента, сейчас в нем находится Торговая палата Дании. Оттуда начали спасать картины.

Сообщение о пожаре поступило в полицию в 8.43 мск, обрушение башни произошло около 9.00 мск, данных о пострадавших пока нет, передает ТАСС.

Из огня спасли одну из самых известных картин датского художника Педера Северина Кройера «С Копенгагенской фондовой биржи». Полотно размером два с половиной на четыре метра вынесли пять человек.

На месте, по данным агентства Ritzau, работает порядка 120 пожарных и 60 военных, они помогают спасать ценности.

В 2019 году в Париже случился крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери. Произошло обрушение шпиля и крыши здания, реликвии собора не пострадали.