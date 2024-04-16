Швейцарская народная партия отказалась участвовать в поиске российских активов

Tекст: Александра Юдина

Известно, что ШНП единодушно отклонила предложение о присоединении Швейцарии к общеевропейской системе ПВО «Небесный щит» (European Sky Shield Initiative, ESSI), так как считает, что это несовместимо с позицией нейтралитета, передает ТАСС

Также ШНП критикует Федеральный совет правительство за то, что он «серьезно подорвал доверие к нейтралитету Швейцарии» с начала конфликта на Украине.

Представители партии отметили, что столь важные вопросы, как участие в REPO и ESSI, должны решаться в ходе референдума.

Накануне власти Британии отказалась конфисковать замороженные российские активы «ввиду отсутствия юридических оснований и из опасений негативного влияния на будущие мирные переговоры».