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Стали известны финалисты Кубка Гагарина
«Металлург» в пятый раз вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв «Автомобилист»
Магнитогорский «Металлург» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с ярославским «Локомотивом».
Встреча, которая прошла в Магнитогорске, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда, передает ТАСС.
Шайбы в составе «Металлурга» забросили Дмитрий Силантьев (9-я минута), Данила Юров (15) и Денис Зернов (24). У «Автомобилиста» отличился Максим Денежкин (20, 25), оформив дубль.
«Металлург» в пятый раз в своей истории сыграет в финале Кубка Гагарина, где встретится с ярославским «Локомотивом», который в полуфинале победил челябинский «Трактор» со счетом 4:0 в серии буллитов.
Ранее команда выигрывала трофей в 2014 и 2016 годах, обыграв соответственно чешский «Лев» (4:3) и московский ЦСКА (4:3). Финальная серия Кубка Гагарина стартует 18 апреля в Магнитогорске.