Украина предложила использовать ПВО Европы для защиты своих газохранилищ

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Галущенко на полях неформальной встречи министров энергетики ЕС в Брюсселе, Украина предложила данное решение для того, чтобы можно было использовать европейские системы ПВО для защиты хранилищ. Он, в свою очередь, назвал это мудрым решением, передает ТАСС.

Видео выступления министра опубликовала пресс-служба Европейского совета. По его мнению, предложение было встречено с позитивом, однако окончательное решение о его реализации должно быть принято на политическом уровне.

В марте еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявил, что Евросоюз откажется от украинского транзита газа с 2025 года, но продолжит использовать газохранилища страны для размещения европейских запасов газа.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Украина спровоцировала дефицит систем ПВО на Западе.