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Украина предложила использовать ПВО Европы для защиты своих газохранилищ
Министр энергетики Украины Герман Галущенко на встрече с коллегами из стран ЕС предложил использовать системы ПВО, находящиеся на территории европейских стран, для защиты украинских газохранилищ.
Как указал Галущенко на полях неформальной встречи министров энергетики ЕС в Брюсселе, Украина предложила данное решение для того, чтобы можно было использовать европейские системы ПВО для защиты хранилищ. Он, в свою очередь, назвал это мудрым решением, передает ТАСС.
Видео выступления министра опубликовала пресс-служба Европейского совета. По его мнению, предложение было встречено с позитивом, однако окончательное решение о его реализации должно быть принято на политическом уровне.
В марте еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявил, что Евросоюз откажется от украинского транзита газа с 2025 года, но продолжит использовать газохранилища страны для размещения европейских запасов газа.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Украина спровоцировала дефицит систем ПВО на Западе.