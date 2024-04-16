Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.2 комментария
В Копенгагене из-за пожара обвалился шпиль здания фондовой биржи
В датской столице во вторник началось возгорание здания фондовой биржи, построенного в 1615 году, у нее рухнул 56-метровый шпиль, причины произошедшего неизвестны.
Пожар начался на крыше, пламя разошлось по всему зданию, передает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.
Строение расположено у дворца, где проходят заседания парламента, сейчас в нем находится Торговая палата Дании. Оттуда начали спасать картины.
Сообщение о пожаре поступило в полицию в 8.43 мск, обрушение башни произошло около 9.00 мск, данных о пострадавших пока нет, передает ТАСС.
Из огня спасли одну из самых известных картин датского художника Педера Северина Кройера «С Копенгагенской фондовой биржи». Полотно размером два с половиной на четыре метра вынесли пять человек.
На месте, по данным агентства Ritzau, работает порядка 120 пожарных и 60 военных, они помогают спасать ценности.
В 2019 году в Париже случился крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери. Произошло обрушение шпиля и крыши здания, реликвии собора не пострадали.