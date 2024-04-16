Алекс Токвиль, французский государственный деятель и политический философ первой половины XIX века, предсказывал, что не пройдет и столетия, и Россия – если дать ей свободно развиваться – по своему национальному богатству обгонит всю совокупную Европу.12 комментариев
Швейцарская народная партия отказалась участвовать в поиске российских активов
Швейцарская народная партия (ШНП), крупнейшая политическая сила страны, выступила против участия Швейцарии в целевой группе REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs), занимающейся поиском и заморозкой активов, связанных с Россией.
Известно, что ШНП единодушно отклонила предложение о присоединении Швейцарии к общеевропейской системе ПВО «Небесный щит» (European Sky Shield Initiative, ESSI), так как считает, что это несовместимо с позицией нейтралитета, передает ТАСС
Также ШНП критикует Федеральный совет правительство за то, что он «серьезно подорвал доверие к нейтралитету Швейцарии» с начала конфликта на Украине.
Представители партии отметили, что столь важные вопросы, как участие в REPO и ESSI, должны решаться в ходе референдума.
Накануне власти Британии отказалась конфисковать замороженные российские активы «ввиду отсутствия юридических оснований и из опасений негативного влияния на будущие мирные переговоры».